Приседания не спасут: какая мышца портит выносливость и силу ног

Средняя ягодичная мышца редко попадает в центр внимания, хотя именно она играет ключевую роль в устойчивости таза и правильной осанке. При её ослаблении страдает не только фигура, но и сила ног: снижается выносливость, ухудшается техника движений, а нагрузка перераспределяется на другие мышцы.

Анатомия и расположение

Эта мышца входит в тройку основных групп ягодичной мускулатуры. Она начинается в верхней части наружной поверхности бедра, а нижними волокнами уходит под большую ягодичную. Благодаря треугольной форме её волокна расположены в разных направлениях — горизонтально, вертикально и под углом. Именно это позволяет выполнять широкий спектр движений: отведения и приведения ног во всех плоскостях.

Средняя ягодичная частично "поддерживает" большую ягодичную, буквально придавая ей округлую форму. Её работа также тесно связана с боковым прессом и мышцами корпуса.

Функции и роль в движении

Главная задача средней ягодичной — стабилизация таза и бедра. Особенно активно она включается в работу во время ходьбы, когда нужно удержать корпус от наклона в сторону шагающей ноги.

На её долю приходится около 60% поперечного сечения отводящих мышц бедра. Это значит, что при любых движениях, связанных с отведением или приведением ног, именно она берёт на себя основную часть нагрузки.

Почему важно тренировать

Не все привычные упражнения для ног задействуют эту мышцу полноценно. Например, приседания со штангой почти не включают её в работу. Чтобы укрепить среднюю ягодичную, нужны упражнения, где бедро вращается наружу, внутрь или назад.

Кроме того, мышцы ягодиц и задней поверхности бедра должны взаимодействовать с прессом и передней частью корпуса. Такая "связка" обеспечивает баланс и предотвращает перекосы при движении.

Как активируется мышца

Передняя и медиальная части — инициируют отведение бедра.

Задняя часть — отвечает за вращение наружу и отведение при растяжении.

Передняя часть по отдельности — участвует во внутреннем вращении и сгибании бедра, особенно когда опоры минимум, например, при приседаниях на одной ноге.

Лучшие упражнения для средней ягодичной