Глютен под прицелом: в Канаде нашли клетки, которые запускают аутоиммунную бурю

Примерно один человек из ста сталкивается с тем, что даже небольшое количество глютена вызывает тяжёлые симптомы и ставит под угрозу здоровье. Учёные из Университета Макмастера в Канаде сделали шаг к разгадке этой загадки, определив ключевую роль клеток слизистой кишечника в запуске иммунной реакции. Их открытие может привести к новым методам лечения, способным изменить жизнь миллионов людей.

Что такое целиакия и почему она возникает

Целиакия — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором организм ошибочно атакует собственные ткани, реагируя на глютен — белковый комплекс, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Любая крошка хлеба или макароны становятся для больного сигналом тревоги: иммунитет воспринимает глютен как врага и разворачивает против него полное наступление.

"Единственный способ лечения целиакии сегодня — это полное исключение глютена из рациона", — сказала гастроэнтеролог центра Макмастера Елена Верду.

Проблема в том, что даже строгая безглютеновая диета не всегда спасает. Следы пшеницы могут попасть в продукты при производстве или транспортировке. Кроме того, как показали последние исследования, клетки кишечника не просто страдают от атаки иммунитета — они сами участвуют в её запуске.

Как иммунитет превращает пищу во врага

Примерно у 90% пациентов с целиакией обнаруживают гены, кодирующие белок HLA-DQ2.5, а у остальных — HLA-DQ8. Эти белки выполняют роль своеобразных "знаков отличия" на поверхности клеток, показывая иммунной системе, какие фрагменты белков стоит атаковать. У людей с генами риска эти белки способны "захватывать" части глютена и демонстрировать их иммунным клеткам как потенциальную угрозу.

Когда фрагменты глютена проходят через стенку кишечника, специальные ферменты изменяют их структуру, делая их ещё более узнаваемыми для иммунной системы. В ответ активируются Т-клетки — те самые "солдаты", которые начинают разрушать ткани кишечника.

Ключевая роль клеток кишечника

Исследование Университета Макмастера позволило доказать: клетки слизистой оболочки не пассивные жертвы, а активные участники патологического процесса. Они выделяют ферменты, помогающие переносить глютеновые фрагменты через кишечную стенку, и фактически "передают" эти частицы иммунным клеткам.

"Это позволило нам сузить круг причин и следствий и точно доказать, происходит ли реакция и как именно она происходит", — сказал биомедицинский инженер Тохид Дидар из Университета Макмастера.

Таким образом, именно клетки, выстилающие кишечник, становятся первыми звеньями в цепочке, ведущей к воспалению.

А что если глютен всё же попадёт в организм?

Для человека с целиакией даже небольшой кусочек хлеба может вызвать тяжёлую реакцию. Первые симптомы — вздутие, боль, диарея, усталость. Но при регулярном контакте с глютеном ситуация усугубляется: повреждённые ворсинки кишечника перестают эффективно всасывать питательные вещества. Возникают анемия, дефицит витаминов, остеопороз, гормональные нарушения, а иногда и онкологические риски.

Своевременная диагностика и исключение глютена из рациона позволяют избежать осложнений, но болезнь требует постоянного контроля и дисциплины.

Плюсы и минусы безглютеновой диеты

Плюсы Минусы Улучшение пищеварения и самочувствия у людей с целиакией Ограниченный выбор продуктов Снижение воспаления и восстановление кишечника Высокая стоимость сертифицированных безглютеновых товаров Возможность нормализации веса Риск дефицита клетчатки и витаминов группы B Новые альтернативы: рисовая, кукурузная, гречневая мука Сложности при питании вне дома

Диета помогает большинству пациентов, но, как считают специалисты, этого недостаточно для полного излечения — нужны препараты, регулирующие работу кишечных клеток и иммунного ответа.

Мифы и правда о глютене

Миф 1. Глютен вреден всем.

Правда: Нет. Для большинства людей глютен безопасен и не вызывает никаких проблем. Опасен он только тем, у кого диагностирована целиакия или непереносимость.

Миф 2. Безглютеновые продукты помогают похудеть.

Правда: Диета без глютена не является низкокалорийной — её цель в другом: предотвратить воспаление и разрушение кишечника.

Миф 3. Целиакию можно вылечить витаминами.

Правда: Добавки помогают компенсировать дефициты, но не устраняют причину заболевания.

Часто задаваемые вопросы

1. Как диагностировать целиакию?

Диагноз подтверждают с помощью анализа крови на антитела и биопсии тонкого кишечника.

2. Можно ли употреблять овсянку?

Только сертифицированную безглютеновую. Обычная овсянка часто загрязнена пшеницей при переработке.

3. Сколько стоит безглютеновая диета?

Она может быть на 20-40% дороже обычного рациона, особенно при выборе импортных продуктов.

4. Что делать, если диета не помогает?

Следует проверить скрытые источники глютена — соусы, косметику, витамины, а также обратиться к гастроэнтерологу.

Три факта о целиакии

Болезнь может проявиться в любом возрасте — даже у пожилых людей. У детей целиакия часто маскируется под аллергию или дефицит массы тела. Вегетарианская диета при правильном подборе безглютеновых продуктов облегчает течение заболевания.

Исторический контекст

Первые описания целиакии встречаются ещё в трудах античных врачей. Но только в середине XX века голландский педиатр Виллем Дике заметил связь болезни с употреблением хлеба. С тех пор безглютеновая диета стала стандартом лечения, а современные молекулярные исследования, подобные проекту Университета Макмастера, открывают перспективы для новых терапий — возможно, уже в ближайшие годы появятся препараты, способные блокировать ключевые ферменты, запускающие иммунную реакцию.