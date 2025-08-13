Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение
Упражнение
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Невидимая причина боли в спине, коленях и бёдрах

Холли Перкинс назвала тесты и упражнения для выявления слабых ягодичных мышц

Что, если ваши ягодицы работают не в полную силу — и даже не синхронно?
Такое происходит чаще, чем кажется: травма, перекос в тренировках или просто привычные движения в быту могут привести к тому, что одна сторона окажется заметно сильнее другой.

Между тем, три мышцы ягодиц — большая, средняя и малая — отвечают за ключевые движения: от ходьбы до приседаний. И хотя каждая из них имеет свои функции, в реальности они работают вместе. Если баланс нарушен, это может спровоцировать проблемы в коленях, бёдрах и даже спине.

"Любая мышечная асимметрия — это предвестник будущей травмы", — отмечает Холли Перкинс, CSCS, автор программы The Glutes Project ACTIVATE. По её наблюдениям, с дисбалансом ягодиц сталкиваются около 80% клиентов.

Как понять, что ягодицы работают неравномерно

Просто сжать мышцы — не самый точный тест. Тренер Noam Tamir, CSCS, советует попробовать split squat test (выпад с упором на одну ногу):

  • Встаньте на ширине бёдер.
  • Отведите правую ногу назад, оставив пятку приподнятой.
  • Опуститесь, согнув оба колена под углом 90°.
  • Поднимитесь, опираясь только на переднюю ногу.

Если одна сторона даётся заметно тяжелее, вероятно, есть мышечный дисбаланс.

Для тех, кому выпад слишком сложен, подойдёт односторонний ягодичный мост: лёжа на спине, приподнимите одну ногу и выполните подъём таза только на другой. Сложнее? Значит, эта сторона слабее.

Три упражнения для выравнивания силы ягодиц

Если тест показал дисбаланс, проблему можно исправить домашними тренировками — при условии регулярности. Делайте каждое упражнение 3+ раза в неделю по 2-3 подхода (10 повторений, постепенно увеличивая до 15).

1. Подъём таза по Куку (Cook Hip Lift)

  • Лягте на спину, согните колени.
  • Одну ногу подтяните к груди и удерживайте руками.
  • Второй ногой упритесь в пол и поднимите бёдра, выстраивая тело в линию от колена до плеч.

2. Подъём бедра стоя (Hip Hike)

  • Встаньте, ноги вместе, корпус напряжён.
  • Приподнимите одну ногу и слегка согните опорную.
  • Поднимите таз вверх на несколько сантиметров, затем вернитесь в исходное положение.

3. Наклон с опорой (Single-Leg Reach)

  • Встаньте перед стулом или коробкой на одной ноге.
  • Отведите вторую назад, корпус — вперёд, дотянитесь рукой до опоры.
  • Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицу опорной ноги.

Почему важно восстановить баланс

Когда одна сторона слабее, другие мышцы берут на себя лишнюю нагрузку. Это повышает риск травм и снижает эффективность движений. Сбалансированные ягодицы — это не только эстетика, но и правильная биомеханика всего тела.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по кроссфиту рассказали, как выполнять тренировку «каждую минуту, до отказа» сегодня в 3:27

Одно упражнение в минуту — и через десять вы поймёте, почему его боятся

Испытание на пределе сил: каждая минута — больше повторов и меньше отдыха. Сможете ли вы продержаться до отказа и не потерять технику?

Читать полностью » Эшли Адамс перечислила 6 упражнений пилатеса для укрепления мышц рук и осанки сегодня в 4:10

Шесть движений, которые меняют форму рук быстрее любой тренировки

Всего шесть упражнений из пилатеса помогут вам сделать руки стройными и подтянутыми, улучшить осанку и развить силу — без сложных тренажёров.

Читать полностью » Упражнения Пилатеса для укрепления ягодиц назвали в ACE сегодня в 3:10

Пилатес, который меняет форму тела: эффект, о котором забывают в зале

Пилатес способен не только укрепить пресс, но и заметно изменить форму ягодиц. Узнайте, какие упражнения активируют все три ключевые мышцы.

Читать полностью » Преподаватель йоги Сторми Сандберг назвала основные ошибки в позе собака мордой вниз сегодня в 3:10

Почему поза с забавным названием стала символом современной йоги

Собака мордой вниз кажется позой отдыха, но в ней скрыт целый комплекс работы мышц и ума. Узнайте, как найти лёгкость в перевёрнутом положении.

Читать полностью » Тренеры рассказали схему кроссфита с греблей и бросками медбола сегодня в 3:01

Не марафон и не кроссфит: 500 м и броски доведут до предела возможностей

Тренировка, где каждые 10 минут — новая битва с собой. Гребля, броски медбола и стратегия, которая проверит пределы выносливости.

Читать полностью » Как нарастить мышечную массу: рекомендации тренера Джилл Гудтри и диетолога Эллисон Нотт сегодня в 2:10

Тело сдает позиции уже с 30 лет: утренние привычки, которые вернут силу

Как замедлить потерю мышечной массы, ускорить метаболизм и укрепить кости? 6 простых утренних привычек помогут телу быть сильным и выносливым.

Читать полностью » Программа 20-минутной круговой тренировки с бегом и подтягиваниями от тренеров сегодня в 2:26

Секрет круговой тренировки, после которой чувствуешь силу уже через неделю

Эта 20-минутная тренировка сочетает бег и строгие подтягивания, превращая каждую минуту в испытание силы, выносливости и техники.

Читать полностью » Лучшие домашние тренировки для начинающих: рекомендации физиотерапевта Лиды Малек сегодня в 2:10

Девять домашних тренировок, после которых тело начнёт меняться быстрее, чем вы думаете

Лучшая девятка тренировочных видео для новичков — от йоги до кикбоксинга. Узнайте, как выбрать свою программу и начать путь к здоровому телу дома.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кэт Виерсум рассказала, как повторить тренировку на реформере без оборудования
Красота и здоровье

Суп против простуды: врачи объяснили, почему это блюдо – лучший друг иммунитета зимой
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 38 миллионов долларов
Авто и мото

В Аргентине продажи импортных машин превысили местные впервые за последние годы
Дом

Mesh или репитер: как я распределил Wi-Fi по всей квартире
Садоводство

Крупа как органическое удобрение: раскрываем секрет богатого урожая
Туризм

Парк вулканов Гавайских островов: открыт маршрут через лес после извержения
Наука и технологии

Телефонный разговор под прицелом: вибрации выдают ваши секреты – новая технология
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru