Пицца и паста ушли в прошлое: как телеведущий изменил привычки

Ведущий шоу Watch What Happens Live Энди Коэн впервые откровенно рассказал о том, что принимал микродозы препаратов класса GLP-1 для снижения веса и улучшения здоровья.

В выпуске Radio Andy 9 сентября 57-летний телеведущий признался:

"Я был очень недоволен своим весом. Этим летом я действительно сбросил много килограммов, принимая микродозы GLP-1. И думаю, было бы лицемерно скрывать это, учитывая, что двадцать лет я расспрашивал людей о диетах".

Почему он решился на лечение

По словам Коэна, дело было не только во внешности. Его беспокоили более серьёзные проблемы: повышенное давление и бляшки в артериях.

Хотя он не уточнил, какой именно препарат использовал, телеведущий отметил, что средство помогло ему справиться с тягой к еде и наладить дисциплину в питании и тренировках.

Новый режим и привычки

Коэн рассказал, что изменил подход к образу жизни:

стал поднимать более тяжёлые веса,

отказался от перекусов,

сократил количество алкоголя.

"Я всё ещё пью, но не до безумия. Самое важное — я перестал бесконтрольно перекусывать после алкоголя".

По его словам, ещё недавно съёмки WWHL превращались в череду соблазнов: "вечер пиццы", "вечер пасты", сладости и мороженое. Но после курса препарата тяга к этим продуктам исчезла.

Честность и доступность

Коэн отметил, что всегда планировал рассказать о своём опыте:

"Я не могу задавать людям личные вопросы — "Как вы похудели?” или "Что сделали с лицом?” — и при этом самому внезапно сбросить 11 килограммов и не объяснить, как это произошло".

Он также подчеркнул, что считает GLP-1 "революционным препаратом" и надеется, что такие лекарства будут доступны всем по страховке.

После курса

Хотя Энди больше не принимает микродозы, опыт помог ему полностью изменить отношение к питанию: