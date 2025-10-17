Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Занятие пилатес
Занятие пилатес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Пилатес против приседаний: кто на самом деле делает ягодицы крепче

Физиотерапевт Сабри: пилатес укрепляет ягодицы без гантелей и зала

Хорошие ягодичные мышцы — это не только эстетика, но и основа сильного, сбалансированного тела. Они поддерживают позвоночник, помогают сохранять осанку и предотвращают боль в пояснице. И вопреки распространённому мнению, для их тренировки не нужны гантели, штанги или абонемент в спортзал. Всего 10 минут и несколько упражнений из пилатеса могут сделать своё дело — укрепить, подтянуть и активировать самые большие мышцы вашего тела.

Почему пилатес эффективен для ягодиц

Методика пилатеса основана на контроле, плавности и осознанности движений. В отличие от интенсивных силовых тренировок, здесь важно не количество повторений, а качество. Когда вы двигаетесь медленно и точно, активируются глубокие мышечные слои, в том числе и ягодичные. Это улучшает баланс, координацию и выносливость.

"Двигайтесь медленно и контролируйте движения — именно так вы эффективно изолируете и проработаете ягодичные мышцы", — отметила физиотерапевт и инструктор по пилатесу Лилли Сабри.

Такая тренировка не вызывает чрезмерного напряжения в суставах и подходит даже тем, кто давно не занимался или восстанавливается после нагрузки.

Как проходит тренировка

Для выполнения упражнений понадобится только коврик для йоги и собственный вес тела. Весь комплекс занимает около 10 минут и состоит из десяти упражнений по 50 секунд каждое, с коротким 10-секундным перерывом между ними. Всё выполняется лёжа, поэтому нагрузка распределяется равномерно и безопасно.

Программа упражнений:

  1. Лягушки-насосы.

  2. Ягодичный мостик с подъемом руки.

  3. Ягодичный мостик с опусканием бедра.

  4. Подъем и опускание ноги в сторону (левая).

  5. Боковой удар коленом (левый).

  6. Боковой пожарный гидрант (левый).

  7. Подъем и опускание ноги в сторону (правая).

  8. Боковой привод колена (правый).

  9. Боковой пожарный гидрант (правый).

  10. Узкий ягодичный мостик и пульс.

Все движения Сабри демонстрирует в своём YouTube-видео, поясняя технику выполнения и дыхание.

Советы шаг за шагом

  1. Постелите коврик и найдите удобное место, где вас никто не будет отвлекать.

  2. Разогрейтесь: сделайте несколько наклонов и вращений тазом, чтобы мышцы стали эластичнее.

  3. Следите за дыханием — вдох через нос, выдох через рот. Это поможет держать ритм.

  4. Старайтесь не торопиться: чем медленнее движение, тем сильнее работают мышцы.

  5. Во время упражнений держите живот подтянутым, а корпус — стабильным.

  6. После тренировки сделайте лёгкую растяжку для ягодиц и бёдер.

Регулярное выполнение — 3-4 раза в неделю — уже через месяц даст первые результаты: ягодицы станут крепче, улучшится осанка, появится лёгкость в движениях.

Сравнение: пилатес против силовых тренировок

Параметр Пилатес для ягодиц Силовые тренировки
Оборудование Только коврик Гантели, штанга
Нагрузка на суставы Минимальная Умеренная или высокая
Цель Тонус, осанка, баланс Рост мышечной массы
Подходит для начинающих Да Не всегда
Время на тренировку 10-15 минут 45-60 минут

Пилатес — отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать форму без перегрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком быстрое выполнение движений.
→ Последствие: мышцы не успевают включиться, нагрузка уходит в спину.
→ Альтернатива: выполняйте упражнения медленно, считая до четырёх в каждом направлении.

Ошибка: расслабленный корпус.
→ Последствие: теряется устойчивость, нагрузка перераспределяется неправильно.
→ Альтернатива: втяните живот, как будто хотите застегнуть узкие джинсы.

Ошибка: пренебрежение растяжкой.
→ Последствие: ощущение тяжести в ногах и спине.
→ Альтернатива: после тренировки растягивайте мышцы — особенно ягодицы и заднюю поверхность бедра.

А что если у меня мало времени?

Даже пять минут пилатеса лучше, чем ничего. Можно выбрать любые три упражнения из комплекса и выполнить их в качестве утренней разминки. Например, ягодичный мостик, боковой подъём ноги и пожарный гидрант. Это активирует мышцы, улучшит кровоток и придаст энергию на день.

Плюсы и минусы пилатес-тренировки для ягодиц

Плюсы Минусы
Не требует оборудования Результат не моментальный
Можно выполнять дома Требуется контроль техники
Подходит всем возрастам Нет выраженного кардиоэффекта
Улучшает осанку и баланс Нужно регулярное выполнение

Эта тренировка не даст вам "мгновенных" изменений, но укрепит тело изнутри и поможет чувствовать себя увереннее.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Оптимально — 3-5 раз в неделю, давая мышцам хотя бы один день на восстановление.

Можно ли совмещать с другими тренировками?
Да, пилатес отлично комбинируется с бегом, йогой, растяжкой или лёгкими силовыми занятиями.

Что делать, если упражнения кажутся лёгкими?
Добавьте утяжелители для ног или фитнес-резинку, чтобы усилить нагрузку.

Подходит ли пилатес беременным?
Некоторые упражнения можно адаптировать, но обязательна консультация с врачом или инструктором.

Мифы и правда о ягодичных тренировках

Миф: только приседания делают ягодицы крепкими.
Правда: приседания — не единственный способ. Изолированные упражнения пилатеса задействуют мышцы глубже.

Миф: пилатес не даёт видимого результата.
Правда: регулярность и контроль дыхания создают выраженный тонус и улучшение формы уже через 4-6 недель.

Миф: чтобы прокачать ягодицы, нужны веса.
Правда: собственный вес тела — отличный инструмент для эффективной активации мышц.

Три интересных факта

  1. Ягодичные мышцы — самые большие в теле человека и участвуют почти в каждом движении.

  2. При ходьбе именно они стабилизируют таз и защищают позвоночник от перегрузок.

  3. Исследования показывают, что слабые ягодицы часто связаны с болями в спине и нарушением осанки.

Исторический контекст

Пилатес был создан в начале XX века немецким тренером Джозефом Пилатесом как система для реабилитации и укрепления тела после травм. Сегодня его метод используется по всему миру — от фитнес-центров до физиотерапевтических клиник.

