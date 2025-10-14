Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:38

Не только красота: почему тренеры называют ягодицы главным секретом выносливости

Тренер Миа Грин рассказала, как укрепить ягодицы без спортзала

Ягодичные мышцы — не просто символ привлекательной фигуры. Это фундамент нашей подвижности, осанки и силы. Именно они помогают нам подниматься по лестнице, вставать со стула, прыгать и сохранять равновесие. Неудивительно, что тренеры называют их "двигателем тела". Сертифицированный тренер и спортсменка Миа Грин, представляющая бренд Oner Active, советует уделять ягодичным хотя бы одну полноценную тренировку в неделю.

"Очень важно помнить, что техника выполнения упражнений должна быть правильной, независимо от используемого веса", — отметила тренер Миа Грин.

Почему стоит тренировать ягодицы

Большая ягодичная — самая крупная мышца в теле человека. Она отвечает за силу и выносливость. Средняя и малая мышцы стабилизируют таз, поддерживают позвоночник и помогают держать корпус прямо. Когда ягодицы ослаблены, нагрузка перераспределяется на поясницу и колени — отсюда частые боли и нарушение осанки.

Регулярные тренировки активируют эти мышцы, повышают тонус и делают тело более устойчивым. По словам Грин, даже одно или два целенаправленных занятия в неделю дают ощутимый эффект — главное, не перегружать мышцы и давать им время на восстановление.

Базовая программа Мии Грин

На своей странице в социальной сети спортсменка показала простую, но мощную тренировку с гантелями. Она включает четыре упражнения, каждое из которых прорабатывает ягодицы под разным углом.

  1. Румынская становая тяга. Базовое движение, задействующее всю заднюю цепь — от ягодиц и подколенных сухожилий до поясницы. Развивает силу и укрепляет спину.

  2. Толчки бёдрами с импульсом. Это упражнение концентрируется именно на ягодицах. Короткая фаза импульса удерживает мышцы в постоянном напряжении, усиливая эффект.

  3. Болгарские приседания. Задействуют стабилизирующие мышцы таза и одновременно нагружают квадрицепсы. Выполняются поочередно на каждой ноге.

  4. Приседания сумо. Благодаря широкой постановке ног активно работают большая, средняя и малая ягодичные мышцы.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгких весов. Важно освоить технику, прежде чем увеличивать нагрузку.

  2. Следите за положением спины и коленей. Любое смещение центра тяжести может привести к травме.

  3. Делайте 3-4 подхода по 8-12 повторений.

  4. Между подходами отдыхайте 60-90 секунд.

  5. В конце тренировки делайте растяжку — это улучшит гибкость и сократит риск крепатуры.

"Вес, который вы поднимаете, и количество повторений всегда должны быть на втором месте после того, как вы поднимаете", — подчеркнула тренер Миа Грин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Поднимать слишком тяжёлые гантели при плохой технике.
    Последствие: Боль в пояснице, травмы связок.
    Альтернатива: Используйте умеренный вес и концентрируйтесь на форме движения.

  • Ошибка: Отсутствие разминки.
    Последствие: Риск растяжения мышц и судорог.
    Альтернатива: Перед каждой тренировкой делайте 5-7 минут лёгкой кардионагрузки и суставной разминки.

  • Ошибка: Игнорирование восстановления.
    Последствие: Отсроченная мышечная боль (DOMS) и падение эффективности.
    Альтернатива: Тёплая ванна с английской солью, массаж, полноценный сон и перерыв 48 часов между тренировками.

А что если нет гантелей?

Не беда. Вместо них можно использовать:

  • бутылки с водой или песком;

  • фитнес-резинки;

  • утяжелённый рюкзак.

Главное — контролировать амплитуду и технику. Даже с минимальным сопротивлением мышцы будут активно работать.

Плюсы и минусы тренировки с гантелями

Плюсы Минусы
Проработка всех ягодичных мышц Возможен риск травм при неправильной технике
Улучшение осанки и устойчивости Требуется контроль дыхания и осанки
Возможность выполнять дома Понадобится место и минимальный инвентарь
Рост силы и тонуса Необходима регулярность

FAQ

Как часто делать такую тренировку?
Оптимально 1-2 раза в неделю, чередуя с другими нагрузками, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Можно ли выполнять без тренера?
Да, но важно смотреть обучающие видео и использовать зеркало для контроля техники.

Когда появится результат?
Первые визуальные изменения обычно заметны через 4-6 недель при регулярных занятиях и сбалансированном питании.

Какие мышцы работают помимо ягодиц?
Подколенные сухожилия, поясница, пресс и даже икры.

Можно ли совмещать с бегом или йогой?
Да, это отличный вариант: бег улучшает выносливость, а йога помогает восстановлению и растяжке.

Мифы и правда

Миф: Только приседания делают ягодицы красивыми.
Правда: Без комплексных упражнений, таких как тяга и толчки бёдрами, результат будет ограничен.

Миф: Если мышцы болят — тренировка была эффективной.
Правда: Крепатура не всегда показатель прогресса, иногда она сигнализирует о перегрузке.

Миф: Девушкам нельзя использовать тяжёлые веса.
Правда: Умеренная силовая нагрузка помогает формировать красивое тело и ускоряет обмен веществ.

Интересные факты

  1. Ягодичные мышцы — самые мощные в теле человека. Они эволюционно развились, чтобы мы могли ходить прямо.

  2. Люди, которые регулярно тренируют ягодицы, реже страдают болями в пояснице.

  3. Исследования показывают: укрепление ягодиц улучшает даже походку и снижает риск падений в зрелом возрасте.

Исторический контекст

Силовые упражнения для нижней части тела начали активно развиваться ещё в начале XX века, когда бодибилдеры использовали примитивные штанги и гири. Сегодня тренировки трансформировались в целые фитнес-программы, адаптированные под разный уровень подготовки — от домашних комплексов до профессиональных занятий в спортзалах. Тренировка Мии Грин — современная интерпретация этих классических принципов, объединяющая эстетику и функциональность.

"Это позволяет мне больше концентрироваться на связи между разумом и мышцами во время упражнений", — пояснила тренер Миа Грин.

Тренировка ягодиц — это не просто путь к привлекательной фигуре. Это забота о здоровье спины, осанке и подвижности. Достаточно одного часа в неделю, чтобы почувствовать разницу: тело становится сильнее, а движения — увереннее. Главное правило — внимание к технике и постепенность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Складка на пресс в стороны помогает укрепить корпус — рекомендации фитнес-инструкторов сегодня в 4:50
Ад для тела, рай для формы: почему именно этот комплекс делает вас неуязвимым

Эта тренировка не требует зала и оборудования, но сжигает калории не хуже марафона. Разбираемся, как пройти пять кругов и остаться на ногах.

Читать полностью » Прогулка по стене с отжиманием: упражнение для силы и координации в формате EMOM сегодня в 1:50
Когда каждая секунда на счету: тренировка, где отдых становится испытанием

Эта тренировка объединяет два формата — силовой и скоростной. Разбираемся, как сжечь максимум калорий и укрепить мышцы всего за одно занятие.

Читать полностью » Эксперты: десять минут прыжков со скакалкой заменяют получасовой бег сегодня в 1:22
Простой трос, а заменяет абонемент в спортзал — секрет феномена скакалки

Всего несколько минут в день со скакалкой могут изменить тело и настроение. Как обычная детская игра превращается в мощный инструмент для похудения?

Читать полностью » Махи ногами и скольжение на одной лыже: упражнения для уверенного старта новичков сегодня в 1:10
Тайна первого скольжения: что на самом деле решает успех на лыжах

Освоить лыжи может каждый, если знать с чего начать. Разбираемся, как надеть экипировку, выбрать технику и уверенно сделать первые шаги по снегу.

Читать полностью » Hot feet, выпады и отжимания: программа круговой тренировки по схеме 40/20 сегодня в 0:50
Пять кругов без остановки: тренировка, после которой мышцы просят пощады

Эта короткая программа заменит поход в спортзал и заставит тело работать на максимум. Разбираемся, как выполнять упражнения без пауз и ошибок.

Читать полностью » Физиологи подтвердили: интервальная тренировка с отжиманиями и подъёмом ног ускоряет метаболизм на 48 часов сегодня в 0:10
Короткая тренировка, которая заменяет час на беговой дорожке: тело просыпается, жир тает

Необязательно ходить в зал, чтобы почувствовать эффект. Разбираемся, как четыре простых упражнения могут заменить полноценную тренировку.

Читать полностью » Учёные подтвердили: регулярные тренировки снижают хроническую боль в спине и суставах вчера в 23:44
Таблетки не помогли, а боль осталась? Возможно, лекарство всё это время было внутри вас

Почему тренировки уменьшают хроническую боль — от поясницы до шеи — даже когда учёные ещё спорят о механизмах? Простая стратегия, которую можно начать уже сегодня.

Читать полностью » Гребной тренажёр можно использовать как многофункциональную станцию для пресса и рук — специалисты вчера в 22:40
Гребной тренажёр, о котором вы всё неправильно думали: он заменяет целый зал

Гребной тренажёр — это не только кардио. Пять нетипичных упражнений превратят ваш "гребляк" в мини-зал: больше пресса, плеч и рук без лишнего инвентаря.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из моркови, колбасы и огурца сохраняет свежесть овощей при заправке майонезом
Еда
Тушёное мясо в казане получается мягким и сочным
Садоводство
Дрова, хранящиеся под открытым небом, быстро отсыревают и теряют теплоотдачу — дровяник решает эту проблему
Наука
Клювоголовая рептилия юрского периода восстановлена из окаменелостей музеев - Ханна Уитлок
Авто и мото
Представитель Toyota: производство флагмана Lexus LS прекратится в 2026 году
Авто и мото
Режим энергосбережения снижает точность работы навигатора
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик укрепляет мышцы таза у женщин после родов — эксперт Джесси Мандел
Садоводство
Комнатные растения гибнут от переувлажнения, нехватки света и резких перепадов температуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet