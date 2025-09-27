Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
суккуленты в цветах
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:58

Суккуленты засветились: новый метод превращает обычные растения в живые ночники

В Китае создали метод получения радужного свечения у комнатных растений

Китайские учёные сумели создать радужные суккуленты, которые светятся в темноте. В листья растений были введены микроскопические частицы фосфора, называемые "частицами послесвечения". Они накапливают энергию белого света, а затем постепенно испускают её, превращая обычные эхеверии и другие суккуленты в миниатюрные "ночники".

Как работают светящиеся растения

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Matter, суккуленты светились до двух часов — результат, который превзошёл по эффективности ранее созданные искусственные светящиеся растения.

Наиболее впечатляющий эффект наблюдался у эхеверии: введённая жидкость равномерно распространялась по листьям, обеспечивая мягкое зелёное свечение. При повторных инъекциях с другими типами фосфорных частиц удалось добиться свечения разных цветов, зависящих от их химического состава.

Немного истории

Попытки заставить растения светиться начались ещё в 1986 году, когда ген светлячка внедрили в табак. Позже появились петунии с грибными генами свечения, которые даже поступили в продажу. Однако их свечение ограничивалось жёлто-зелёным или зеленовато-синим спектром.

Новый китайский метод пошёл другим путём — без генной инженерии. Он делает возможным радужное разнообразие свечения и подходит для видов, плохо поддающихся модификации, например, для суккулентов.

Сравнение методов

Метод Пример Цвет свечения Ограничения
Генетическая модификация (1986) Табак, петунии От жёлто-зелёного до синего Требует внедрения чужеродных генов
Фосфорные частицы (2024) Эхеверия и др. суккуленты Радужные оттенки Нужно обрабатывать каждый лист

Практическое применение

Учёные считают, что их работа открывает путь к устойчивому "зелёному" освещению. Светящиеся растения могут использоваться для оформления улиц, парков и интерьеров, создавая декоративный свет без энергозатрат.

По яркости эффект пока сопоставим с небольшим ночником и заметно снижается через 10 минут, но листья можно "подзаряжать" белым светом многократно — в ходе экспериментов на протяжении 10 дней они сохраняли способность светиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на генетическую модификацию для создания светящихся растений.

  • Последствие: ограниченный выбор видов и однообразный спектр свечения.

  • Альтернатива: использовать фосфорные частицы, позволяющие получить новые декоративные эффекты.

А что если…

А что если удастся создать растения, которые будут светиться постоянно, используя энергию фотосинтеза? Это могло бы заменить часть традиционного уличного освещения и значительно снизить энергозатраты.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Позволяет работать с трудно модифицируемыми растениями Каждый лист требует отдельной обработки
Даёт широкий спектр цветов Свечение недолговечно без подзарядки
Экологичный способ освещения Пока низкая яркость

FAQ

Сколько светятся такие растения?
До двух часов, но заметное свечение длится около 10 минут.

Можно ли выращивать их дома?
Да, но для свечения их нужно "заряжать" белым светом.

Что лучше — генетически модифицированные или обработанные фосфором растения?
У каждого метода свои плюсы: ГМО дают стабильное свечение, но ограничены в цвете, а фосфор позволяет создавать радужные варианты, хотя и требует ручной обработки.

Мифы и правда

  • Миф: светящиеся растения горят изнутри.

  • Правда: они испускают накопленный свет, как светящиеся наклейки.

  • Миф: такие растения опасны для человека.

  • Правда: используются безопасные частицы фосфора.

  • Миф: эффект исчезает после одного опыта.

  • Правда: растения можно "перезаряжать" многократно.

3 интересных факта

  1. Эхеверия показала самое яркое и равномерное свечение среди шести протестированных растений.

  2. Подзарядка работает по принципу люминесцентных материалов — как у светящихся игрушек.

  3. В будущем такие растения могут стать элементом "зелёных городов".

Исторический контекст

1986 год — первые светящиеся растения с геном светлячка.

2000-е годы — появление петуний-светлячков с грибными генами.

2023-2024 годы — эксперименты с фосфорными частицами, позволившие получить радужные суккуленты.

Читайте также

Палеонтологи обнаружили доказательства эволюции таза человека сегодня в 20:05

Удивительная история одной кости: как подвздошная кость превратила обезьяну в человека

Тайна человеческого таза хранит ключ к прямохождению и развитию мозга. Учёные раскрывают детали эволюции, меняющие представления о наших предках.

Читать полностью » Атлантическая сельдь изменила традиционные маршруты миграции после утраты старших особей сегодня в 15:10

Стая забыла дорогу домой: сельдь утратила память о маршрутах миграции из-за человека

Норвежские учёные зафиксировали, как атлантическая сельдь утратила коллективную память о маршрутах. Это изменило экосистемы и поставило под угрозу рыболовство.

Читать полностью » Личинки фасетотект связаны с ракушковыми и ведут паразитический образ жизни — Николас Дрейер сегодня в 14:19

Учёные нашли недостающий кусок эволюционной головоломки: личинки, которых никто не видел взрослыми

Учёные раскрыли тайну морских личинок, которая оставалась загадкой более века. Оказалось, что их взрослые формы ведут совершенно неожиданную жизнь.

Читать полностью » Ударные кратеры могут поддерживать жизнь миллионы лет после катастроф — исследование Хенрика Дрейка сегодня в 13:19

Огненный апокалипсис превратился в колыбель: учёные нашли биоследы в древнем кратере

Учёные впервые датировали момент заселения ударного кратера микробами. Может ли это открыть ключ к поиску жизни на Марсе и других планетах?

Читать полностью » Исчезновение насекомых фиксируется глобально, экосистемы теряют опылителей — зоолог Джессика Вэр сегодня в 12:19

Миллиарды крыльев замолкают навсегда: почему кризис насекомых страшнее, чем кажется

Учёные фиксируют исчезновение насекомых даже вдали от людей. Почему это глобальный кризис и чем он угрожает экосистемам и человеку?

Читать полностью » Глобальное потепление угрожает цианобактерии Prochlorococcus — главному производителю кислорода Земли сегодня в 11:19

Крошечный микроб важнее Амазонки: как бактерия из моря производит 30% кислорода Земли

Учёные предупреждают: глобальное потепление может сократить продуктивность главного производителя кислорода на Земле — Prochlorococcus.

Читать полностью » Пальцы человека произошли из древних генетических механизмов развития клоаки у рыб — журнал Nature сегодня в 10:19

От рыбьего хвоста до человеческой руки: как древние гены изменили назначение

Учёные выяснили, что человеческие пальцы возникли благодаря древнему генетическому механизму рыб. Открытие полностью меняет представления об эволюции.

Читать полностью » Древнеримский бетон оказался долговечнее и экологичнее современного портландцемента — инженер Даниэла Мартинес сегодня в 9:51

8% мировых выбросов против античной прочности: чем римский бетон экологичнее современного

Учёные выяснили, что римский бетон может быть экологичнее современного, если учитывать его долговечность. Но можно ли вернуть древние технологии в стройку XXI века?

Читать полностью »

