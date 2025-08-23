Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ягодичный мост
ягодичный мост
© freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:30

Как всего за 15 минут в день укрепить ягодицы и снять нагрузку с поясницы

Татьяна Лампа: 6 базовых упражнений для начинающих на ягодицы

Представьте: мощное приседание со штангой или идеальный хип-траст. Кажется, будто такие упражнения подвластны только избранным. Но на самом деле все — даже самые сильные спортсмены в зале — начинают с простых движений. И секрет прогресса к большим весам в том, чтобы правильно "прокачать" ягодичные мышцы с самых азов.

Почему важно тренировать все ягодичные мышцы

Ягодицы — это не одна мышца, а целый комплекс. В него входят:

  • большая ягодичная (основная, формирующая объём),
  • средняя ягодичная (расположена сбоку, помогает удерживать равновесие),
  • малая ягодичная (самая маленькая, стабилизирует таз).

Чтобы безопасно переходить к сложным упражнениям, нужно равномерно развивать все три. Именно поэтому тренеры советуют включать в программу разные упражнения, а не ограничиваться одними приседаниями.

Интересный факт: слабость средней ягодичной часто становится причиной болей в коленях и даже пояснице, так как именно она отвечает за устойчивость таза и коленных суставов.

Лучшие упражнения для новичков

Фитнес-тренер Татьяна Лампа рекомендует шесть простых движений без оборудования, которые помогут заложить фундамент сильных ягодиц:

Lateral Band Walk (шаги в сторону с резинкой)

Отлично укрепляют среднюю ягодичную. Главное — держать колени согнутыми, чтобы мышцы оставались в постоянном напряжении.

Good Morning (наклоны с собственным весом)

Включают заднюю поверхность тела, которую мы часто "забываем" в повседневности. Эти наклоны готовят к более сложным движениям вроде становой тяги.

Clamshell (раскрытие колена лёжа на боку)

Изолированное упражнение для малой и средней ягодичной. Американский совет по фитнесу отмечает, что оно снижает риск травм тазобедренных и коленных суставов.

Air Squat (приседания без веса)

Основа всех основ. Выполняется легко, а со временем можно усложнять, добавляя гантели.

Glute Bridge (ягодичный мостик)

Не только укрепляет ягодицы, но и снимает нагрузку с поясницы, активируя мышцы кора. Продвинутый вариант — с резинкой или гантелью.

Frog Pump (мостик "лягушка")

Упражнение-изолятор, идеально "добивающее" ягодицы в конце тренировки.

Как построить тренировку

Все эти упражнения можно объединить в одну короткую тренировку. Для начала делайте по 3 подхода по 8-10 повторений каждого движения. Постепенно можно увеличивать количество повторов или добавлять отягощение.

Совет: чередуйте изолирующие упражнения (например, clamshell или frog pump) с многосуставными (приседания, good morning). Такой подход обеспечивает гармоничное развитие и защищает суставы от перегрузки.

