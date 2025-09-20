Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Упражнение из прошлого вернулось в тренды: работает ли оно на самом деле

Врачи: ходьба на ягодицах подходит как разминка, но не заменяет кардио для похудения

Ходьба на ягодицах — одно из самых обсуждаемых упражнений в сети. О нём говорят как о чудо-методике для похудения, борьбы с целлюлитом и укрепления мышц таза. Но действительно ли оно способно сделать фигуру более подтянутой и подарить заветные формы? Разберёмся, что на самом деле стоит за этим популярным движением и какие задачи оно помогает решать.

Что такое ходьба на ягодицах

Суть упражнения проста: вы садитесь на пол, вытягиваете ноги вперёд и, напрягая корпус, начинаете поочерёдно двигать тазобедренные суставы, передвигаясь вперёд или назад. Движение не требует оборудования и кажется лёгким, но при регулярном выполнении ощущается нагрузка в области живота и поясницы.

Популярность упражнение получило благодаря советскому врачу Ивану Павловичу Неумывакину, который активно писал книги по нетрадиционной медицине. В СМИ его до сих пор упоминают как пропагандиста ходьбы на ягодицах.

Работают ли ягодицы при этом упражнении

Большие ягодичные мышцы отвечают за разгибание бёдер, а средние и малые — за их отведение и стабилизацию таза. При ходьбе на ягодицах эти функции практически не задействуются. Здесь нет нагрузки в виде разгибания или удержания веса.

По данным современных обзоров, для эффективной проработки ягодиц нужны упражнения вроде зашагиваний на платформу, становой тяги или гиперэкстензий с весом. Хорошо работают и отведения ног в сторону, а также варианты приседаний на одной ноге. Всё это создаёт условия для роста и укрепления ягодичных мышц. В случае с передвижением по полу нагрузка остаётся минимальной, а эффект в этой зоне ограничен.

Какие мышцы получают пользу

Главная работа ложится на корпус. В процессе активно включаются косые мышцы живота, разгибатели позвоночника и квадратные мышцы поясницы. Подвздошно-поясничная группа и прямая мышца бедра тоже не остаются в стороне — они помогают при подъёме ноги от пола.

Таким образом, упражнение может быть полезно для укрепления пресса и поясницы, что особенно актуально для новичков и людей, которые ищут щадящую разминку без лишнего напряжения.

Советы шаг за шагом

  1. Сядьте на пол и вытяните ноги.

  2. Выпрямите спину и согните руки в локтях, держа их вдоль корпуса.

  3. Напрягите пресс и оторвите одно бедро от пола.

  4. Продвиньте таз вперёд, затем опустите ногу.

  5. Повторите то же с другой стороны.

  6. Двигайтесь поочерёдно вперёд или назад, сохраняя спину прямой.

Чтобы усложнить упражнение:

  • держите в руках гантель или гирю;

  • поднимите руки с палкой над головой, чтобы дополнительно включить плечевой пояс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать ходьбу на ягодицах упражнением для сжигания жира.

  • Последствие: отсутствие заметных изменений в весе даже при регулярных тренировках.

  • Альтернатива: кардионагрузка — беговая дорожка, велосипед, эллиптический тренажёр.

  • Ошибка: использовать упражнение как способ накачать ягодицы.

  • Последствие: разочарование от слабого эффекта и потеря мотивации.

  • Альтернатива: приседания с гантелями, выпады, тяга с гирей.

  • Ошибка: надеяться убрать целлюлит только с помощью этого движения.

  • Последствие: кожа остаётся без изменений.

  • Альтернатива: сочетать силовые упражнения и массаж, подключать LPG-терапию.

А что если…

А что если совместить ходьбу на ягодицах с комплексом для пресса? Такой вариант отлично сработает как разминка или дополнение к тренировке. Он позволит разогреть корпус, улучшить подвижность тазобедренных суставов и сделать последующую нагрузку безопаснее.

FAQ

Как выбрать лучшее время для выполнения?
Упражнение можно делать утром для зарядки или вечером в качестве лёгкой нагрузки.

Сколько стоит тренировка с инструктором, чтобы освоить технику?
Занятие в фитнес-клубе обойдётся в среднем от 1000 до 2500 рублей за час, в зависимости от уровня специалиста.

Что лучше для похудения: ходьба на ягодицах или кардио?
Кардио эффективнее для снижения веса, так как расходует больше калорий. Ходьба на ягодицах полезна для укрепления корпуса, но не заменяет бег или велотренажёр.

Мифы и правда

  • Миф: упражнение помогает быстро убрать целлюлит.

  • Правда: изменения в коже возможны только при комплексном подходе — диета, массаж, спорт.

  • Миф: можно похудеть, выполняя только ходьбу на ягодицах.

  • Правда: энергозатратность упражнения слишком мала для значимого эффекта.

  • Миф: оно отлично прокачивает ягодицы.

  • Правда: основная работа идёт на мышцы пресса и поясницы.

Три интересных факта

  • Упражнение используют в некоторых физиотерапевтических методиках для восстановления после травм спины.

  • Его можно выполнять в офисе — достаточно коврика и пары минут на перерыв.

  • В Японии существует йога-школа, где ходьба на ягодицах включена в практику для развития осанки.

Исторический контекст

  1. В 80-х годах ХХ века методика стала известна благодаря публикациям Ивана Неумывакина.

  2. В 2000-х её активно обсуждали в журналах о здоровье и долголетии.

  3. Сегодня упражнение чаще встречается в блогах и роликах о фитнесе как альтернатива для новичков.

Ходьба на ягодицах не решает все задачи, которые ей приписывают, но отлично подходит как вспомогательное упражнение для укрепления пресса и поясницы.

