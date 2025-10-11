Три круга, пятнадцать минут — и никакого спортзала: секрет силы от Glute Guy
Когда речь заходит о красивых, подтянутых и сильных ягодицах, имя Брета Контрераса неизменно всплывает среди первых. Этот тренер, известный как Glute Guy, посвятил годы исследованию анатомии и биомеханики, чтобы найти самые эффективные способы развить ягодичные мышцы. Он не просто создает тренировки — он тестирует каждое движение, измеряет нагрузку и проверяет результат на практике.
Недавно Контрерас поделился в своём профиле короткой, но мощной круговой тренировкой, которую можно выполнять где угодно — в спальне, в гостиной или даже в номере отеля. Главное — собственное тело и немного решимости. Как сам говорит тренер, к концу комплекса "ягодицы будут гореть", и это ощущение стоит того.
Суть метода
Главный принцип круговой тренировки от Контрераса — сочетание изоляции и контроля. Здесь нет рывков, быстрых повторений или лишнего оборудования. Каждое движение выполняется осознанно, с концентрацией на ощущениях в целевой зоне. Это не просто набор упражнений, а выстроенная последовательность, которая задействует все отделы ягодиц — большую, среднюю и малую мышцы. Такой подход помогает не только улучшить форму, но и повысить силу и устойчивость таза, что важно для осанки и профилактики травм.
Комплекс упражнений
Тренировка состоит из четырёх упражнений, которые выполняются одно за другим без отдыха. После завершения всех четырёх — короткая пауза, затем повтор круга. Всего нужно сделать три таких цикла.
-
Разгибание бедра на одной ноге - 15 повторений на каждую ногу.
Лягте на спину, согните одну ногу в колене, вторую вытяните. Поднимайте таз, пока бедро и корпус не образуют прямую линию. Упор делайте на пятку опорной ноги.
-
Подъём бедра на боку - 10 повторов на каждую сторону.
Лягте на бок, нижняя нога слегка согнута, верхняя — прямая. Поднимайте таз, удерживая корпус на одной линии. Почувствуйте, как работает бок ягодицы.
-
"Лягушачьи" подъёмы бедра - 30 повторений.
Лягте на спину, стопы вместе, колени разведены. Приподнимайте таз, не сводя колени. Это движение даёт мощное сокращение в нижней части ягодиц.
-
Отведение бедра на боку с увеличенным диапазоном - 20 повторений на ногу.
Лягте на бок, верхняя нога приподнята и движется максимально вверх. Держите амплитуду, не торопитесь — важно качество, а не скорость.
После каждого круга делайте короткий перерыв — 30-40 секунд. Затем возвращайтесь к первому упражнению. К третьему кругу вы точно почувствуете, что тренировка работает.
"К концу комплекса ягодицы будут гореть", — отметил тренер Брет Контрерас.
Как выполнять шаг за шагом
-
Найдите устойчивую поверхность — коврик или плотный ковер.
-
Разогрейтесь 3-5 минут: круговые движения тазом, махи ногами, лёгкие приседания.
-
Выполните первый круг без спешки, сосредоточьтесь на технике.
-
После каждого цикла восстанавливайтесь, глубоко дышите.
-
Завершите тренировку растяжкой ягодиц и бёдер — это ускорит восстановление.
Эта схема подойдёт как новичкам, так и продвинутым. Новички могут сократить количество повторений вдвое, а опытные — добавить четвёртый круг.
Ошибки, которые мешают результату
-
Ошибка: Быстрое выполнение без контроля.
-
Последствие: Работают другие мышцы — бёдра и поясница.
-
Альтернатива: Делайте движение медленно, концентрируйтесь на сжатии ягодиц в верхней точке.
-
Ошибка: Слишком широкий диапазон движений в подъёмах.
-
Последствие: Потеря равновесия и нагрузка на суставы.
-
Альтернатива: Умеренная амплитуда и стабильный корпус.
-
Ошибка: Пропуск растяжки.
-
Последствие: Мышцы становятся "забитыми", повышается риск спазмов.
-
Альтернатива: Несколько минут растяжки после круга, особенно на ягодицы и заднюю поверхность бедра.
А что если нет времени?
Если весь комплекс не помещается в ваш график, выберите два упражнения и выполните их в течение дня — например, утром и вечером. Даже короткие 5-7 минут активности помогут улучшить тонус и кровообращение. Контрерас часто повторяет: "Главное — не количество, а регулярность". Лучше сделать немного, но каждый день, чем один раз и до изнеможения.
Плюсы и минусы круговой тренировки
У этой программы есть немало преимуществ. Она не требует оборудования, подходит для любых условий — дома, на отдыхе или в поездке. Кроме того, развивает силу, выносливость и помогает укрепить мышцы таза и спины. При регулярных занятиях результат становится заметным уже через несколько недель.
Однако есть и минусы. В начале тренировка может показаться слишком лёгкой, особенно тем, кто привык к залу. Но обманчивое ощущение исчезает уже после второго круга — мышцы включаются на полную. Ещё один момент: без прогрессии нагрузка ограничена, поэтому со временем стоит увеличивать количество повторений или добавлять амплитуду. И, конечно, эффект не приходит моментально — нужно терпение и дисциплина.
Частые вопросы (FAQ)
Как часто выполнять эту тренировку?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, чередуя с отдыхом. Если чувствуете жжение и лёгкую боль на следующий день — это нормально.
Можно ли добавить утяжелители?
Да, но только после освоения техники. Подойдут резинки для фитнеса или мягкие утяжелители на голень.
Сколько длится тренировка?
В среднем 15-20 минут. Важно соблюдать короткие паузы между кругами, чтобы сохранить ритм.
Подходит ли комплекс для мужчин?
Безусловно. Тренировка укрепляет не только ягодицы, но и мышцы кора, улучшает осанку и баланс.
Мифы и правда
- Миф: Чтобы накачать ягодицы, нужно приседать с весом.
- Правда: Приседания полезны, но не дают полной активации всех ягодичных зон. Изолированные упражнения, как у Контрераса, работают глубже.
- Миф: Без спортзала результата не будет.
- Правда: Доказано, что собственный вес тела способен создать достаточную нагрузку для роста мышц — главное, правильная техника и регулярность.
- Миф: Боль после тренировки — показатель успеха.
- Правда: Лёгкое жжение — признак работы мышц, но сильная боль говорит о перегрузке.
Интересные факты
-
Брет Контрерас первым ввёл в обиход термин "hip thrust" и доказал его эффективность научно.
-
Его исследования легли в основу многих современных программ для фитнес-моделей.
-
Glute Guy часто повторяет, что красивые ягодицы — это не про эстетику, а про здоровье спины и таза.
Исторический контекст
Ещё 10-15 лет назад тренировки для ягодиц сводились к классическим приседаниям и выпадам. Контрерас стал одним из первых, кто показал: ягодицы — это не просто эстетика, а важнейший двигатель силы. Сегодня его подход применяют не только фитнес-блогеры, но и профессиональные спортсмены по всему миру.
