Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Съемки
Съемки
© commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:16

Пицца и паста ушли в прошлое: как телеведущий изменил привычки

Ведущий Энди Коэн признался в приёме микродоз GLP-1 для снижения веса

Ведущий шоу Watch What Happens Live Энди Коэн впервые откровенно рассказал о том, что принимал микродозы препаратов класса GLP-1 для снижения веса и улучшения здоровья.

В выпуске Radio Andy 9 сентября 57-летний телеведущий признался:

"Я был очень недоволен своим весом. Этим летом я действительно сбросил много килограммов, принимая микродозы GLP-1. И думаю, было бы лицемерно скрывать это, учитывая, что двадцать лет я расспрашивал людей о диетах".

Почему он решился на лечение

По словам Коэна, дело было не только во внешности. Его беспокоили более серьёзные проблемы: повышенное давление и бляшки в артериях.

Хотя он не уточнил, какой именно препарат использовал, телеведущий отметил, что средство помогло ему справиться с тягой к еде и наладить дисциплину в питании и тренировках.

Новый режим и привычки

Коэн рассказал, что изменил подход к образу жизни:

  • стал поднимать более тяжёлые веса,

  • отказался от перекусов,

  • сократил количество алкоголя.

"Я всё ещё пью, но не до безумия. Самое важное — я перестал бесконтрольно перекусывать после алкоголя".

По его словам, ещё недавно съёмки WWHL превращались в череду соблазнов: "вечер пиццы", "вечер пасты", сладости и мороженое. Но после курса препарата тяга к этим продуктам исчезла.

Честность и доступность

Коэн отметил, что всегда планировал рассказать о своём опыте:

"Я не могу задавать людям личные вопросы — "Как вы похудели?” или "Что сделали с лицом?” — и при этом самому внезапно сбросить 11 килограммов и не объяснить, как это произошло".

Он также подчеркнул, что считает GLP-1 "революционным препаратом" и надеется, что такие лекарства будут доступны всем по страховке.

После курса

Хотя Энди больше не принимает микродозы, опыт помог ему полностью изменить отношение к питанию:

"До этого оно было дерьмовым. Сейчас я на довольно серьёзном пути к здоровью".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Теломеры и кровь: комплексный подход к оценке биологического старения организма сегодня в 6:01

Персонализированная медицина: как определение биологического возраста изменит ваше лечение – новые возможности

Узнайте свой биологический возраст с помощью анализа ДНК! Эпигенетические часы, метилирование и другие передовые методы для оценки реального состояния организма и прогнозирования рисков.

Читать полностью » Брюс Дикинсон рассказал о восстановлении голоса после лечения рака сегодня в 1:16

Звук раненого буйвола: как Брюс Дикинсон возвращал голос после лечения рака

Брюс Дикинсон рассказал, как после лечения рака его голос звучал «как раненый буйвол», и почему он был готов уйти из Iron Maiden ради музыки.

Читать полностью » Диетолог Волкова: гранат осенью укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение сегодня в 1:14

Этот фрукт помогает бороться с анемией и поддерживает силы в холодное время

Осень — время поддержать иммунитет. Один фрукт способен помочь справиться с анемией, улучшить аппетит и защитить организм от воспалений.

Читать полностью » Зеленый чай улучшает работу мозга и снижает усталость сегодня в 0:31

Напиток ясного ума: почему зеленый чай сравнивают с природным энергетиком

Зеленый чай не просто бодрит, а помогает мозгу работать эффективнее. Разбираемся, как заваривать его правильно и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни сегодня в 0:16

Снял костюм супергероя, но нашёл настоящую силу: Том Холланд о трезвости

Том Холланд рассказал о своём трёхлетнем пути трезвости, испытаниях и поддержке близких. Как отказ от алкоголя изменил его жизнь?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Вивиан Асамоа: одна газировка в день повышает риск жировой болезни печени вчера в 23:38

Газировка опаснее, чем кажется: сахар без пользы превращает печень в склад жира

Регулярное употребление газировки может привести к серьезным болезням печени. Узнайте, как это повлияет на ваше здоровье и что нужно сделать для профилактики.

Читать полностью » Сомнолог рассказал, какие продукты помогают бодрости вчера в 23:27

Дневная дремота после ночного сна: какие продукты сбивают силы на самом деле

Почему даже после хорошего сна может появляться дневная сонливость и какие продукты особенно часто вызывают её объяснил сомнолог Тарик Факих.

Читать полностью » Infobae: врач Бензил объяснила, чем грозит регулярный хруст шеи 10.09.2025 в 23:26

Щёлкнул — и повезли? Хруст в шее безобиден только в одном случае

Почему привычка хрустеть шеей может закончиться болью, скованностью и даже операцией объяснила нейрохирург Дебора Бензил.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Кемпинг в национальных парках США регулируется системой бронирования
Авто и мото

Роман Сокуев: специальных масел для китайских электромобилей не существует
Наука

Ронделы эпохи неолита в Рехнице: что рассказали древние кольца о первых земледельцах Европы
Авто и мото

Эксперты TCM Motors: в тяжёлых условиях эксплуатации ремень ГРМ нужно менять чаще
Еда

Шоколадный торт на кефире сохраняет шоколадный вкус
Садоводство

Виниловые пластинки можно вкапывать наполовину для оформления садовой клумбы
Технологии

Claude теперь может редактировать PDF и офисные документы — Anthropic
Красота и здоровье

Нарколог Скунцев назвал алкоголь нейродепрессантом, угнетающим нервную систему
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet