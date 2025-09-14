Один неверный щелчок тестера — и мотор останется в сугробе: тайная роль свечей накала

Зимой дизельные автомобили особенно чувствительны к состоянию свечей накаливания. Именно от них зависит, заведётся ли машина в мороз и насколько стабильно будет работать двигатель.

Зачем нужны свечи накаливания

В дизельном моторе топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры, а за счёт высокого давления. Однако в сильный холод этого может быть недостаточно. Тогда в дело вступают свечи накаливания — они разогревают воздух в цилиндре до 700-900 градусов, и дизельное топливо превращается в пары, которые легко воспламеняются.

Свечи продолжают работать ещё несколько минут после запуска, помогая поддерживать оптимальную температуру. В современных автомобилях они могут включаться и во время движения, когда требуется дополнительный нагрев.

Различают два вида свечей:

саморегулирующиеся — состоят из нагревательной и регулирующей спиралей, которые предотвращают перегрев;

— состоят из нагревательной и регулирующей спиралей, которые предотвращают перегрев; низковольтные — управляются электронным блоком автомобиля и быстрее выходят на рабочую температуру.

Почему свечи выходят из строя

Основные причины поломок:

образование нагара и загрязнение

естественный износ после 75-120 тысяч километров пробега;

проблемы с электрической системой, из-за которых детали перегорают;

неисправности топливной системы или плохое качество дизеля.

Симптомы неисправности

Определить, что свечи накаливания требуют внимания, можно по ряду признаков:

на панели появляется сигнальная спираль;

мотор заводится с трудом или не запускается вовсе;

обороты "плавают", двигатель работает нестабильно;

из выхлопной трубы выходит много дыма;

машина теряет мощность и начинает потреблять больше топлива.

Проверка без демонтажа

Проверить свечи можно мультиметром, не выкручивая их.

"Перед началом убедитесь, что двигатель полностью остыл. Сначала найдите предохранитель системы накала и прозвоните его. Затем тестером проверяйте каждую свечу по отдельности: если прибор издаёт протяжный сигнал — свеча исправна, если тишина — её пора менять", — заявила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Проверка после снятия свечей

Для более тщательной диагностики детали нужно выкрутить.

"Отключите аккумулятор, снимите проводку и аккуратно извлеките свечи. Осмотрите их на наличие трещин и нагара. Затем с помощью мультиметра измерьте сопротивление: рабочее значение — 0,5-2 Ом. Если показатель выше, свеча неисправна", — отмечает Франк.

Кроме того, важно проверить напряжение — оно должно быть одинаковым на всех элементах, около 12 В. Также исключите короткое замыкание между корпусом и выводом свечи. В финале проведите тест на нагрузку: подключите свечу к источнику питания 12 В. Рабочая деталь раскалится докрасна всего за несколько секунд.

Когда лучше обратиться в сервис

Хотя диагностика доступна каждому, есть ситуации, когда стоит доверить проверку специалистам:

мотор не запускается, хотя свечи работают;

повреждена проводка;

после замены детали проблема не решена;

водитель сомневается в своих навыках.

Правильная проверка свечей накаливания не только сэкономит время и деньги, но и убережёт автомобиль от серьёзных поломок.