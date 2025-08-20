Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина выполняет упражнение выпады
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Приседания не спасут: что на самом деле запускает рост ягодиц

Лучшие упражнения для восстановления ягодичных мышц назвал тренер Бен Лаудер Дайкс

Можно ли "вырастить" красивую и сильную ягодицу, если часть времени всё равно приходится сидеть? На первый взгляд кажется, что нет. Но на деле именно отдых и правильные привычки часто оказываются важнее бесконечных приседаний.

Питание — половина успеха

Фраза "пресс делается на кухне" справедлива и для ягодиц. Даже самые интенсивные тренировки не принесут желаемого результата без продуманного рациона. Организм должен получать достаточно белка для восстановления мышечных волокон, а также полезные жиры и углеводы, чтобы не "сжечь" мышцы вместо того, чтобы их укреплять.

Ориентироваться можно на рекомендации Института медицины: 45-65 % углеводов, 20-35 % жиров и 10-35 % белка. Но диапазон довольно широкий, поэтому каждому стоит искать свой баланс. При этом важно выбирать качественные источники: яйца, курицу, рыбу, киноа, чечевицу, орехи и авокадо.

Интересный факт: исследования показывают, что распределение белка равномерно в течение дня помогает мышцам лучше расти, чем если есть его "разом" только вечером.

Зачем нужны дни отдыха

Мышцы укрепляются не во время тренировки, а в процессе восстановления. Силовые упражнения создают микроповреждения волокон, и именно отдых даёт телу шанс "залатать" их, делая ткани прочнее.

Инструктор Fhitting Room Бен Лаудер Дайкс объясняет:

"Отдых нужен не только для того, чтобы снять усталость. Он запускает процессы адаптации — именно благодаря им мы становимся сильнее".

Если игнорировать паузы, мышцы не успевают полностью восстановиться. Итог — перетренированность, отсутствие прогресса и риск травм. Поэтому разреши себе расслабиться: это не слабость, а часть стратегии.

Активное восстановление

Если сидеть без движения совсем невыносимо, можно устроить "активный выходной". Идеально подойдут мягкие растяжки и миофасциальный массаж с роликом.

  • Поза голубя помогает раскрыть бёдра и снять напряжение в ягодицах.
  • Скрутка сидя разгружает позвоночник и активирует мышцы кора.
  • Глубокий выпад растягивает квадрицепсы и тазовые мышцы.
  • Упражнение "нить в иглу" прорабатывает ягодичные и поясницу.
  • Фоам-роллинг позволяет массировать квадрицепсы, бёдра и ягодицы, убирая зажимы.

Эти простые практики занимают всего несколько минут, но значительно ускоряют восстановление и улучшают подвижность суставов.

Красивая и сильная форма не строится только тренировками. Грамотно выстроенное питание, регулярные периоды отдыха и разумное использование растяжек делают результат не только заметным, но и долгосрочным. И да — немного "сидячей работы" здесь действительно играет на руку.

