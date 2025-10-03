Приседания обманывают: упражнение, которое даёт ягодицам вдвое больше роста

В фитнес-индустрии долгое время считалось, что приседания и становая тяга — главные упражнения для развития ягодиц. Но исследования последних лет показали: это не совсем так. В 2009 году тренер Брет Контрерас использовал электромиографию, чтобы замерить активность мышц во время разных упражнений, и пришёл к выводу, что классические варианты далеко не всегда дают максимальный эффект.

Почему приседания и тяга не работают так, как мы думаем

При приседаниях, выпадах и становой тяге движение строится вокруг сгибания и разгибания бедра в вертикальном положении. Да, ягодицы включаются в работу, но не полностью. Например, при становой тяге активация ягодичных мышц составляет около 52%, а в приседаниях Зерхера — всего 45%. Для сравнения: при подъёме бёдер с опорой на скамью этот показатель доходит до 119%.

Главная причина в том, что ягодицы сильнее всего реагируют на другой паттерн — отведение бедра назад. Именно это движение естественно для человека и встречается в ходьбе, беге, прыжках. Когда акцент смещается на него, мышцы работают на полную.

Советы шаг за шагом

Чтобы перестроить тренировки и дать ягодицам нужную нагрузку, используйте поэтапный подход.

Развивайте гибкость сгибателей бедра. Это позволит глубже включать ягодицы в работу. Подойдут простые статические растяжки. Освойте упражнения для активации мышц. Это могут быть ягодичный мостик на одной ноге, подъём бёдер или отведение ноги назад с резинкой. Достаточно 2-3 подходов по 10 удержаний по 5 секунд. Добавляйте упражнения для гипертрофии: "птица-собака", подъём таза со штангой, разведение ног с эспандером. Делайте 2-3 подхода по 10-20 повторов. Постепенно переходите к работе с весами — подъём таза со штангой на скамье или подъём ног с утяжелителями. Здесь важен низкий диапазон повторений и большая нагрузка. Для развития мощности включайте беговые спринты. Начинайте с 4 забегов на 100 метров в среднем темпе и постепенно увеличивайте интенсивность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: акцент только на приседания и становую тягу.

Последствие: мышцы работают частично, рост замедляется.

Альтернатива: добавить подъём таза со штангой, отведение ног с эспандером, ягодичный мостик.

Ошибка: игнорировать растяжку и мобилизацию.

Последствие: бёдра остаются зажатыми, ягодицы включаются слабо.

Альтернатива: регулярная растяжка сгибателей бедра, йога-асаны, использование массажного ролика.

Ошибка: тренироваться без прогрессии нагрузки.

Последствие: мышцы привыкают, развитие останавливается.

Альтернатива: увеличивать вес, добавлять резинки и утяжелители, менять угол выполнения.

А что если…

У вас нет доступа к залу — используйте резинки и эспандеры. Они создают нагрузку на ягодицы не хуже свободных весов.

Нет штанги или гантелей — подойдут утяжелители для ног или бутылки с водой.

Тренируетесь дома — делайте ягодичный мостик, отведение ног назад и "птицу-собаку". Эти упражнения занимают мало места и не требуют оборудования.

FAQ

Как выбрать упражнения для ягодиц?

Оптимально сочетать движения на разгибание бедра (мостик, тяга) и на отведение бедра назад. Такой микс даёт максимальный рост мышц.

Сколько стоит минимальный набор для тренировок дома?

Эспандеры и резинки можно купить за 1000-1500 рублей. Этого достаточно для качественных домашних занятий.

Что лучше: штанга или резинка?

Штанга позволяет работать с большими весами и развивать силу. Резинка удобна для дома и активации ягодиц. Лучше совмещать оба варианта.

Мифы и правда

Миф: "Ягодицы качаются только приседаниями".

Правда: приседания важны, но максимальная активация достигается через отведение бедра назад.

Миф: "Чтобы накачать ягодицы, нужно тренироваться каждый день".

Правда: достаточно 2-3 раз в неделю, но с правильным набором упражнений и прогрессией нагрузки.

Миф: "Девушкам не стоит работать со штангой — ноги станут слишком массивными".

Правда: силовые упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить форму, но не превращают фигуру в "мужскую".

Сон и психология

Качество восстановления влияет на рост мышц не меньше, чем сами тренировки. Если спать по 7-8 часов и избегать хронического стресса, тело быстрее адаптируется к нагрузкам. Хороший сон поддерживает уровень гормонов и помогает избежать переутомления.

Интересные факты

Подъём таза со штангой придумал именно Контрерас, его даже называют "глют-бриджером".

При спринте ягодичные мышцы активируются сильнее, чем при классических упражнениях в зале.

Исследования показывают: у людей с сильными ягодицами выше скорость бега и прыжковая мощность.

Исторический контекст

В античности атлеты уделяли внимание бегу и прыжкам, что естественным образом развивало ягодицы.

В XX веке фитнес сосредоточился на приседаниях и тяге, считая их универсальными.

Лишь с появлением методов электромиографии стало ясно, что для ягодиц есть более точные упражнения.

В итоге можно сказать, что для полноценного развития ягодиц стоит сочетать классические движения с упражнениями на отведение бедра назад и не забывать о прогрессии нагрузки.