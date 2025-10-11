Три круга, пятнадцать минут — и никакого спортзала: секрет силы от Glute Guy

Когда речь заходит о красивых, подтянутых и сильных ягодицах, имя Брета Контрераса неизменно всплывает среди первых. Этот тренер, известный как Glute Guy, посвятил годы исследованию анатомии и биомеханики, чтобы найти самые эффективные способы развить ягодичные мышцы. Он не просто создает тренировки — он тестирует каждое движение, измеряет нагрузку и проверяет результат на практике.

Недавно Контрерас поделился в своём профиле короткой, но мощной круговой тренировкой, которую можно выполнять где угодно — в спальне, в гостиной или даже в номере отеля. Главное — собственное тело и немного решимости. Как сам говорит тренер, к концу комплекса "ягодицы будут гореть", и это ощущение стоит того.

Суть метода

Главный принцип круговой тренировки от Контрераса — сочетание изоляции и контроля. Здесь нет рывков, быстрых повторений или лишнего оборудования. Каждое движение выполняется осознанно, с концентрацией на ощущениях в целевой зоне. Это не просто набор упражнений, а выстроенная последовательность, которая задействует все отделы ягодиц — большую, среднюю и малую мышцы. Такой подход помогает не только улучшить форму, но и повысить силу и устойчивость таза, что важно для осанки и профилактики травм.

Комплекс упражнений

Тренировка состоит из четырёх упражнений, которые выполняются одно за другим без отдыха. После завершения всех четырёх — короткая пауза, затем повтор круга. Всего нужно сделать три таких цикла.

Разгибание бедра на одной ноге - 15 повторений на каждую ногу.

Лягте на спину, согните одну ногу в колене, вторую вытяните. Поднимайте таз, пока бедро и корпус не образуют прямую линию. Упор делайте на пятку опорной ноги. Подъём бедра на боку - 10 повторов на каждую сторону.

Лягте на бок, нижняя нога слегка согнута, верхняя — прямая. Поднимайте таз, удерживая корпус на одной линии. Почувствуйте, как работает бок ягодицы. "Лягушачьи" подъёмы бедра - 30 повторений.

Лягте на спину, стопы вместе, колени разведены. Приподнимайте таз, не сводя колени. Это движение даёт мощное сокращение в нижней части ягодиц. Отведение бедра на боку с увеличенным диапазоном - 20 повторений на ногу.

Лягте на бок, верхняя нога приподнята и движется максимально вверх. Держите амплитуду, не торопитесь — важно качество, а не скорость.

После каждого круга делайте короткий перерыв — 30-40 секунд. Затем возвращайтесь к первому упражнению. К третьему кругу вы точно почувствуете, что тренировка работает.

"К концу комплекса ягодицы будут гореть", — отметил тренер Брет Контрерас.

Как выполнять шаг за шагом

Найдите устойчивую поверхность — коврик или плотный ковер. Разогрейтесь 3-5 минут: круговые движения тазом, махи ногами, лёгкие приседания. Выполните первый круг без спешки, сосредоточьтесь на технике. После каждого цикла восстанавливайтесь, глубоко дышите. Завершите тренировку растяжкой ягодиц и бёдер — это ускорит восстановление.

Эта схема подойдёт как новичкам, так и продвинутым. Новички могут сократить количество повторений вдвое, а опытные — добавить четвёртый круг.

Ошибки, которые мешают результату

Ошибка: Быстрое выполнение без контроля.

Последствие: Работают другие мышцы — бёдра и поясница.

Альтернатива: Делайте движение медленно, концентрируйтесь на сжатии ягодиц в верхней точке.

Ошибка: Слишком широкий диапазон движений в подъёмах.

Последствие: Потеря равновесия и нагрузка на суставы.

Альтернатива: Умеренная амплитуда и стабильный корпус.

Ошибка: Пропуск растяжки.

Последствие: Мышцы становятся "забитыми", повышается риск спазмов.

Альтернатива: Несколько минут растяжки после круга, особенно на ягодицы и заднюю поверхность бедра.

А что если нет времени?

Если весь комплекс не помещается в ваш график, выберите два упражнения и выполните их в течение дня — например, утром и вечером. Даже короткие 5-7 минут активности помогут улучшить тонус и кровообращение. Контрерас часто повторяет: "Главное — не количество, а регулярность". Лучше сделать немного, но каждый день, чем один раз и до изнеможения.

Плюсы и минусы круговой тренировки

У этой программы есть немало преимуществ. Она не требует оборудования, подходит для любых условий — дома, на отдыхе или в поездке. Кроме того, развивает силу, выносливость и помогает укрепить мышцы таза и спины. При регулярных занятиях результат становится заметным уже через несколько недель.

Однако есть и минусы. В начале тренировка может показаться слишком лёгкой, особенно тем, кто привык к залу. Но обманчивое ощущение исчезает уже после второго круга — мышцы включаются на полную. Ещё один момент: без прогрессии нагрузка ограничена, поэтому со временем стоит увеличивать количество повторений или добавлять амплитуду. И, конечно, эффект не приходит моментально — нужно терпение и дисциплина.

Частые вопросы (FAQ)

Как часто выполнять эту тренировку?

Оптимально — 3-4 раза в неделю, чередуя с отдыхом. Если чувствуете жжение и лёгкую боль на следующий день — это нормально.

Можно ли добавить утяжелители?

Да, но только после освоения техники. Подойдут резинки для фитнеса или мягкие утяжелители на голень.

Сколько длится тренировка?

В среднем 15-20 минут. Важно соблюдать короткие паузы между кругами, чтобы сохранить ритм.

Подходит ли комплекс для мужчин?

Безусловно. Тренировка укрепляет не только ягодицы, но и мышцы кора, улучшает осанку и баланс.

Мифы и правда

Миф: Чтобы накачать ягодицы, нужно приседать с весом.

Чтобы накачать ягодицы, нужно приседать с весом. Правда: Приседания полезны, но не дают полной активации всех ягодичных зон. Изолированные упражнения, как у Контрераса, работают глубже.

Приседания полезны, но не дают полной активации всех ягодичных зон. Изолированные упражнения, как у Контрераса, работают глубже. Миф: Без спортзала результата не будет.

Без спортзала результата не будет. Правда: Доказано, что собственный вес тела способен создать достаточную нагрузку для роста мышц — главное, правильная техника и регулярность.

Доказано, что собственный вес тела способен создать достаточную нагрузку для роста мышц — главное, правильная техника и регулярность. Миф: Боль после тренировки — показатель успеха.

Боль после тренировки — показатель успеха. Правда: Лёгкое жжение — признак работы мышц, но сильная боль говорит о перегрузке.

Интересные факты

Брет Контрерас первым ввёл в обиход термин "hip thrust" и доказал его эффективность научно. Его исследования легли в основу многих современных программ для фитнес-моделей. Glute Guy часто повторяет, что красивые ягодицы — это не про эстетику, а про здоровье спины и таза.

Исторический контекст

Ещё 10-15 лет назад тренировки для ягодиц сводились к классическим приседаниям и выпадам. Контрерас стал одним из первых, кто показал: ягодицы — это не просто эстетика, а важнейший двигатель силы. Сегодня его подход применяют не только фитнес-блогеры, но и профессиональные спортсмены по всему миру.