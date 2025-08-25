Приседания и выпады больше не спасут: новый подход ломает привычные тренировки

Что, если одного упражнения для ягодиц недостаточно? Оказывается, лучший способ "прокачать" мышцы — это совмещать сразу два движения в одном. Такой приём заставляет ягодицы работать интенсивнее и дольше, ведь именно они относятся к числу самых выносливых мышечных групп.

Почему комбинации эффективнее

Когда мы объединяем разные векторы движения — например, шаг вперёд и вбок (фронтальный выпад с переходом в боковой), — мышцы получают нагрузку сразу в нескольких плоскостях. Это делает тренировку более функциональной: ягодицы становятся не только сильнее, но и лучше справляются с повседневной динамикой движений. Плюс, такие упражнения ускоряют пульс, повышают расход калорий и незаметно добавляют элемент кардио.

По словам сертифицированного тренера Мариселлы Виллано, начинать тренировку лучше с растяжки, чтобы "раскрыть" квадрицепсы и подвздошно-поясничные мышцы. А вот специалист по функциональному тренингу Той Шарэ советует выполнять упражнения в круговом формате: то есть подряд, с минимальными паузами. Так вы получите максимум пользы — и для мышц, и для сжигания жира.

Лучшие комбинации для ягодиц

Тренеры предлагают восемь движений, которые можно выполнять дома — без дополнительного оборудования, хотя гантели сделают процесс ещё интереснее:

Присед с шагом вбок + обратный выпад — три подхода по 15-20 повторений.

Прыжковый присед — мощный способ добавить взрывную силу. Делайте 2-3 подхода по 10-20 повторений.

Выпад вперёд + выпад в сторону — классическая связка для проработки всех отделов ягодичных мышц.

Становая тяга на одной ноге с прыжком — развивает баланс и координацию.

Обратный выпад с ударом ногой вперёд — сочетает силу и динамику.

Good Morning + сумо-присед — растягивает заднюю поверхность бедра и укрепляет ягодицы.

"Ракушка" с разгибанием ноги — упражнение лёжа на боку, отлично подходит для боковой поверхности бёдер.

Ягодичный подъём + "пожарный гидрант" — работа на четвереньках, активизирующая средние ягодичные.

Интересный факт

Согласно исследованиям Американского колледжа спортивной медицины, именно комбинированные упражнения считаются наиболее эффективными для людей, у которых мало времени на спорт: они одновременно развивают силу, выносливость и кардио.

Если вы хотите не просто "подкачать" ягодицы, а сделать их сильными, функциональными и эстетичными, комбинированные упражнения — лучший выбор. Главное, не забывать о правильной технике и регулярности.