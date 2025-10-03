Приседания обманывают: упражнение, которое даёт ягодицам вдвое больше роста
В фитнес-индустрии долгое время считалось, что приседания и становая тяга — главные упражнения для развития ягодиц. Но исследования последних лет показали: это не совсем так. В 2009 году тренер Брет Контрерас использовал электромиографию, чтобы замерить активность мышц во время разных упражнений, и пришёл к выводу, что классические варианты далеко не всегда дают максимальный эффект.
Почему приседания и тяга не работают так, как мы думаем
При приседаниях, выпадах и становой тяге движение строится вокруг сгибания и разгибания бедра в вертикальном положении. Да, ягодицы включаются в работу, но не полностью. Например, при становой тяге активация ягодичных мышц составляет около 52%, а в приседаниях Зерхера — всего 45%. Для сравнения: при подъёме бёдер с опорой на скамью этот показатель доходит до 119%.
Главная причина в том, что ягодицы сильнее всего реагируют на другой паттерн — отведение бедра назад. Именно это движение естественно для человека и встречается в ходьбе, беге, прыжках. Когда акцент смещается на него, мышцы работают на полную.
Советы шаг за шагом
Чтобы перестроить тренировки и дать ягодицам нужную нагрузку, используйте поэтапный подход.
-
Развивайте гибкость сгибателей бедра. Это позволит глубже включать ягодицы в работу. Подойдут простые статические растяжки.
-
Освойте упражнения для активации мышц. Это могут быть ягодичный мостик на одной ноге, подъём бёдер или отведение ноги назад с резинкой. Достаточно 2-3 подходов по 10 удержаний по 5 секунд.
-
Добавляйте упражнения для гипертрофии: "птица-собака", подъём таза со штангой, разведение ног с эспандером. Делайте 2-3 подхода по 10-20 повторов.
-
Постепенно переходите к работе с весами — подъём таза со штангой на скамье или подъём ног с утяжелителями. Здесь важен низкий диапазон повторений и большая нагрузка.
-
Для развития мощности включайте беговые спринты. Начинайте с 4 забегов на 100 метров в среднем темпе и постепенно увеличивайте интенсивность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: акцент только на приседания и становую тягу.
-
Последствие: мышцы работают частично, рост замедляется.
-
Альтернатива: добавить подъём таза со штангой, отведение ног с эспандером, ягодичный мостик.
-
Ошибка: игнорировать растяжку и мобилизацию.
-
Последствие: бёдра остаются зажатыми, ягодицы включаются слабо.
-
Альтернатива: регулярная растяжка сгибателей бедра, йога-асаны, использование массажного ролика.
-
Ошибка: тренироваться без прогрессии нагрузки.
-
Последствие: мышцы привыкают, развитие останавливается.
-
Альтернатива: увеличивать вес, добавлять резинки и утяжелители, менять угол выполнения.
А что если…
-
У вас нет доступа к залу — используйте резинки и эспандеры. Они создают нагрузку на ягодицы не хуже свободных весов.
-
Нет штанги или гантелей — подойдут утяжелители для ног или бутылки с водой.
-
Тренируетесь дома — делайте ягодичный мостик, отведение ног назад и "птицу-собаку". Эти упражнения занимают мало места и не требуют оборудования.
FAQ
Как выбрать упражнения для ягодиц?
Оптимально сочетать движения на разгибание бедра (мостик, тяга) и на отведение бедра назад. Такой микс даёт максимальный рост мышц.
Сколько стоит минимальный набор для тренировок дома?
Эспандеры и резинки можно купить за 1000-1500 рублей. Этого достаточно для качественных домашних занятий.
Что лучше: штанга или резинка?
Штанга позволяет работать с большими весами и развивать силу. Резинка удобна для дома и активации ягодиц. Лучше совмещать оба варианта.
Мифы и правда
-
Миф: "Ягодицы качаются только приседаниями".
-
Правда: приседания важны, но максимальная активация достигается через отведение бедра назад.
-
Миф: "Чтобы накачать ягодицы, нужно тренироваться каждый день".
-
Правда: достаточно 2-3 раз в неделю, но с правильным набором упражнений и прогрессией нагрузки.
-
Миф: "Девушкам не стоит работать со штангой — ноги станут слишком массивными".
-
Правда: силовые упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить форму, но не превращают фигуру в "мужскую".
Сон и психология
Качество восстановления влияет на рост мышц не меньше, чем сами тренировки. Если спать по 7-8 часов и избегать хронического стресса, тело быстрее адаптируется к нагрузкам. Хороший сон поддерживает уровень гормонов и помогает избежать переутомления.
Интересные факты
-
Подъём таза со штангой придумал именно Контрерас, его даже называют "глют-бриджером".
-
При спринте ягодичные мышцы активируются сильнее, чем при классических упражнениях в зале.
-
Исследования показывают: у людей с сильными ягодицами выше скорость бега и прыжковая мощность.
Исторический контекст
-
В античности атлеты уделяли внимание бегу и прыжкам, что естественным образом развивало ягодицы.
-
В XX веке фитнес сосредоточился на приседаниях и тяге, считая их универсальными.
-
Лишь с появлением методов электромиографии стало ясно, что для ягодиц есть более точные упражнения.
В итоге можно сказать, что для полноценного развития ягодиц стоит сочетать классические движения с упражнениями на отведение бедра назад и не забывать о прогрессии нагрузки.
