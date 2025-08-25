Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Приседания по-новому: как всего два движения заставляют тело работать на пределе

Каролина Араухо объяснила, как выполнять суперсеты для укрепления ягодичных мышц дома

Кто сказал, что для сильных и упругих ягодиц обязательно нужен тренажёрный зал? Оказывается, даже дома можно прокачать мышцы не хуже, чем на дорогих абонементах. Секрет — в суперсетах: это когда два упражнения выполняются подряд без отдыха, создавая для мышц "время под нагрузкой" и заставляя их работать интенсивнее. По словам сертифицированного тренера Каролины Араухо из Нью-Йорка, именно такие подходы делают тренировку максимально эффективной.

Почему суперсеты работают

Главная особенность суперсетов в том, что мышцы не успевают расслабиться между упражнениями. Это значит, что они укрепляются быстрее и эффективнее. Для занятий не нужны сложные тренажёры — достаточно гантели или даже её самодельного аналога и пары свободных метров в комнате. Вы можете добавить один суперсет в привычную тренировку или выполнить весь комплекс сразу для полноценной "бутылдящей" сессии.

Интересный факт: исследования показывают, что упражнения с собственным весом, например приседания и выпады, могут быть столь же результативными для развития ягодичных мышц, как и работа с тренажёрами. Главное — регулярность и правильная техника.

Суперсет 1: приседания и шаги в сторону

Приседания без веса (20 повторов, 4 подхода)

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер. Руки вытяните вперёд для равновесия и присядьте так, словно садитесь на стул. Старайтесь держать спину ровно, взгляд — прямо.

Боковые шаги (10 вправо и 10 влево, 4 подхода)

  • Сделайте шаг в сторону, сохраняя положение полуприседа. Для усложнения можно добавить эластичную ленту выше колен.

Совет от тренера: "Не сводите ноги вместе и старайтесь оставаться в позиции полуприседа на протяжении всего движения".

Суперсет 2: выпады и сумо-присед

Обратные выпады (по 15 повторов на каждую ногу, 4 подхода)

  • Сделайте шаг назад, опускаясь так, чтобы обе ноги образовали угол 90 градусов.

Сумо-присед с гантелью (20 повторов, 4 подхода)

  • Ноги шире плеч, носки врозь. Держите гантель перед собой и присядьте.

Фишка: задержитесь в нижнем положении последнего повтора на 30 секунд — ягодицы загорят по-настоящему.

Суперсет 3: коленные приседания и становая тяга сумо

Коленные приседания (20 повторов, 4 подхода)

  • Встаньте на колени, сядьте на пятки, затем выпрямитесь, сжимая ягодицы.

Сумо-тяга с гантелью (15 повторов, 4 подхода)

  • Опустите вес к голеням, слегка согнув колени, а затем поднимитесь, выпрямляя корпус.

Интересный момент: именно этот суперсет лучше всего активирует не только ягодичные, но и мышцы кора, помогая укрепить пресс.

Если вы думаете, что полноценная "бутылдящая" тренировка невозможна без тренажёров, попробуйте этот комплекс дома. Всего три суперсета — и вы почувствуете разницу уже после первых занятий.

