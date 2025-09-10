Не просто красота: скрытая функция, которая избавит от боли в спине и коленях.

Ягодичные мышцы — одни из самых крупных и сильных в нашем теле. Они активно участвуют в повседневной жизни: помогают нам садиться, вставать, подниматься по лестнице и переносить тяжести. Укрепление этих мышц не только улучшает спортивные результаты, но и служит отличной профилактикой травм поясницы и коленей, способствует правильной осанке и улучшает чувство баланса.

Для тренировки ягодиц не всегда нужно специальное оборудование. Отлично подойдут такие базовые движения, как выпады, приседания и становая тяга. По мере роста силы можно добавлять отягощения, чтобы сделать нагрузку более интенсивной и эффективной.

Основные упражнения для развития ягодичных мышц

Подборка включает как классические упражнения с собственным весом, так и движения с использованием дополнительного инвентаря: штанг, гантелей или резиновых лент. Одни упражнения целенаправленно нагружают большую ягодичную мышцу, другие же задействуют среднюю и малую, обеспечивая комплексное развитие.

Подъём таза со штангой

Это упражнение, которое часто называют королём для развития ягодиц, рекомендует Брет Контрерас, специалист по силовой подготовке.

"Некоторые дни можно посвятить тяжёлым подходам на малое количество повторений, в другие — работать с лёгким весом, но делать больше повторов. Предупреждаю: многоповторные подъёмы таза — это настоящий вызов. Жжение в мышцах будет невероятным!" — отметил специалист по силовой подготовке Брет Контрерас.

Техника выполнения: сядьте на пол, обопритесь спиной на скамью, firmly поставьте стопы и разместите штангу с мягным валиком на бёдрах. Упираясь в пол пятками и сохраняя спину прямой, мощно вытолкните таз вверх до полного разгибания в тазобедренных суставах. Медленно вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 6-20 повторений.

Зашагивания на платформу

Это функциональное движение, которое мы так или иначе повторяем в быту каждый день. Оно отлично развивает силу, мощь и чувство равновесия, прорабатывая мышцы ног и ягодиц.

Встаньте прямо, держа в руках гантели. Поставьте правую стопу на скамью или платформу. Усилием правой ноги поднимитесь на возвышение, затем спуститесь, начиная движение с той же ноги. Сделайте все повторения для одной стороны, затем поменяйте ногу. Выполните 3 подхода по 10-12 раз на каждую ногу.

Реверанс-выпад

Этот вариант выпада отлично включает в работу среднюю ягодичную мышцу, которая отвечает за стабилизацию таза и отведение бедра.

Из положения стоя отведите правую ногу назад и скрестите её с левой, как бы делая реверанс. Оба колена при этом сгибаются. Опуститесь до параллели бедра с полом, затем вернитесь в исходное положение. Для усложнения можно использовать гантели. Сделайте 3 подхода по 15 повторений на каждую сторону.

Разгибание бедра в положении на четвереньках

Простое, но эффективное движение, для которого не нужен инвентарь. Исходное положение — на четвереньках. Сохраняя спину прямой и не прогибаясь в пояснице, поднимите согнутую в колене ногу вверх, направив подошву стопы в потолок. Медленно вернитесь назад. Выполните 3 подхода по 8-12 раз для каждой ноги.

Выпад в прыжке

Это упражнение развивает взрывную силу и мощно нагружает ягодицы. Сделайте глубокий выпад назад. Задержитесь в нижней точке на три секунды, затем мощно оттолкнитесь и, выпрыгнув вверх, подтяните колено к груди. Сконцентрируйтесь на высоте прыжка, а не на расстоянии. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений.

Как построить эффективную тренировку

Вы можете комбинировать эти упражнения в зависимости от своих целей и уровня подготовки. Их можно использовать как завершающий блок после основной силовой тренировки ног, объединить в круговой формат или просто добавить несколько самых любимых в свою обычную программу.

Хотя для тренировки ягодиц достаточно и веса собственного тела, использование дополнительного инвентаря выводит эффективность на новый уровень. Вам могут пригодиться: фитнес-резинки, гантели, штанга, скамья, устойчивый ящик или специальный тренажёр для развития ягодиц и бицепса бедра.

Главное — сосредоточьтесь на технике, чувствуйте работу целевых мышц и постепенно прогрессируйте нагрузку.