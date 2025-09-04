Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Быстрое похудение на Ozempic и Wegovy может стоить дороже, чем кажется

Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин

Похудение всегда связано не только с потерей жировой массы, но и с риском уменьшения мышц. Особенно это важно для тех, кто принимает препараты нового поколения — агонисты рецепторов GLP-1, такие, как семаглутид, известный под названиями Ozempic, Wegovy и Mounjaro. Эти лекарства доказали свою эффективность при лечении диабета и ожирения, но вместе с быстрым снижением веса они могут ускорять потерю мышечной ткани. Поэтому людям, которые используют такие средства, крайне важно уделять внимание поддержанию и развитию мускулатуры.

Как влияют препараты GLP-1 на мышцы

Любое снижение веса сопровождается определённым уменьшением мышечной массы. Но при приёме GLP-1 потеря веса может быть более стремительной, что увеличивает риск утраты мышц.

"GLP-1 настолько эффективны для снижения веса, что при быстром похудении теряется больше мышц по сравнению с постепенным", — отметила врач-эндокринолог Алина Элперин.

Мышцы отвечают не только за силу и выносливость, но и за метаболизм. Чем их меньше, тем медленнее работает организм. Это приводит к застою в процессе похудения или даже к возврату сброшенных килограммов.

Зачем нужно сохранять мышцы

Снижение мышечной массы не только замедляет обмен веществ, но и повышает риск хрупкости костей, нарушений равновесия и суставных проблем. Элперин подчёркивает: многие пациенты на фоне терапии теряют до 15 % и более от массы тела, и именно в этот момент поддержка мышц становится ключом к долгосрочному результату.

Схожего мнения придерживается врач Сюзанна Ферри, которая обращает внимание на возрастные изменения:

"После 40 лет сохранение мышц особенно важно: они поддерживают активность, помогают укреплять кости и предотвращают переломы", — сказала она.

Кроме того, мышечная активность запускает выработку миокинов — особых веществ, которые поддерживают молодость организма.

Как удержать мышцы при приёме семаглутида

Главное средство — силовые тренировки. Именно они помогают замедлить потерю мышечной массы и даже увеличить её.

"Силовые нагрузки улучшают здоровье мышц, способствуют контролю веса и помогают регулировать уровень сахара", — пояснила диетолог и тренер Вивиан Ю.

Американский колледж спортивной медицины рекомендует взрослым выполнять упражнения для укрепления мышц не менее двух раз в неделю. Начать можно с двух 20-30-минутных занятий, включая приседания, выпады, работу с резинками или гантелями. Главное — соблюдать технику и постепенно увеличивать нагрузку.

Даже простые тренировки дают заметный эффект: исследования показывают, что через 10 недель регулярных занятий можно прибавить более килограмма мышечной массы и снизить количество жира.

Альтернативные варианты тренировок

Не все могут полноценно заниматься с весами. Для тех, у кого есть проблемы с суставами или равновесием, подойдут кардиотренажёры с сопротивлением: велотренажёр, эллипс или беговая дорожка с уклоном. Также можно использовать упражнения сидя с лёгкими утяжелителями.

Ферри и Ю рекомендуют хотя бы несколько раз позаниматься с персональным тренером или посетить групповые занятия — это поможет освоить правильную технику и избежать травм.

Роль питания в сохранении мышц

Физическая активность — лишь часть задачи. Чтобы мышцы не уменьшались, важно получать достаточно белка. Элперин советует употреблять не менее 1 г белка на килограмм веса, а при быстром похудении — до 1,2 г.

Источниками могут быть яйца, рыба, нежирное мясо, бобовые, орехи, а также кисломолочные продукты вроде греческого йогурта или творога.

Силовые упражнения и правильное питание — главные условия для тех, кто принимает препараты GLP-1. Они помогут не только быстрее достичь результата, но и сохранить здоровье, энергию и активность в долгосрочной перспективе. Начинать стоит постепенно, под контролем врача, увеличивая нагрузку и внимание к рациону.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Йога и пилатес помогают снизить индекс массы тела — результаты метаанализа исследований сегодня в 9:10

Две тихие тренировки, которые могут изменить тело сильнее, чем спортзал

Йога развивает гибкость и снижает стресс, пилатес укрепляет кор и осанку. Разбираемся, чем они отличаются по эффектам, калориям и кому что подойдёт.

Читать полностью » Тренер Кара Дадли: неправильная техника в силовых упражнениях может привести к травмам сегодня в 8:50

Мышцы против возраста: как тренировки переписывают правила долголетия

Силовые тренировки перестали быть уделом спортсменов. Узнайте, кому они подходят, какие дают результаты и как начать без риска.

Читать полностью » Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок сегодня в 8:10

Растяжка, которая запускает тело как двигатель: секрет, о котором забывают перед тренировкой

Растяжка бывает разной — активной и пассивной. Оба подхода важны для здоровья, но у каждого свои задачи и время применения.

Читать полностью » Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки сегодня в 7:50

Иллюзия лёгкой пробежки: почему счёт калориям не такой, как кажется

Бег сжигает сотни калорий, но его влияние на вес зависит не только от дистанции. Узнайте, какие факторы определяют результат.

Читать полностью » Физиотерапевт Келли Старретт назвал эффективные бытовые способы сжечь калории сегодня в 7:10

Домашние дела против спортзала: неожиданные соперники в борьбе за фигуру

Вы удивитесь, но садоводство, шопинг и даже игра на барабанах могут заменить тренажёрный зал. Какие повседневные занятия помогают сжечь калории?

Читать полностью » Бег для похудения: тренер Марни Кунц назвала эффективные способы увеличить расход калорий сегодня в 6:50

Бег сжигает жир, но только если знать эти 7 правил

Бег помогает худеть, но чтобы он приносил максимум результата, важно знать несколько хитростей. Как превратить пробежку в мощный инструмент для снижения веса?

Читать полностью » Эксперт Джеффри Пол назвал эффективные упражнения для разминки перед тренировкой сегодня в 6:10

Всего 11 минут в день — и риск болезней снижается в разы

Начать тренироваться после долгого перерыва нелегко. Как правильно выбрать нагрузку и избежать ошибок — советы экспертов для новичков.

Читать полностью » Эми Бантем: для поддержания веса нужно более 300 минут ходьбы в неделю сегодня в 5:50

Ходьба против ожирения: сколько шагов нужно, чтобы гены перестали работать против вас

Ходьба кажется слишком простой для похудения, но наука говорит обратное. Сколько шагов нужно и как извлечь максимум пользы из прогулок?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиолог Майк Стак: боковая планка укрепляет мышцы кора и позвоночник
Красота и здоровье

Учёные предупредили: нагрев пластиковых бутылок с водой приводит к выделению микропластика
ПФО

СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь
Туризм

В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах
Питомцы

Зоологи рекомендуют террариум для йеменского хамелеона
Садоводство

Айва: 3 морозоустойчивых сорта для любого климата — секреты посадки
Авто и мото

Испытания Ford Ranger Super Duty 2025 подтвердили возможность преодоления 27 бродов подряд
Питомцы

Российские производители увеличивают выпуск кормов для животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet