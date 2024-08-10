Певица Глюкоза вышла на связь: видео в соцсетях удивило фанатов

Певица Глюк'oZа, известная также как Наталья Чистякова-Ионова, впервые после скандального инцидента на концерте в Красноярске, где ее заподозрили в употреблении психотропных веществ, вновь появилась в социальных сетях: она опубликовала видео, на котором исполняет новую песню.

В ролике Глюк'oZа, стоя в студии перед микрофоном и под аккомпанемент фортепиано, поет загадочную и ранее не известную композицию. Слова песни: "Я — просто ночь, я — просто ночь," — передают атмосферу меланхолии и таинственности.

Этот пост вызвал интерес у поклонников и прессы, которые продолжают обсуждать как новое творчество певицы, так и недавний инцидент на концерте.

Фото: commons.wikimedia.org/Glukoza production (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)