Быстрое похудение на Ozempic и Wegovy может стоить дороже, чем кажется

Похудение всегда связано не только с потерей жировой массы, но и с риском уменьшения мышц. Особенно это важно для тех, кто принимает препараты нового поколения — агонисты рецепторов GLP-1, такие, как семаглутид, известный под названиями Ozempic, Wegovy и Mounjaro. Эти лекарства доказали свою эффективность при лечении диабета и ожирения, но вместе с быстрым снижением веса они могут ускорять потерю мышечной ткани. Поэтому людям, которые используют такие средства, крайне важно уделять внимание поддержанию и развитию мускулатуры.

Как влияют препараты GLP-1 на мышцы

Любое снижение веса сопровождается определённым уменьшением мышечной массы. Но при приёме GLP-1 потеря веса может быть более стремительной, что увеличивает риск утраты мышц.

"GLP-1 настолько эффективны для снижения веса, что при быстром похудении теряется больше мышц по сравнению с постепенным", — отметила врач-эндокринолог Алина Элперин.

Мышцы отвечают не только за силу и выносливость, но и за метаболизм. Чем их меньше, тем медленнее работает организм. Это приводит к застою в процессе похудения или даже к возврату сброшенных килограммов.

Зачем нужно сохранять мышцы

Снижение мышечной массы не только замедляет обмен веществ, но и повышает риск хрупкости костей, нарушений равновесия и суставных проблем. Элперин подчёркивает: многие пациенты на фоне терапии теряют до 15 % и более от массы тела, и именно в этот момент поддержка мышц становится ключом к долгосрочному результату.

Схожего мнения придерживается врач Сюзанна Ферри, которая обращает внимание на возрастные изменения:

"После 40 лет сохранение мышц особенно важно: они поддерживают активность, помогают укреплять кости и предотвращают переломы", — сказала она.

Кроме того, мышечная активность запускает выработку миокинов — особых веществ, которые поддерживают молодость организма.

Как удержать мышцы при приёме семаглутида

Главное средство — силовые тренировки. Именно они помогают замедлить потерю мышечной массы и даже увеличить её.

"Силовые нагрузки улучшают здоровье мышц, способствуют контролю веса и помогают регулировать уровень сахара", — пояснила диетолог и тренер Вивиан Ю.

Американский колледж спортивной медицины рекомендует взрослым выполнять упражнения для укрепления мышц не менее двух раз в неделю. Начать можно с двух 20-30-минутных занятий, включая приседания, выпады, работу с резинками или гантелями. Главное — соблюдать технику и постепенно увеличивать нагрузку.

Даже простые тренировки дают заметный эффект: исследования показывают, что через 10 недель регулярных занятий можно прибавить более килограмма мышечной массы и снизить количество жира.

Альтернативные варианты тренировок

Не все могут полноценно заниматься с весами. Для тех, у кого есть проблемы с суставами или равновесием, подойдут кардиотренажёры с сопротивлением: велотренажёр, эллипс или беговая дорожка с уклоном. Также можно использовать упражнения сидя с лёгкими утяжелителями.

Ферри и Ю рекомендуют хотя бы несколько раз позаниматься с персональным тренером или посетить групповые занятия — это поможет освоить правильную технику и избежать травм.

Роль питания в сохранении мышц

Физическая активность — лишь часть задачи. Чтобы мышцы не уменьшались, важно получать достаточно белка. Элперин советует употреблять не менее 1 г белка на килограмм веса, а при быстром похудении — до 1,2 г.

Источниками могут быть яйца, рыба, нежирное мясо, бобовые, орехи, а также кисломолочные продукты вроде греческого йогурта или творога.

Силовые упражнения и правильное питание — главные условия для тех, кто принимает препараты GLP-1. Они помогут не только быстрее достичь результата, но и сохранить здоровье, энергию и активность в долгосрочной перспективе. Начинать стоит постепенно, под контролем врача, увеличивая нагрузку и внимание к рациону.