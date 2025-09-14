Один неверный щелчок тестера — и мотор останется в сугробе: тайная роль свечей накала
Зимой дизельные автомобили особенно чувствительны к состоянию свечей накаливания. Именно от них зависит, заведётся ли машина в мороз и насколько стабильно будет работать двигатель.
Зачем нужны свечи накаливания
В дизельном моторе топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры, а за счёт высокого давления. Однако в сильный холод этого может быть недостаточно. Тогда в дело вступают свечи накаливания — они разогревают воздух в цилиндре до 700-900 градусов, и дизельное топливо превращается в пары, которые легко воспламеняются.
Свечи продолжают работать ещё несколько минут после запуска, помогая поддерживать оптимальную температуру. В современных автомобилях они могут включаться и во время движения, когда требуется дополнительный нагрев.
Различают два вида свечей:
- саморегулирующиеся — состоят из нагревательной и регулирующей спиралей, которые предотвращают перегрев;
- низковольтные — управляются электронным блоком автомобиля и быстрее выходят на рабочую температуру.
Почему свечи выходят из строя
Основные причины поломок:
- образование нагара и загрязнение
- естественный износ после 75-120 тысяч километров пробега;
- проблемы с электрической системой, из-за которых детали перегорают;
- неисправности топливной системы или плохое качество дизеля.
Симптомы неисправности
Определить, что свечи накаливания требуют внимания, можно по ряду признаков:
- на панели появляется сигнальная спираль;
- мотор заводится с трудом или не запускается вовсе;
- обороты "плавают", двигатель работает нестабильно;
- из выхлопной трубы выходит много дыма;
- машина теряет мощность и начинает потреблять больше топлива.
Проверка без демонтажа
Проверить свечи можно мультиметром, не выкручивая их.
"Перед началом убедитесь, что двигатель полностью остыл. Сначала найдите предохранитель системы накала и прозвоните его. Затем тестером проверяйте каждую свечу по отдельности: если прибор издаёт протяжный сигнал — свеча исправна, если тишина — её пора менять", — заявила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.
Проверка после снятия свечей
Для более тщательной диагностики детали нужно выкрутить.
"Отключите аккумулятор, снимите проводку и аккуратно извлеките свечи. Осмотрите их на наличие трещин и нагара. Затем с помощью мультиметра измерьте сопротивление: рабочее значение — 0,5-2 Ом. Если показатель выше, свеча неисправна", — отмечает Франк.
Кроме того, важно проверить напряжение — оно должно быть одинаковым на всех элементах, около 12 В. Также исключите короткое замыкание между корпусом и выводом свечи. В финале проведите тест на нагрузку: подключите свечу к источнику питания 12 В. Рабочая деталь раскалится докрасна всего за несколько секунд.
Когда лучше обратиться в сервис
Хотя диагностика доступна каждому, есть ситуации, когда стоит доверить проверку специалистам:
- мотор не запускается, хотя свечи работают;
- повреждена проводка;
- после замены детали проблема не решена;
- водитель сомневается в своих навыках.
Правильная проверка свечей накаливания не только сэкономит время и деньги, но и убережёт автомобиль от серьёзных поломок.
