Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Самая крупная мышца молчит — и вы не догадываетесь, чем это оборачивается

Холли Перкинс объяснила, почему ягодицы остаются слабыми даже при регулярных тренировках

Как бы усердно вы ни качали ноги — если не уделять внимания ягодицам, красивой и сильной спины тела не будет. Проблема в том, что даже у активных людей мышцы этой зоны зачастую работают далеко не на полную мощность.

А ведь именно здесь находится крупнейшая мышца человеческого тела — большая ягодичная (gluteus maximus). В паре с двумя другими — средней (gluteus medius) и малой (gluteus minimus) — она отвечает за устойчивость таза и стабильность всего нижнего сегмента тела. И если они ослаблены, об этом может сообщать не только плохая осанка, но и боли в пояснице, проблемы с коленями и даже дискомфорт при ходьбе.

Почему даже у тренированных ягодицы могут быть слабыми?

"Удивительно, но у большинства людей ягодицы действительно недостаточно развиты", — говорит сертифицированный тренер Холли Перкинс, автор проекта The GLUTES Project. — "Несмотря на то что это самая большая мышечная группа в теле, она довольно "ленивая" — её нужно специально активировать".

По её словам, важно понимать: вы, скорее всего, слабее, чем думаете. Чтобы задействовать спящие мышцы, нужно буквально "будить" их мысленно: концентрироваться на ощущении сокращения в каждом повторении, представлять, как они работают. Такой подход особенно важен в начале тренировок — он помогает мышцам активироваться и включиться в работу.

Как работает программа по активации ягодиц

LIVESTRONG.com совместно с Холли разработал четырёхнедельный челлендж, который может пройти каждый. Необязательно ждать начала месяца — подключиться можно в любой момент. Расписание простое: вы выполняете одинаковые виды активности в одни и те же дни каждую неделю.

Вот как выглядит неделя:

  • Понедельник: 4 лучших упражнения для ягодиц
  • Вторник: отдых
  • Среда: те же 4 упражнения
  • Четверг: снова отдых
  • Пятница: комплексная тренировка на всё тело с акцентом на ягодицы
  • Суббота: возвращаемся к 4 упражнениям
  • Воскресенье: активное восстановление (например, лёгкая прогулка или йога)

Такой график позволяет грамотно чередовать нагрузку и восстановление, при этом регулярно "будить" мышцы, чтобы они действительно включались в работу. Главное — не просто механически делать упражнения, а подключать мозг: чувствовать каждое движение.

Что дают такие тренировки

Регулярная активация ягодичных мышц помогает не только в визуальном плане. Она улучшает стабильность таза, помогает избавиться от болей в спине, повышает эффективность бега, прыжков и даже повседневной ходьбы. А ещё - делает тренировку ног по-настоящему безопасной: ведь когда ягодицы "спят", нагрузку берут на себя другие мышцы и суставы, не предназначенные для этого.

По данным исследований, у офисных работников, ведущих малоподвижный образ жизни, активация ягодиц значительно снижена. Но даже простая визуализация и целенаправленные упражнения помогают вернуть контроль над телом и активизировать глубокие мышцы таза.

Как начать

Начните с "проверки включённости" ягодиц — попробуйте напрячь их в статике, стоя. Если это даётся с трудом — значит, пора в путь. Подключайтесь к программе и помните: сильные ягодицы — это не только красиво, но и функционально.

