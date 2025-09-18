Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разгибания-наклоны, упражнение
Разгибания-наклоны, упражнение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Красивая попа — это побочный эффект: вот что реально дают силовые на ягодицы

Тренер Мануйленкова: для роста ягодиц нужны гантели и штанга, а не только коврик

Погоня за красивыми и подтянутыми ягодицами — это не только вопрос эстетики, но и забота о здоровье. Сильные ягодичные мышцы помогают формировать правильную осанку, уменьшают нагрузку на спину и колени, улучшают подвижность и даже влияют на общий тонус тела. Именно поэтому тренировки этой зоны интересуют не только спортсменов, но и людей, которые хотят чувствовать себя энергичнее в повседневной жизни.

Мировая чемпионка по бодифитнесу Дарья Мануйленкова объясняет: чтобы получить эффект "поднятых" ягодиц, недостаточно только домашних тренировок без дополнительного веса. В основе прогресса лежит работа с отягощением — гантели, штанга, гири, специальные тренажеры. Однако и упражнения с собственным весом могут стать хорошей базой для начинающих.

"В домашних условиях можно воздействовать на любую группу мышц, в теории. Эффективно ли это при формировании объема, большой вопрос", — отметила чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.

Ягодицы и спортзал: где результат очевиднее

По словам спортсменки, в фитнес-зале проще добиться заметного прогресса. Там царит рабочая атмосфера, есть силовое оборудование и инструкторы, которые следят за техникой выполнения движений. Дома же часто не хватает веса, внимание рассеивается, а мотивация снижается.

Сравнение: тренировки дома и в зале

Параметр Домашние тренировки Тренировки в спортзале
Атмосфера Расслабляющая, есть отвлекающие факторы Рабочая, мотивирующая
Оборудование Минимум: коврик, гантели, эластичные ленты Штанги, тренажеры, гири, платформы
Контроль техники Только самостоятельный Поддержка тренеров
Возможность увеличивать нагрузку Ограничена Практически неограничена
Результат в росте объема Замедленный Более быстрый и заметный

Топ-5 упражнений для ягодиц

Выпады

Классическое упражнение, которое можно выполнять как в статике, так и в динамике. Мануйленкова советует начинать с отшагивания назад. Главный акцент — подъем происходит за счет ягодиц, а не за счет толчка коленом.

Приседания ниже параллели

Один из самых эффективных вариантов для укрепления ног и ягодиц. Новичкам рекомендуется держать отягощение в руках (диск или гантель), а не на плечах. Важно опускать таз глубже уровня коленей.

Отведение ног назад

В зале упражнение выполняют на тренажере для глют-отведения. Дома — стоя на четвереньках, фиксируя гантель под коленом. Основная цель — прочувствовать работу именно ягодичных мышц.

Мертвая тяга

Подходит как для занятий с грифом, так и с гантелями. Главное — отводить таз назад, слегка сгибая колени, и сохранять напряжение мышц. Это движение одновременно укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Ягодичный мостик

Лежа на коврике или с использованием тренажера. Дома можно использовать тяжелую гантель или даже эластичную ленту. Ключевой момент — максимальный подъем таза вверх и удержание напряжения.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте тренировку с разминки: приседания без веса, прыжки на скакалке, активация ягодиц с помощью резинки.

  2. Подбирайте рабочий вес: если цель — объем, делайте 10-12 повторов, если тонус — 15-20 повторов.

  3. Контролируйте дыхание: на усилии — выдох, на возвращении — вдох.

  4. Делайте паузы для восстановления между подходами — от 60 секунд до 2 минут.

  5. Завершайте тренировку растяжкой, чтобы снять напряжение с мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком частые тренировки.
    → Последствие: мышца не успевает восстанавливаться, прогресс останавливается.
    → Альтернатива: заниматься 2-3 раза в неделю с перерывом минимум 48 часов.

  • Ошибка: выполнение упражнений без контроля техники.
    → Последствие: перегрузка суставов, травмы.
    → Альтернатива: первые тренировки — под присмотром тренера или с видеозаписью своей техники.

  • Ошибка: игнорирование дополнительного оборудования.
    → Последствие: медленный прогресс, plateau-эффект.
    → Альтернатива: использовать эспандеры, фитнес-резинки, утяжелители.

А что если…

  • …нет времени на зал? Используйте разборные гантели и эластичные ленты, занимайтесь дома 20-30 минут в день.

  • …колени болят при выпадах? Начинайте с приседаний с ограниченной амплитудой и ягодичного моста.

  • …не хочется скучных тренировок? Попробуйте танцевальные фитнес-программы с элементами приседаний и выпадов.

Плюсы и минусы разных форматов

Формат Плюсы Минусы
Домашние тренировки Экономия времени и денег, комфорт Ограниченная нагрузка, сложнее контролировать технику
Фитнес-зал Профессиональное оборудование, поддержка тренеров, атмосфера Стоимость абонемента, дорога
Онлайн-тренировки Гибкость, доступность программ, возможность тренироваться в любом месте Нет живого контроля техники

FAQ

Как выбрать гантели для дома?
Оптимально — разборные модели. Они позволяют менять вес и экономят место.

Сколько стоит абонемент в зал?
В среднем — от 1500 до 4000 рублей в месяц, в зависимости от города и уровня клуба.

Что лучше для ягодиц: бег или силовые упражнения?
Бег помогает держать тонус и сжигать калории, но объем формируют именно силовые тренировки.

Мифы и правда

  • Миф: ягодицы можно накачать только приседаниями.
    Правда: приседания важны, но для максимального результата нужны разные упражнения.

  • Миф: чем больше повторов, тем быстрее растут мышцы.
    Правда: рост стимулирует нагрузка, а не количество повторений.

  • Миф: ежедневные тренировки ускоряют прогресс.
    Правда: без отдыха мышцы не растут.

Интересные факты

  1. Самая крупная мышца в теле человека — большая ягодичная.

  2. Упражнения на ягодицы улучшают кровообращение в области таза, что положительно влияет на здоровье.

  3. Правильная техника ягодичного моста помогает также укрепить мышцы спины.

Исторический контекст

  • В 80-е годы XX века аэробика Джейн Фонды сделала упражнения на ноги и ягодицы модным трендом.

  • В 2000-х появился "бум фитнеса", и упор сместился на тренажеры и работу с отягощениями.

  • Сегодня популярны функциональные тренировки, где акцент делается на комплексное развитие всего тела, включая ягодицы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Лев Фомченков: сон на боку помогает сохранить здоровье мозга вчера в 22:59

"Ночная уборка" мозга включается только в этой позе — скорее всего, вы на ней не спите

Учёные выяснили: поза сна влияет на мозг не меньше, чем его продолжительность. Почему сон на боку снижает риск деменции, а сон на спине — наоборот, опасен?

Читать полностью » Пиво увеличивает привлекательность для комаров на 35 % вчера в 22:39

Комары охотятся не случайно: один вечерний напиток делает вас магнитом

Учёные выяснили, что привычка пить пиво делает человека особенно интересным для комаров. Как именно работает этот эффект — читайте в материале.

Читать полностью » Врач Жидких: после профессиональной чистки нельзя есть и пить час вчера в 22:39

Улыбка как у звезды? Только если не сделаете этого в первый час после чистки

Стоматолог объяснила, почему после профессиональной чистки зубов нельзя сразу пить и есть. Какие продукты под запретом и как сохранить результат дольше?

Читать полностью » Древесные духи с кедром, ветивером и кардамоном признаны универсальными для осени вчера в 22:19

Шлейф сильнее шарфа: ароматы, которые обнимают в ветреную погоду

Откройте новые осенние ароматы, которые подойдут к любому стилю и помогут создать уют даже в холод. Узнайте о 7 лучших композициях.

Читать полностью » Учёные доказали: вчера в 22:19

Включаем следующую серию: сериалы оказались новым способом борьбы со стрессом

Учёные выяснили, что «запойный» просмотр сериалов не так уж и вреден. Оказалось, он может развивать внимание, креативность и даже эмпатию.

Читать полностью » Психиатр Мора назвал технику снижения тревожности через пять органов чувств вчера в 22:17

Психиатры назвали неожиданный способ заземлиться в стрессовой ситуации

Психиатр раскрыл простое упражнение, которое за пару минут помогает снизить тревогу, задействуя зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.

Читать полностью » Врачи предупредили: откладывание будильника мешает похудению вчера в 22:09

Проспал — потолстел: как привычка откладывать будильник разрушает обмен веществ

Врачи выяснили, что привычка откладывать будильник мешает похудению. Всё дело в гормоне стресса, который каждый новый сигнал выбрасывает в кровь.

Читать полностью » Иммунолог Нил Мабботт: достичь бессмертия человеку пока невозможно вчера в 22:01

Сердце можно заменить, а годы — нет: что наука говорит о бессмертии

Учёные уверены: мечта о вечной жизни пока невозможна. Какой предел долголетия установлен наукой и почему бессмертие остаётся фантастикой?

Читать полностью »

Новости
Еда

Гусиные грудки в духовке сохраняют сочность с бульоном
Еда

Лимонный пирог без выпечки готовится за 10 минут — рецепт от кулинаров
Спорт и фитнес

Спортивные эксперты назвали упражнения из бокса, которые заменяют пробежку
Дом

Народные приметы и практические советы для обеденного стола
УрФО

В августе цены на Урале снизились на 0,5%
ПФО

Женщина и её знакомый-иностранец подозреваются в незаконном продлении пребывания мигрантов в Пензе
Садоводство

Сентябрь считается оптимальным временем для посадки конских бобов в огороде
Красота и здоровье

Врач Владимир Неронов предупредил об опасности метанола в самогоне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet