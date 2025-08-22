Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ягодичный мост
ягодичный мост
© freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Ягодичный мост делает походку легче, а жизнь — без боли

Тренер Холли Перкинс: упражнение ягодичный мост подходит для восстановления после травм

Задумывались ли вы, почему именно ягодичные мышцы играют решающую роль в здоровье спины, коленей и даже в том, как легко вы ходите по лестнице? Оказывается, простое упражнение под названием "ягодичный мост" способно изменить ваши привычные движения и заметно укрепить тело.

Что такое ягодичный мост

По сути, это элементарное упражнение с собственным весом: вы ложитесь на спину, сгибаете колени, стопы стоят на полу, а затем поднимаете таз вверх, пока тело не выстроится в диагональ от коленей до груди. Именно в этот момент ягодичные мышцы включаются в работу.

Фитнес-эксперты отмечают, что "ягодичный мост" активирует самую крупную мышцу организма — gluteus maximus. При этом дополнительно работают задняя поверхность бедра, мышцы таза и кора. "Ваши ягодицы могут многое для вас сделать, если правильно их включать", — говорит основательница Women's Strength Nation Холли Перкинс.

Для кого подходит упражнение

Удивительно, но мостик подходит абсолютно всем: от новичков до опытных спортсменов. Его часто включают в программы реабилитации при болях в пояснице или коленях. Кроме того, он отлично разогревает мышцы перед бегом, приседаниями или становой тягой.

Специалисты рекомендуют:

  • для разминки — один подход из 10 повторений ежедневно;
  • для силовой тренировки — 3 подхода по 10 повторений, 3-4 раза в неделю.
  • Почему стоит делать мостик каждый день

Активация ягодиц

Упражнение пробуждает мышцы и готовит их к более сложным нагрузкам. Особенно полезно перед бегом или приседаниями.

Рост силы

Со временем можно усложнять мостик — добавлять резинки, гантели или переходить к вариантам с одной ногой. Сильные ягодицы помогают не только в спорте, но и в повседневной жизни: при ходьбе, подъёме по лестнице или переносе тяжестей.

Улучшение осанки и движений

Укреплённые ягодицы снижают нагрузку на квадрицепсы, что положительно влияет на общую биомеханику движений.

Профилактика боли

Сильные мышцы ягодиц и бёдер стабилизируют коленные суставы и поясницу, снижая риск травм и дискомфорта.

Растяжка для сидячих

В момент подъёма ягодицы сокращаются, а сгибатели бедра — растягиваются. Для тех, кто много сидит, это настоящее спасение.

Частые ошибки и как их избежать

  • Слишком широкая или узкая постановка стоп — ставьте ноги на ширине бёдер, чтобы нагрузка шла именно на ягодицы.
  • Прогиб в пояснице — держите корпус в нейтрали и напрягайте пресс.
  • Отрыв пяток — давите всей стопой, особенно пятками.
  • Опускание таза на верхней точке — сжимайте ягодицы, словно толкаете таз к потолку.

Вариации для продвинутых

Когда обычный мостик станет лёгким, попробуйте:

  • с резинкой — сопротивление активирует мышцы ещё сильнее;
  • с гантелью или штангой — добавление веса превращает упражнение в силовое;
  • на одной ноге — помогает проработать каждую сторону отдельно;
  • с ногами на возвышении — увеличивает амплитуду движения.

Интересный факт: исследования показывают, что сильные ягодичные мышцы напрямую связаны с более высокой скоростью бега и меньшей утомляемостью спортсменов на длинных дистанциях.

