Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:22

Эти движения заменяют сотни приседаний: ягодицы включаются сразу

Эксперты назвали упражнения, которые эффективно развивают ягодичные мышцы

Ягодичные мышцы считаются одними из самых сильных и при этом наиболее "ленивых" в нашем организме. Несмотря на то что ходьба — самая привычная активность для ног, ягодицы в этом процессе почти не задействованы. Даже привычные приседания включают их лишь как вспомогательный стабилизатор.

Чтобы по-настоящему развить эти мышцы, приходится выходить за рамки повседневных движений и подключать специфические упражнения — выпады, отведения ног, подъёмы таза. Но прежде чем перейти к практике, важно разобраться в анатомии.

Анатомия ягодичных мышц

В ягодичной области расположены три основные мышцы:

  • большая ягодичная — одна из крупнейших мышц бедра, обеспечивающая до 16% его массы;
  • средняя ягодичная — частично скрыта большой, но играет ключевую роль в формировании округлой формы;
  • малая ягодичная — лежит под большой и отвечает за стабилизацию таза.

Большая ягодичная отличается косым расположением волокон. Именно поэтому для её активации недостаточно стандартных приседаний — нужны более сложные движения с отведением ног и наклонами.

Функции и роль в движении

Большая ягодичная работает как разгибатель бедра, удерживает корпус в вертикальном положении, контролирует наклоны и стабилизирует таз. Если эта мышца слаба, страдает осанка, а также может появляться боль в пояснице.

Средняя ягодичная нередко недооценивается новичками в спорте, хотя именно она помогает формировать форму ягодиц. Она находится на боковой поверхности таза и активно взаимодействует с мышцами пресса и корпуса. Основное её движение — внутренняя ротация бедра.

Упражнения для включения ягодиц

Эксперты отмечают, что на первых этапах важнее не нагрузка, а правильная техника и регулярность. Подойдут базовые упражнения, которые можно выполнять без дополнительного веса:

Ягодичный мост

Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу. Напрягите пресс и ягодицы, поднимите таз вверх до прямой линии позвоночника. Задержитесь на пару секунд, затем медленно опуститесь вниз.

Выпады вперёд и в стороны

Из положения стоя сделайте шаг вперёд, опустите корпус вниз, сохраняя напряжение мышц. Оттолкнитесь и вернитесь в исходное положение.

Приседания с узкой постановкой ног

В этом варианте нагрузка смещается с квадрицепсов на ягодицы. Колени в нижней точке старайтесь разводить максимально широко.

Как тренировать эффективно

Главный принцип — регулярность и осознанность. Важно не просто выполнять движения, а чувствовать работу мышц. При этом различия в строении скелета у мужчин и женщин влияют на то, какие упражнения будут ощущаться эффективнее.

Именно комплексный подход позволяет задействовать все три мышцы и добиться не только визуального результата, но и улучшения осанки, устойчивости и силы.

