Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Вы не знали, но это упражнение разгладит вашу спину и подтянет ягодицы за 5 минут в день

Ягодичный мостик с растяжкой бока и подъёмом на пресс: эффективная разминка для ягодиц и спины

Сидячий образ жизни приводит к ослаблению ягодичных мышц, поскольку длительное сидение растягивает их и снижает тонус. Для того чтобы вернуть мышцы в норму и улучшить гибкость бедер и спины, достаточно выполнить несколько простых упражнений. Разминка поможет не только улучшить подвижность, но и активировать мышцы, что подготовит их к более интенсивной нагрузке. Эти упражнения можно выполнять как перед тренировкой, так и в дни отдыха, например, после рабочего дня.

Упражнения для разминки

Этот комплекс состоит из нескольких упражнений, которые активируют ягодичные мышцы и растягивают мышцы бедер и спины. Они подходят для выполнения как перед тренировкой, так и для легкой разминки в течение дня.

1. Ягодичный мостик с растяжкой бока и подъёмом на пресс

Первое упражнение — ягодичный мостик. Он активирует ягодичные мышцы и способствует растяжению бедер. После ягодичного мостика выполняется растяжка бока, при которой рука переводится за голову. Это помогает растянуть боковые мышцы и улучшить подвижность. Завершающим элементом является подъём на пресс с выпрямлением одной ноги, что помогает активировать мышцы пресса и бедер.

Это упражнение состоит из трёх частей:

  1. Ягодичный мостик

  2. Растяжка бока с переводом руки за голову

  3. Подъём на пресс с выпрямлением одной ноги

Выполните 6 повторений всей связки. Важно плавно и контролируемо выполнять каждое движение, чтобы избежать перегрузок.

2. Переход из позы с перекрещёнными ногами в приседание

Следующее упражнение — плавный переход из позы с перекрещёнными ногами в приседание. Это движение помогает растянуть мышцы бедра и подколенного сухожилия. После этого следует опускание колена на пол, что даёт дополнительную нагрузку на тазобедренный сустав и бедра.

Для этого упражнения достаточно выполнить 4-6 повторений, чтобы растянуть мышцы и улучшить гибкость.

3. Ягодичный мостик с отведением прямой ноги в сторону

Последним элементом разминки является ягодичный мостик с отведением прямой ноги в сторону. Это упражнение помогает укрепить ягодичные мышцы и развивает баланс и координацию. Работайте с каждой ногой поочередно, чтобы равномерно нагрузить обе стороны.

Выполните 3-5 повторений на каждую ногу.

Как правильно выполнять разминку

Для того чтобы разминка была максимально эффективной, важно соблюдать технику выполнения упражнений. Каждое движение должно быть плавным и контролируемым. Не торопитесь, это поможет вам не только активировать мышцы, но и избежать возможных травм.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка 1: Недооценка важности разминки.

  • Последствие: Пропуск разминки может привести к травмам, особенно при нагрузках на бедра и ягодицы.

  • Альтернатива: Всегда начинайте тренировку с разминки, чтобы активировать мышцы и снизить риск травм.

Ошибка 2: Выполнение упражнений слишком быстро.

  • Последствие: Быстрое выполнение упражнений снижает их эффективность и может привести к травмам.

  • Альтернатива: Выполняйте упражнения медленно и с контролем, сосредоточив внимание на правильной технике.

Ошибка 3: Отсутствие регулярности.

  • Последствие: Без регулярных разминок мышцы не активируются должным образом, что увеличивает риск травм.

  • Альтернатива: Включите разминку в свою ежедневную рутину для достижения стабильных результатов.

Мифы и правда

  • Миф: Разминка перед тренировкой не оказывает значительного влияния на результаты.

  • Правда: Разминка активирует мышцы и суставы, а также помогает улучшить технику выполнения упражнений.

  • Миф: Для разминки достаточно одного упражнения.

  • Правда: Разнообразие в разминке позволяет активировать большее количество мышц, улучшая гибкость и подвижность.

  • Миф: Разминка не нужна, если тренировка не является интенсивной.

  • Правда: Даже при легкой нагрузке разминка помогает улучшить кровообращение и снизить риск травм.

Интересные факты

  1. Ягодичный мостик является одним из самых эффективных упражнений для укрепления ягодичных мышц, так как оно активно задействует основные мышцы ног и спины.

  2. Растяжка в разминке помогает улучшить гибкость и подвижность суставов, что важно для предотвращения травм при интенсивных тренировках.

  3. Контролируемое выполнение упражнений позволяет более эффективно проработать мышцы и достичь лучших результатов.

Включение разминки в свою тренировочную программу или в повседневную рутину помогает не только активировать мышцы, но и значительно снизить риск травм. Регулярные разминки поддержат здоровье вашего тела и улучшат гибкость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эндрю Трейси: первые подходы в каждой серии следует выполнять с лёгким весом сегодня в 2:16
Тридцать минут против трёх часов: новая формула идеальной формы

Пять движений, одно тело и максимум эффективности. Узнайте, как фулбоди-тренировка помогает развить силу, улучшить форму и сохранить мотивацию.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы объяснили, как выполнять статические упражнения без травм сегодня в 2:10
Тело будто замерло — а мышцы работают: сила, которая рождается в покое

Эта тренировка помогает укрепить мышцы без лишних движений и ударных нагрузок. Разбираемся, почему статическая работа эффективнее, чем кажется.

Читать полностью » Программа приседаний на 8 недель укрепляет ноги и спину без оборудования сегодня в 1:50
Тело меняется без спортзала: что происходит, если приседать каждый день

Приседания могут полностью изменить тело и самочувствие. Разбираемся, как восьминедельная программа помогает укрепить ноги, улучшить осанку и повысить выносливость.

Читать полностью » Оргкомитет чемпионата мира сообщил о трёх новых мировых рекордах в Фудэ сегодня в 1:22
Когда железо подчиняется воле: в Китае установлены сразу три мировых рекорда

Фудэ стал ареной новых рекордов: таиландский атлет Вирафон Вичума установил историческое достижение, но победа в категории до 71 кг далась ему непросто.

Читать полностью » Американская пловчиха Дара Торрес представила комплекс упражнений для мышц пресса сегодня в 1:10
Тренировка, которая переписывает законы времени: как Торрес заставила мышцы не стареть

Пресс, как у олимпийской чемпионки, доступен каждому. Разбираемся, как тренируется Дара Торрес и почему её методика работает.

Читать полностью » Тренер Джереми Этье представил домашний комплекс для рельефных плеч сегодня в 0:50
Атлетические плечи без штанги и абонемента — тренировка, которая удивит тело

Этот комплекс упражнений от кинезиолога помогает развить мощные плечи без оборудования и гантелей. Разбираемся, как выполнять программу и не допускать ошибок.

Читать полностью » Динамическая растяжка: польза, ошибки и безопасные альтернативы сегодня в 0:10
Это не йога и не фитнес: почему динамическая растяжка изменила представление о разминке

Динамическая растяжка делает тело гибким и сильным, не снижая скорости. Разбираемся, какие упражнения помогут развить подвижность и улучшить технику движений.

Читать полностью » Исследование показало: увеличение нагрузки выше 18 подходов не ускоряет, а замедляет прогресс силы вчера в 23:03
Больше — не значит лучше: сколько сетов реально нужно для прокачки ног

Учёные выяснили, что слишком большое количество подходов может замедлить рост силы ног. Какое число оказалось "золотой серединой" — рассказываем.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Калининград - европейский город России: путеводитель по музеям, фестивалям и архитектуре
Культура и шоу-бизнес
Эшли Джадд сыграет мать футболиста с синдромом Дауна в фильме "21 Down"
Авто и мото
Ford разработал технологию доступа в авто по движению руки вместо кода
Садоводство
Герани и пеларгонии не переживут даже лёгкий мороз — их спасают до первых заморозков
Питомцы
Зоопсихологи: кошки прыгают на кухонный стол из-за инстинкта наблюдения и запаха еды
СФО
В Югре создадут производство удобрений из древесных отходов с помощью грибов — Технопарк
Садоводство
Тимьян устойчив к засухе и не требует ухода — идеальное растение для солнечных участков
Технологии
19-летний основатель из Мумбаи создал систему долговременной памяти для ИИ — Supermemory
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet