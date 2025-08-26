Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Неправильная тренировка приводит к дисбалансу: как его избежать

Холли Перкинс: ягодичный мост с подтягиванием ног развивает ягодицы и бицепс бедра

Что, если одно простое упражнение способно одновременно укрепить ягодицы и заднюю поверхность бедра? Именно так работает "мостик с сгибанием ног" — продвинутая вариация привычного ягодичного моста, которая даёт серьёзную нагрузку и буквально "заставляет мышцы гореть".

Почему это упражнение особенное

Многие делают упор только на ягодицы, забывая о бицепсе бедра. Такой перекос приводит к дисбалансу и даже травмам. Вариант с подтягиванием ног решает эту проблему: он задействует обе ключевые группы мышц.

Персональный тренер Холли Перкинс объясняет:

"Это упражнение работает как замкнутая кинетическая цепь. Вы напрягаете мышцы, упираясь в фиксированную поверхность, благодаря чему подключаются дополнительные волокна. Получается мощное сокращение, и "схалтурить" не получится".

К тому же мостик со сгибанием ног легко выполнять дома: достаточно полотенца, бумажных листов или скользящих дисков. Если пол покрыт ковром, подойдут обычные носки.

Техника выполнения

  • Лягте на спину, руки оставьте по бокам. Под пятки положите полотенце или слайдеры.
  • Напрягите пресс, упритесь пятками и поднимите таз вверх, удерживая спину в нейтральном положении.
  • Не опуская бёдер, плавно выпрямите ноги, скользя пятками от себя.
  • На секунду задержитесь и подтяните пятки обратно к тазу.

Совет от Перкинс:

"Сохраняйте естественный прогиб поясницы — избегайте как чрезмерного прогиба, так и полного выпрямления".

Интересно, что правильное расположение стопы на слайдере тоже имеет значение: если пятка стоит ближе к центру, движение получается более естественным.

Как подготовиться к сложной версии

Даже для тренированных людей упражнение непростое. Перед каждой повторкой стоит поправить положение таза и позвоночника, чтобы исключить нагрузку на поясницу.

Если пока не получается держать обе ноги, начните с упрощённого варианта: мостик с поочерёдным сгибанием одной ноги. Техника та же, но работает только одна нога за раз, что снижает нагрузку и помогает освоить механику.

Факты и бонусы

  • Ягодичный мост впервые стал популярен в 1960-70-е годы среди тяжелоатлетов, как подготовительное упражнение для становой тяги.
  • Исследования показывают, что включение бицепса бедра в работу снижает риск травм коленного сустава у бегунов.
  • Такие упражнения относятся к категории low-impact — они не перегружают суставы, что делает их подходящими даже для восстановления после травм.

