Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Приседания обманывают: упражнение, которое даёт ягодицам вдвое больше роста

Контрерас: подъём таза со штангой и упражнения с резинкой лучше развивают ягодичные мышцы, чем приседания

В фитнес-индустрии долгое время считалось, что приседания и становая тяга — главные упражнения для развития ягодиц. Но исследования последних лет показали: это не совсем так. В 2009 году тренер Брет Контрерас использовал электромиографию, чтобы замерить активность мышц во время разных упражнений, и пришёл к выводу, что классические варианты далеко не всегда дают максимальный эффект.

Почему приседания и тяга не работают так, как мы думаем

При приседаниях, выпадах и становой тяге движение строится вокруг сгибания и разгибания бедра в вертикальном положении. Да, ягодицы включаются в работу, но не полностью. Например, при становой тяге активация ягодичных мышц составляет около 52%, а в приседаниях Зерхера — всего 45%. Для сравнения: при подъёме бёдер с опорой на скамью этот показатель доходит до 119%.

Главная причина в том, что ягодицы сильнее всего реагируют на другой паттерн — отведение бедра назад. Именно это движение естественно для человека и встречается в ходьбе, беге, прыжках. Когда акцент смещается на него, мышцы работают на полную.

Советы шаг за шагом

Чтобы перестроить тренировки и дать ягодицам нужную нагрузку, используйте поэтапный подход.

  1. Развивайте гибкость сгибателей бедра. Это позволит глубже включать ягодицы в работу. Подойдут простые статические растяжки.

  2. Освойте упражнения для активации мышц. Это могут быть ягодичный мостик на одной ноге, подъём бёдер или отведение ноги назад с резинкой. Достаточно 2-3 подходов по 10 удержаний по 5 секунд.

  3. Добавляйте упражнения для гипертрофии: "птица-собака", подъём таза со штангой, разведение ног с эспандером. Делайте 2-3 подхода по 10-20 повторов.

  4. Постепенно переходите к работе с весами — подъём таза со штангой на скамье или подъём ног с утяжелителями. Здесь важен низкий диапазон повторений и большая нагрузка.

  5. Для развития мощности включайте беговые спринты. Начинайте с 4 забегов на 100 метров в среднем темпе и постепенно увеличивайте интенсивность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: акцент только на приседания и становую тягу.

  • Последствие: мышцы работают частично, рост замедляется.

  • Альтернатива: добавить подъём таза со штангой, отведение ног с эспандером, ягодичный мостик.

  • Ошибка: игнорировать растяжку и мобилизацию.

  • Последствие: бёдра остаются зажатыми, ягодицы включаются слабо.

  • Альтернатива: регулярная растяжка сгибателей бедра, йога-асаны, использование массажного ролика.

  • Ошибка: тренироваться без прогрессии нагрузки.

  • Последствие: мышцы привыкают, развитие останавливается.

  • Альтернатива: увеличивать вес, добавлять резинки и утяжелители, менять угол выполнения.

А что если…

  • У вас нет доступа к залу — используйте резинки и эспандеры. Они создают нагрузку на ягодицы не хуже свободных весов.

  • Нет штанги или гантелей — подойдут утяжелители для ног или бутылки с водой.

  • Тренируетесь дома — делайте ягодичный мостик, отведение ног назад и "птицу-собаку". Эти упражнения занимают мало места и не требуют оборудования.

FAQ

Как выбрать упражнения для ягодиц?

Оптимально сочетать движения на разгибание бедра (мостик, тяга) и на отведение бедра назад. Такой микс даёт максимальный рост мышц.

Сколько стоит минимальный набор для тренировок дома?

Эспандеры и резинки можно купить за 1000-1500 рублей. Этого достаточно для качественных домашних занятий.

Что лучше: штанга или резинка?

Штанга позволяет работать с большими весами и развивать силу. Резинка удобна для дома и активации ягодиц. Лучше совмещать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: "Ягодицы качаются только приседаниями".

  • Правда: приседания важны, но максимальная активация достигается через отведение бедра назад.

  • Миф: "Чтобы накачать ягодицы, нужно тренироваться каждый день".

  • Правда: достаточно 2-3 раз в неделю, но с правильным набором упражнений и прогрессией нагрузки.

  • Миф: "Девушкам не стоит работать со штангой — ноги станут слишком массивными".

  • Правда: силовые упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить форму, но не превращают фигуру в "мужскую".

Сон и психология

Качество восстановления влияет на рост мышц не меньше, чем сами тренировки. Если спать по 7-8 часов и избегать хронического стресса, тело быстрее адаптируется к нагрузкам. Хороший сон поддерживает уровень гормонов и помогает избежать переутомления.

Интересные факты

  • Подъём таза со штангой придумал именно Контрерас, его даже называют "глют-бриджером".

  • При спринте ягодичные мышцы активируются сильнее, чем при классических упражнениях в зале.

  • Исследования показывают: у людей с сильными ягодицами выше скорость бега и прыжковая мощность.

Исторический контекст

  • В античности атлеты уделяли внимание бегу и прыжкам, что естественным образом развивало ягодицы.

  • В XX веке фитнес сосредоточился на приседаниях и тяге, считая их универсальными.

  • Лишь с появлением методов электромиографии стало ясно, что для ягодиц есть более точные упражнения.

В итоге можно сказать, что для полноценного развития ягодиц стоит сочетать классические движения с упражнениями на отведение бедра назад и не забывать о прогрессии нагрузки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Невролог: даже 10 минут тренировки в день укрепляют спину и осанку сегодня в 2:27

Сильная спина без спортзала: упражнения, которые работают лучше тренажёров

Домашние упражнения для спины помогают улучшить осанку, снять усталость и укрепить мышцы — без спортзала и дорогого оборудования.

Читать полностью » Упражнения на пресс, ноги и плечевой пояс улучшают осанку и снижают нагрузку на спину сегодня в 2:10

Укрепите ягодицы — и поясница перестанет болеть: неожиданный эффект тренировки

Короткий комплекс упражнений, который укрепит мышцы спины и плеч, разгонит пульс и поможет вернуть телу правильное положение.

Читать полностью » Спортсмены: одних упражнений для пресса мало, важна кардионагрузка и питание сегодня в 1:25

Кубики на животе не появляются от качалки: главная ошибка тренировок

Узнайте, как сочетать тренировки, питание и отдых, чтобы быстрее избавиться от жира на животе и увидеть заветные кубики пресса.

Читать полностью » Упражнения с гантелями для всех групп мышц: бицепс, спина, грудь и ноги сегодня в 1:10

Гантели — враг или спасение: почему один и тот же вес может и помочь, и навредить

Как выбрать подходящие гантели, какие упражнения действительно работают и чем можно заменить инвентарь дома — подробный разбор с фактами и советами.

Читать полностью » Фитнес-тренеры: боковая планка укрепляет косые мышцы и снижает риск болей в пояснице сегодня в 0:10

Косые мышцы — скрытый корсет тела: почему их называют главным секретом сильного пресса

Косые мышцы живота влияют не только на форму талии, но и на здоровье спины, спорт и даже бытовые движения. Разбираем, как их прокачать правильно.

Читать полностью » Врачи предупредили: жим штанги без фиксации лопаток может привести к воспалению сухожилий вчера в 23:27

Три простых приёма для плеч без боли: дыхание, ролик и лопатки

Боль в плечах мешает тренироваться и жить полноценно. Узнайте, как упражнения, дыхание и простые привычки помогут вернуть свободу движений.

Читать полностью » Эксперты: сон и лёгкая активность — главные элементы восстановления мышц вчера в 22:22

Ролик, йога и прогулка: три секрета быстрого восстановления

Мышцы болят после тренировки? Узнайте, как простые привычки и правильные техники помогут восстановиться быстрее и избежать ошибок.

Читать полностью » Отжимания с выводом руки за спину развивают грудные мышцы и снижают нагрузку на суставы вчера в 21:28

Разминка, которая заменяет массаж и спортзал одновременно

Простая 18-минутная тренировка, которая улучшает осанку, укрепляет плечи и делает движения свободнее — и всё это без сложного оборудования.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты: орхидею фаленопсис в настенной композиции нужно поливать ежедневно
Культура и шоу-бизнес

Ирина Аллегрова вернётся на сцену только с гонораром 15 млн рублей —"Абзац"
Садоводство

Осеннее удобрение: агрономы рекомендуют сочетать органику и минералы для урожая
Авто и мото

Глава R&D BMW Йоахим Пост: в ближайшие два года выйдут 40 новых моделей
Технологии

Эксперт МФТИ: создать полностью российский смартфон невозможно
Наука

Мозжечок признан ключевой мишенью для лечения алкогольной абстиненции — американские учёные
ПФО

В Саратовскую область из Казахстана мигрировали более 1 млн сайгаков — пострадали 18,5 тыс. гектаров полей
Питомцы

Учёные из Орегонского университета доказали, что кошки привязываются к хозяевам как собаки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet