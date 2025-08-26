Неправильная тренировка приводит к дисбалансу: как его избежать

Что, если одно простое упражнение способно одновременно укрепить ягодицы и заднюю поверхность бедра? Именно так работает "мостик с сгибанием ног" — продвинутая вариация привычного ягодичного моста, которая даёт серьёзную нагрузку и буквально "заставляет мышцы гореть".

Почему это упражнение особенное

Многие делают упор только на ягодицы, забывая о бицепсе бедра. Такой перекос приводит к дисбалансу и даже травмам. Вариант с подтягиванием ног решает эту проблему: он задействует обе ключевые группы мышц.

Персональный тренер Холли Перкинс объясняет:

"Это упражнение работает как замкнутая кинетическая цепь. Вы напрягаете мышцы, упираясь в фиксированную поверхность, благодаря чему подключаются дополнительные волокна. Получается мощное сокращение, и "схалтурить" не получится".

К тому же мостик со сгибанием ног легко выполнять дома: достаточно полотенца, бумажных листов или скользящих дисков. Если пол покрыт ковром, подойдут обычные носки.

Техника выполнения

Лягте на спину, руки оставьте по бокам. Под пятки положите полотенце или слайдеры.

Напрягите пресс, упритесь пятками и поднимите таз вверх, удерживая спину в нейтральном положении.

Не опуская бёдер, плавно выпрямите ноги, скользя пятками от себя.

На секунду задержитесь и подтяните пятки обратно к тазу.

Совет от Перкинс:

"Сохраняйте естественный прогиб поясницы — избегайте как чрезмерного прогиба, так и полного выпрямления".

Интересно, что правильное расположение стопы на слайдере тоже имеет значение: если пятка стоит ближе к центру, движение получается более естественным.

Как подготовиться к сложной версии

Даже для тренированных людей упражнение непростое. Перед каждой повторкой стоит поправить положение таза и позвоночника, чтобы исключить нагрузку на поясницу.

Если пока не получается держать обе ноги, начните с упрощённого варианта: мостик с поочерёдным сгибанием одной ноги. Техника та же, но работает только одна нога за раз, что снижает нагрузку и помогает освоить механику.

Факты и бонусы