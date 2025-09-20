Упражнение из прошлого вернулось в тренды: работает ли оно на самом деле
Ходьба на ягодицах — одно из самых обсуждаемых упражнений в сети. О нём говорят как о чудо-методике для похудения, борьбы с целлюлитом и укрепления мышц таза. Но действительно ли оно способно сделать фигуру более подтянутой и подарить заветные формы? Разберёмся, что на самом деле стоит за этим популярным движением и какие задачи оно помогает решать.
Что такое ходьба на ягодицах
Суть упражнения проста: вы садитесь на пол, вытягиваете ноги вперёд и, напрягая корпус, начинаете поочерёдно двигать тазобедренные суставы, передвигаясь вперёд или назад. Движение не требует оборудования и кажется лёгким, но при регулярном выполнении ощущается нагрузка в области живота и поясницы.
Популярность упражнение получило благодаря советскому врачу Ивану Павловичу Неумывакину, который активно писал книги по нетрадиционной медицине. В СМИ его до сих пор упоминают как пропагандиста ходьбы на ягодицах.
Работают ли ягодицы при этом упражнении
Большие ягодичные мышцы отвечают за разгибание бёдер, а средние и малые — за их отведение и стабилизацию таза. При ходьбе на ягодицах эти функции практически не задействуются. Здесь нет нагрузки в виде разгибания или удержания веса.
По данным современных обзоров, для эффективной проработки ягодиц нужны упражнения вроде зашагиваний на платформу, становой тяги или гиперэкстензий с весом. Хорошо работают и отведения ног в сторону, а также варианты приседаний на одной ноге. Всё это создаёт условия для роста и укрепления ягодичных мышц. В случае с передвижением по полу нагрузка остаётся минимальной, а эффект в этой зоне ограничен.
Какие мышцы получают пользу
Главная работа ложится на корпус. В процессе активно включаются косые мышцы живота, разгибатели позвоночника и квадратные мышцы поясницы. Подвздошно-поясничная группа и прямая мышца бедра тоже не остаются в стороне — они помогают при подъёме ноги от пола.
Таким образом, упражнение может быть полезно для укрепления пресса и поясницы, что особенно актуально для новичков и людей, которые ищут щадящую разминку без лишнего напряжения.
Советы шаг за шагом
-
Сядьте на пол и вытяните ноги.
-
Выпрямите спину и согните руки в локтях, держа их вдоль корпуса.
-
Напрягите пресс и оторвите одно бедро от пола.
-
Продвиньте таз вперёд, затем опустите ногу.
-
Повторите то же с другой стороны.
-
Двигайтесь поочерёдно вперёд или назад, сохраняя спину прямой.
Чтобы усложнить упражнение:
-
держите в руках гантель или гирю;
-
поднимите руки с палкой над головой, чтобы дополнительно включить плечевой пояс.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать ходьбу на ягодицах упражнением для сжигания жира.
-
Последствие: отсутствие заметных изменений в весе даже при регулярных тренировках.
-
Альтернатива: кардионагрузка — беговая дорожка, велосипед, эллиптический тренажёр.
-
Ошибка: использовать упражнение как способ накачать ягодицы.
-
Последствие: разочарование от слабого эффекта и потеря мотивации.
-
Альтернатива: приседания с гантелями, выпады, тяга с гирей.
-
Ошибка: надеяться убрать целлюлит только с помощью этого движения.
-
Последствие: кожа остаётся без изменений.
-
Альтернатива: сочетать силовые упражнения и массаж, подключать LPG-терапию.
А что если…
А что если совместить ходьбу на ягодицах с комплексом для пресса? Такой вариант отлично сработает как разминка или дополнение к тренировке. Он позволит разогреть корпус, улучшить подвижность тазобедренных суставов и сделать последующую нагрузку безопаснее.
FAQ
Как выбрать лучшее время для выполнения?
Упражнение можно делать утром для зарядки или вечером в качестве лёгкой нагрузки.
Сколько стоит тренировка с инструктором, чтобы освоить технику?
Занятие в фитнес-клубе обойдётся в среднем от 1000 до 2500 рублей за час, в зависимости от уровня специалиста.
Что лучше для похудения: ходьба на ягодицах или кардио?
Кардио эффективнее для снижения веса, так как расходует больше калорий. Ходьба на ягодицах полезна для укрепления корпуса, но не заменяет бег или велотренажёр.
Мифы и правда
-
Миф: упражнение помогает быстро убрать целлюлит.
-
Правда: изменения в коже возможны только при комплексном подходе — диета, массаж, спорт.
-
Миф: можно похудеть, выполняя только ходьбу на ягодицах.
-
Правда: энергозатратность упражнения слишком мала для значимого эффекта.
-
Миф: оно отлично прокачивает ягодицы.
-
Правда: основная работа идёт на мышцы пресса и поясницы.
Три интересных факта
-
Упражнение используют в некоторых физиотерапевтических методиках для восстановления после травм спины.
-
Его можно выполнять в офисе — достаточно коврика и пары минут на перерыв.
-
В Японии существует йога-школа, где ходьба на ягодицах включена в практику для развития осанки.
Исторический контекст
-
В 80-х годах ХХ века методика стала известна благодаря публикациям Ивана Неумывакина.
-
В 2000-х её активно обсуждали в журналах о здоровье и долголетии.
-
Сегодня упражнение чаще встречается в блогах и роликах о фитнесе как альтернатива для новичков.
Ходьба на ягодицах не решает все задачи, которые ей приписывают, но отлично подходит как вспомогательное упражнение для укрепления пресса и поясницы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru