Производственный цех Ford в Мичигане переделан: параллельные потоки сборки ускорили выпуск машин

Признаться, есть некое ироничное удовольствие в том, как гиганты американского автопрома, наконец-то осознав масштаб перемен, начинают переизобретать колесо — в данном случае, электрическое. Марк Рейсс, президент General Motors, на мероприятии GM Forward в Нью-Йорке в очередной раз подтвердил, что компания не собирается отступать от курса на электромобили, ожидая момента, когда американский рынок будет окончательно "готов" к массовому внедрению.

Химия и геометрия Gen 4

Главным техническим объектом внимания становится архитектура Gen 4. В ее основе лежит обновленный "скейтборд", который с 2028 года будет оснащаться аккумуляторами LMR (Lithium Manganese Rich). Инженерный интерес здесь представляет попытка GM усидеть на двух стульях: добиться плотности энергии, близкой к дорогим никель-марганцево-кобальт-алюминиевым (NMCA) ячейкам, но при этом удерживать стоимость на уровне дешевых литий-железо-фосфатных (LFP) батарей.

Если эта формула сработает, GM может отказаться от использования NMCA даже в самых требовательных моделях. За счет этого и других оптимизаций компания заявляет об измеримых эффектах: вес автомобилей снизится примерно на 15%, а коэффициент аэродинамического сопротивления упадет на 25%. Особенно любопытно выглядит модернизация приводных агрегатов: количество деталей в электромоторах сократится на 40%, что поднимет эффективность на 20%. В конечном итоге это позволяет снизить требуемую емкость батареи на одну пятую при сохранении того же запаса хода.

Пути Ford: лицензии и конвейеры

Ford идет по схожему пути со своей платформой Universal EV (UEV), которая ляжет в основу среднеразмерного пикапа Fathom 2027 года и еще пяти последующих моделей. Однако в вопросах химии Ford выбрал более прагматичный, хотя и менее "автономный" путь: компания не разрабатывала собственную химию, а лицензировала технологию LFP у китайского гиганта CATL для своего завода в Мичигане.

Но если GM фокусируется на плотности ячеек, то Ford пересмотрел сам процесс сборки. Завод в Луисвилле перестроен с одной непрерывной линии на три параллельных потока. Теперь батарея с трансмиссией, передняя и задняя части автомобиля собираются одновременно и соединяются только в финале. Это классический пример оптимизации логистики внутри цеха: меньше шагов, выше скорость, ниже стоимость.

Централизация управления

Обе компании фактически догоняют Tesla и Rivian в реализации концепции Software Defined Vehicle (SDV). Вместо десятков разрозненных контроллеров от разных поставщиков теперь ставится один центральный вычислительный блок. В случае GM этот процессор будет в 40 раз мощнее нынешних аналогов, что позволит обновлять функции автомобиля "по воздуху" и даже внедрять такие решения, как двунаправленная зарядка (V2H), превращающая машину в домашний аккумулятор.

Интересно, что у GM именно эта программная архитектура диктует изменения в сборке. Чтобы тестировать системы прямо на конвейере, центральный компьютер и электроника должны монтироваться в автомобиль максимально рано. Это меняет последовательность операций, хотя GM, в отличие от Ford, не перекраивает всю систему массового производства с нуля.

Разрыв в подходах виден и в сегментации. Ford делает ставку на сильный рынок пикапов, начиная с компактных и среднеразмерных моделей. GM же пока остается в высшей лиге с полноразмерными грузовиками весом более четырех тонн. Зах Уолкер, директор по архитектуре EV в GM, осторожно заметил, что создать единую платформу, которая одинаково эффективно работала бы и для маленького городского кроссовера, и для гигантского пикапа, было бы "безумно сложно".