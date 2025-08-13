Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя тренировка
Домашняя тренировка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Секрет сильного кора: почему всё решает маленькая боковая мышца

Инструктор Pilates Сильвия Робертс показала комплекс для тренировки средней ягодичной мышцы

Знали ли вы, что ягодицы — это часть кора? Да-да, не только пресс формирует ваш "центр силы". Именно ягодичные мышцы играют ключевую роль в стабильности, осанке и даже в том, насколько уверенно вы идёте или бежите.

Сильные ягодицы — сильное тело

Преподаватель Pilates и йоги Сильвия Робертс (приложение Centr) подчёркивает:

"В своих занятиях я уделяю особое внимание развитию силы ягодичных и брюшных мышц. Энергия начинается в этой зоне и распространяется на всё тело".

Тренированные ягодицы стабилизируют таз, снижают нагрузку на поясницу и помогают при ходьбе, беге, подъёме по лестнице. Но есть один участок, которому мы часто уделяем меньше внимания, чем он заслуживает, — это средняя ягодичная мышца, или "боковая часть ягодиц". Roberts отмечает, что именно она чаще всего недоразвита, поэтому в её тренировках этому отделу уделяется особое место.

Почему важна средняя ягодичная

Средняя ягодичная отвечает за боковую стабилизацию таза. Если она слаба, это отражается на походке, балансе и даже на здоровье коленей. Тренировки, направленные на её укрепление, делают движение более уверенным, а тело — выносливым.

Два упражнения, которые стоит добавить в тренировки

Боковой подъём ноги с касанием носком

  • Лягте на левый бок, подперев голову рукой, ноги согнуты под углом 90°.
  • Выровняйте бёдра, напрягите пресс.
  • Выпрямите правую ногу, приподнимите её на несколько сантиметров.
  • Медленно подайте ногу вперёд до уровня бедра и коснитесь носком пола.
  • Верните назад, контролируя движение.
  • Добавляйте по одному касанию на каждый повтор до 10, затем поменяйте сторону.

Совет: несмотря на название, движения должны быть медленными и подконтрольными.

Подъём колен в положении "ракушка" с поднятыми стопами

  • Лягте на левый бок, ноги согнуты под 90°.
  • Приподнимите обе стопы на несколько сантиметров.
  • Не отрывая пятки друг от друга, разведите колени, сжимая ягодицы в верхней точке.
  • Опустите колено с контролем, не касаясь нижней ноги.
  • Выполните по 10 повторов на каждую сторону.

Совет: новичкам можно оставить нижнюю стопу на полу, но пресс должен быть в тонусе всё время.

Бонус: как использовать упражнения

Эти движения займут всего 7 минут, их можно делать дома, в зале или использовать как "добивку" ягодиц после основной тренировки ног. А можно просто включить их в комплекс для кора и нижней части тела.

Если хотите не только красивую форму, но и функциональное, сильное тело — дайте средней ягодичной мышце заслуженное внимание. Результат вы заметите уже через несколько недель.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальный центр США назвал позу йоги для улучшения сна и снятия стресса вчера в 18:50

Пять минут перед сном, которые меняют всё: поза, о которой знают немногие

Пять минут этой простой йога-позы перед сном помогут расслабиться, снять стресс и быстрее уснуть, а ещё улучшат общее самочувствие.

Читать полностью » Эрготерапевт Джоул Грейвсенд назвала, сколько шагов в день полезно для здоровья вчера в 18:10

10 000 шагов — миф, в который верят миллионы: что на самом деле полезно для здоровья

10 000 шагов в день — миф или истина? Исследования раскрывают, сколько шагов действительно нужно для здоровья и почему качество важнее количества.

Читать полностью » Университет Тафтса назвал темпы снижения мышечной массы после 30 лет вчера в 17:50

Баланс под угрозой: тихая проблема, о которой вспоминают слишком поздно

Йога способна не только укрепить тело, но и замедлить возрастное снижение памяти. Шесть простых поз помогут сохранить силу и баланс в любом возрасте.

Читать полностью » Врачи назвали упражнения для укрепления квадрицепсов и ягодичных мышц при разрыве мениска вчера в 17:10

Как бег может незаметно довести колено до операции

Повреждение мениска не всегда значит конец бегу. Как безопасно вернуться к тренировкам и какие упражнения помогут укрепить колено?

Читать полностью » Учёные Университета Колорадо назвали эффективность дыхательных упражнений при гипертонии вчера в 16:50

Давление падает за 5 минут в день: способ, который прячется в прямом смысле под носом

Пять минут в день, простое устройство и немного усилий — и давление падает так же, как от лекарств. Рассказываем, что это за метод и как он работает.

Читать полностью » Ридж Дэвис назвал комплекс упражнений для одновременной прокачки рук и сердца вчера в 16:10

Тренировка, которая прокачает руки и сердце одновременно — и всё дома

Эта восьмиупражненная кардио-программа для рук сжигает калории, укрепляет мышцы и не требует оборудования — всё за считанные минуты.

Читать полностью » Тренировка на полу для мышц груди и рук с минимальной нагрузкой на суставы вчера в 15:50

Тренировка, которую можно делать лёжа: секрет сильных рук и груди

Можно ли прокачать грудь и руки, не вставая с пола? Да! Этот комплекс упражнений поможет укрепить мышцы и избежать нагрузки на суставы.

Читать полностью » Ученые ACE выяснили, какие упражнения наиболее эффективно укрепляют мышцы пресса вчера в 15:10

Упражнения, которые меняют пресс быстрее любых скручиваний

Узнайте, как прокачать пресс без скучных подходов: 7+ вариаций скручиваний и советов, которые сделают тренировку эффективной и интересной.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: метеорит старше Земли взорвался в небе над Джорджией
Дом

Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец
Красота и здоровье

Новоселов: лекарства при деменции замедляют ухудшение когнитивных функций
Туризм

Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты
Авто и мото

Марат Хуснуллин: музыкальная разметка на М-12 помогает снизить риск ДТП
Спорт и фитнес

Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки
Авто и мото

Czinger отказался от выпуска Hyper GT и SUV, сосредоточится на гиперкаре 21C
Культура и шоу-бизнес

Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru