Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка пьёт спортивные добавки
Девушка пьёт спортивные добавки
© Designed be Freepik by benzoix is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Глютамин: аминокислота, без которой мышцы не прощают ошибок

Почему покупка глютамина без показаний приводит к лишним расходам — мнение спортивных врачей

Глютамин называют самой распространённой аминокислотой в человеческом теле. Он синтезируется в мышцах, лёгких и жировой ткани и составляет до 20% от общего количества аминокислот. Эта молекула выполняет множество функций: участвует в энергетическом обмене, помогает поддерживать работу иммунной системы, транспортирует аммиак и задействована в синтезе белка. При травмах или изнуряющих тренировках его уровень заметно падает, что делает тему добавок особенно актуальной.

Что делает глютамин в организме

Эта аминокислота задействована почти во всех процессах, связанных с восстановлением и энергетикой. Она обеспечивает клетки иммунной системы топливом, помогает кишечнику и поджелудочной железе, а в мышцах может составлять до 60% от всех аминокислот. Кроме того, глютамин участвует в образовании глюкозы из белка и снижает токсичность аммиака, который накапливается при работе мышц.

Как глютамин может помочь спортсменам

Производители спортивного питания обещают рост мышечной массы и укрепление иммунитета. Однако научные данные пока неоднозначны. Есть исследования, где приём глютамина помог снизить усталость, увеличить выносливость или ускорить восстановление, но другие эксперименты подобных эффектов не показали.

Замедление усталости

Во время интенсивных нагрузок мышцы быстро расходуют фосфокреатин и гликоген, а накопившийся аммиак вызывает жжение и боль. Глютамин способен замедлять этот процесс, повышая запасы гликогена и снижая повреждения мышечной ткани. В некоторых экспериментах атлеты на фоне приёма добавки демонстрировали лучшую работоспособность, но есть исследования, где улучшений не наблюдалось.

Влияние на рост мышц

Данные противоречивы. В одних случаях глютамин помогал нарастить до 2 кг мышечной массы за 8 недель и уменьшал количество жира, а в других — не давал преимуществ по сравнению с плацебо. Учёные также отмечают, что обычная силовая тренировка сама по себе повышает уровень гормона роста куда сильнее, чем добавка.

Поддержка иммунитета

Интенсивные тренировки могут снижать уровень глютамина и временно ослаблять защитные силы организма. Но эксперименты показывают, что добавка не всегда предотвращает падение иммунитета. Лишь в одном исследовании марафонцы на фоне приёма глютамина реже заболевали простудой в течение недели после забега.

Советы шаг за шагом

  1. Прежде чем покупать порошок или капсулы, оцените свой тренировочный режим. При занятиях менее 2 часов подряд добавка вряд ли понадобится.

  2. Если тренировки долгие и интенсивные, выбирайте проверенные бренды спортивного питания, где в составе указано минимум 5 г глютамина на порцию.

  3. Принимайте добавку после занятий вместе с углеводами — это усиливает накопление гликогена.

  4. Следите за рационом: богатые белком продукты — мясо, рыба, бобовые — сами по себе обеспечивают организм аминокислотой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупать дорогой глютамин без понимания, нужен ли он именно вам.
    Последствие: деньги потрачены впустую, а эффекта нет.
    Альтернатива: вложиться в качественный протеин, витамины или полноценное питание.

  2. Ошибка: употреблять добавку нерегулярно и в случайных дозах.
    Последствие: организм не получает стабильного количества вещества.
    Альтернатива: использовать мерную ложку и принимать в одно и то же время.

  3. Ошибка: ждать от глютамина чудесного прироста силы и массы.
    Последствие: разочарование и неправильные ожидания.
    Альтернатива: строить прогресс на регулярных тренировках и сбалансированном рационе, а глютамин рассматривать как дополнение.

А что если…

А что если вместо добавок уделить внимание восстановлению? Сон, массаж, правильная гидратация и грамотное распределение нагрузок дают больший эффект для выносливости и иммунитета, чем любые капсулы.

FAQ

Как выбрать глютамин?
Ищите продукт без примесей, где в составе указано не менее 99% чистой аминокислоты.

Сколько стоит глютамин?
Цена зависит от бренда и формы выпуска: порошок обычно дешевле, чем капсулы. В среднем от 1 000 до 2 500 рублей за банку.

Что лучше — глютамин или протеин?
Для набора мышечной массы протеин эффективнее, так как обеспечивает весь спектр аминокислот. Глютамин имеет смысл только как дополнение.

Мифы и правда

Миф: глютамин гарантированно увеличивает силу и выносливость.
Правда: результаты зависят от индивидуальных особенностей и режима тренировок.

Миф: без этой аминокислоты невозможно восстановиться.
Правда: организм способен вырабатывать её самостоятельно, если нет экстремальных нагрузок.

Миф: чем больше доза, тем сильнее эффект.
Правда: превышение не даёт пользы и может вызвать проблемы с ЖКТ.

Сон и психология

Регулярный недосып снижает уровень восстановления сильнее, чем любые дефициты аминокислот. Для спортсмена 7-8 часов сна важнее любой добавки. Кроме того, уверенность в своём рационе и отдыхе снижает тревожность перед соревнованиями.

Три интересных факта

  1. Глютамин часто применяют в медицине для поддержки пациентов после тяжёлых операций.

  2. В бодибилдинге он вошёл в топ-5 самых популярных добавок 1990-х годов.

  3. Его вкус практически нейтрален, поэтому порошок легко смешивать с соками или протеиновыми коктейлями.

Исторический контекст

  1. 1950-е: глютамин начали изучать как вещество, важное для восстановления тканей.

  2. 1980-е: его активно исследовали в спортивной медицине.

  3. 1990-е: глютамин стал массово выпускаться в виде порошков и капсул для спортсменов.

  4. Сегодня: остаётся востребованным, но доказательная база ограничена.

Итак, глютамин действительно важен для организма, но рассматривать его как универсальное средство для силы и выносливости пока рано.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему внимание только на руках снижает эффективность упражнений для спины — поясняет тренер Джефф Ниппард сегодня в 7:10

Эти движения снимают нагрузку с поясницы и при этом растят широчайшие

Пять необычных упражнений для спины, которые помогут развить силу и мощность, разгрузить поясницу и добавить разнообразия в привычные тренировки.

Читать полностью » Растяжка для спины и шеи при работе за компьютером: советы врачей сегодня в 6:10

Пять минут тишины — и шея перестаёт ныть: секрет рабочего стретчинга

Даже в тесном офисе можно вернуть телу лёгкость и ясность ума. Несколько минут стретчинга снимают напряжение и помогают работать продуктивнее.

Читать полностью » Интервальные упражнения дома повышают тонус мышц и укрепляют сердечно-сосудистую систему сегодня в 5:10

Этот комплекс выглядит простым, но даёт нагрузку, сравнимую с тяжёлой тренировкой

Энергичный комплекс упражнений, который можно выполнять дома: он сочетает кардио и силовую нагрузку и подходит для людей с разным уровнем подготовки.

Читать полностью » Ассоциация воркаута России: до 1000 ккал можно сжечь за одну тренировку сегодня в 4:22

Воркаут стал ответом на дорогие залы: почему тысячи выбирают турники

Воркаут — это не просто турники во дворе, а полноценная система тренировок с философией уличной культуры. Узнайте, как она работает и кому подходит.

Читать полностью » Эксперты Лесли Каминофф и Эйми Метьюз: поза лотоса улучшает подвижность тазобедренных суставов сегодня в 4:10

Поза, в которой застыли Будда и мудрецы: зачем она нужна современному человеку

Поза лотоса кажется простой, но требует подготовки. Какие ошибки совершают новички и как избежать травм — разбираем подробно.

Читать полностью » Спортивный врач: кардио не заменяет силовые тренировки для роста мышц сегодня в 3:41

Мышцы не растут? Причина кроется не в весах, а в трёх скрытых ошибках

Как увеличить объём мышц и не потеряться в море противоречивых советов? Разбираем виды гипертрофии, подходы к тренировкам и питание для роста.

Читать полностью » Ошибки при тренировках с гирями: риск для суставов и как их избежать сегодня в 3:10

Одно движение — и работает весь корпус: секрет, который недооценивают в зале

Тренировка с гирей, которая укрепляет корпус и развивает баланс, может стать ключом к силе и выносливости. Но есть нюанс, о котором стоит знать.

Читать полностью » ВОЗ заявила, что регулярные поездки на велосипеде снижают риск травм коленей сегодня в 2:16

Велосипед против ходьбы: почему мышцы выбирают колёса, а не шаги

Почему езда на велосипеде экономит силы и позволяет двигаться быстрее, чем ходьба и бег? Разбираем скрытую биомеханику и простые хитрости.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Туристка из Подмосковья добилась через суд возврата средств за тур после ДТП
Туризм

Туроператоры: с 4 по 12 октября туры в ОАЭ дороже из-за школьных каникул
Авто и мото

Nissan отзывает 9200 автомобилей X-Trail e-POWER из-за дефекта генератора
Еда

Эксперт Челмакин: сильногазированная минералка ускоряет засолку огурцов до суток
Красота и здоровье

Врачи и фитотерапевты назвали калину, бруснику и шиповник природными источниками витаминов осенью
Туризм

В Сочи после ливня подтоплены дома и улицы, МЧС предупредило туристов
Технологии

TimesFM-ICF улучшает точность прогнозов временных рядов на 6,8% — Google Research
Туризм

Египет, Армения, Грузия: лучшие безвизовые направления для отдыха осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet