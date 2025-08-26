Неправильная тренировка приводит к дисбалансу: как его избежать
Что, если одно простое упражнение способно одновременно укрепить ягодицы и заднюю поверхность бедра? Именно так работает "мостик с сгибанием ног" — продвинутая вариация привычного ягодичного моста, которая даёт серьёзную нагрузку и буквально "заставляет мышцы гореть".
Почему это упражнение особенное
Многие делают упор только на ягодицы, забывая о бицепсе бедра. Такой перекос приводит к дисбалансу и даже травмам. Вариант с подтягиванием ног решает эту проблему: он задействует обе ключевые группы мышц.
Персональный тренер Холли Перкинс объясняет:
"Это упражнение работает как замкнутая кинетическая цепь. Вы напрягаете мышцы, упираясь в фиксированную поверхность, благодаря чему подключаются дополнительные волокна. Получается мощное сокращение, и "схалтурить" не получится".
К тому же мостик со сгибанием ног легко выполнять дома: достаточно полотенца, бумажных листов или скользящих дисков. Если пол покрыт ковром, подойдут обычные носки.
Техника выполнения
- Лягте на спину, руки оставьте по бокам. Под пятки положите полотенце или слайдеры.
- Напрягите пресс, упритесь пятками и поднимите таз вверх, удерживая спину в нейтральном положении.
- Не опуская бёдер, плавно выпрямите ноги, скользя пятками от себя.
- На секунду задержитесь и подтяните пятки обратно к тазу.
Совет от Перкинс:
"Сохраняйте естественный прогиб поясницы — избегайте как чрезмерного прогиба, так и полного выпрямления".
Интересно, что правильное расположение стопы на слайдере тоже имеет значение: если пятка стоит ближе к центру, движение получается более естественным.
Как подготовиться к сложной версии
Даже для тренированных людей упражнение непростое. Перед каждой повторкой стоит поправить положение таза и позвоночника, чтобы исключить нагрузку на поясницу.
Если пока не получается держать обе ноги, начните с упрощённого варианта: мостик с поочерёдным сгибанием одной ноги. Техника та же, но работает только одна нога за раз, что снижает нагрузку и помогает освоить механику.
Факты и бонусы
- Ягодичный мост впервые стал популярен в 1960-70-е годы среди тяжелоатлетов, как подготовительное упражнение для становой тяги.
- Исследования показывают, что включение бицепса бедра в работу снижает риск травм коленного сустава у бегунов.
- Такие упражнения относятся к категории low-impact — они не перегружают суставы, что делает их подходящими даже для восстановления после травм.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru