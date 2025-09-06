Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:26

Самое популярное упражнение для ягодиц, которое почти все делают неправильно

Тренер Акулина Бахтурина назвала главные ошибки при выполнении ягодичного моста

Казалось бы, упражнение простое, но именно ягодичный мост чаще всего выполняют неправильно. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала о самых распространённых ошибках и способах их избежать.

1. Переизгиб поясницы

Многие поднимают таз за счёт спины, а не ягодиц. В результате создаётся лишняя нагрузка на поясницу.
Как правильно: слегка подкрутите таз, сожмите ягодицы и поднимайтесь именно за счёт их работы, сохраняя поясницу в нейтральном положении.

2. Опора на носки

Если переносить вес на переднюю часть стопы, нагрузка смещается на квадрицепсы.
Как правильно: упор — только на пятки. Они должны быть ровно под коленями, тогда всё напряжение останется там, где нужно — в ягодицах.

3. Пассивные ягодицы

Ещё одна ошибка — когда основную работу выполняют квадрицепсы и поясница. В итоге упражнение теряет смысл.
Как правильно: в верхней точке задержитесь на пару секунд и максимально сожмите ягодицы. Это обеспечит нужный эффект.

4. Слишком большой вес

Многие сразу берут штангу или утяжеление, не освоив технику. Это чревато травмами.
Как правильно: начните с собственного веса. Когда движение станет уверенным, постепенно подключайте резинки, гантели или штангу — и лучше под контролем тренера.

Итог

Ягодичный мост эффективен только тогда, когда работает техника. Правильная опора, включённые мышцы и постепенное увеличение нагрузки помогут не просто накачать ягодицы, но и избежать травм.

