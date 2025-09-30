Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:47

Дизель зимой не заводится? Всё может решить маленькая свеча

Неисправные свечи накаливания вызывают трудный запуск, дым и рост расхода топлива

Свечи накаливания — одна из важнейших деталей дизельного двигателя, особенно зимой. Именно они обеспечивают быстрый и уверенный запуск мотора в холод, а также помогают поддерживать стабильную работу на первых минутах движения. Проверка их состояния — процедура, которую можно провести самостоятельно, если знать основные правила.

Что такое свечи накаливания

В дизельном моторе топливо воспламеняется от высокой температуры сжатого воздуха. Но в холодное время без дополнительного нагрева запуск становится проблемой. Здесь и нужны свечи накаливания — они разогревают воздух в цилиндрах до 700-900 °C, чтобы топливо загорелось.

Свечи бывают двух типов:

  • саморегулирующиеся - имеют нагревательную и регулирующую спираль, сами контролируют температуру;

  • низковольтные - нагреваются быстрее, но управляются блоком управления двигателя.

Почему они выходят из строя

Основные причины:

  • нагар и загрязнение;

  • естественный износ (через 75-120 тыс. км пробега);

  • скачки напряжения в электросистеме;

  • проблемы с топливом и фильтрацией.

Как понять, что свечи неисправны

Признаки обычно заметны сразу:

  • на панели горит значок спирали;

  • мотор плохо заводится;

  • обороты скачут;

  • появляется густой дым из выхлопа;

  • падает мощность и растёт расход топлива.

Как проверить свечи накаливания

Без демонтажа (мультиметром)

"Убедитесь, что двигатель выключен и остыл. Проверку необходимо проводить только после полного остывания свечей", — советует управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк.

  1. Найдите предохранитель системы накала и проверьте его мультиметром.

  2. Прозвоните каждую свечу: щупы прибора прикладываются к выводам. Исправная свеча издаст звуковой сигнал прибора.

После демонтажа

Понадобятся ключи (8-12 мм) и мультиметр.

  1. Снимите питание с аккумулятора и отключите провода от свечей.

  2. Выкрутите свечи и осмотрите на предмет нагара или трещин.

  3. Измерьте сопротивление мультиметром — норма 0,5-2 Ом.

  4. Проверьте напряжение — около 12 В.

  5. Подайте ток напрямую от источника питания: исправная свеча быстро раскалится до красного.

Когда ехать в сервис

  • Проверка показала, что свечи исправны, но мотор не заводится.

  • Повреждена проводка.

  • После замены проблема не исчезла.

  • Нет уверенности в собственных навыках.

Сравнение способов проверки

Способ Плюсы Минусы
Мультиметром без демонтажа Быстро, просто Не выявит скрытые дефекты
Проверка после снятия Точнее, видно износ Дольше, нужны инструменты
Диагностика в сервисе Полная проверка всех систем Дороже

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Проверка горячего двигателя → ожог, повреждение свечей → дождаться остывания.

  • Игнорирование сигнала на панели → сложный запуск зимой → плановая диагностика.

  • Использование дешёвого топлива → повреждение свечей и фильтров → заправка на проверенных АЗС.

FAQ

Через сколько менять свечи накаливания?
Обычно каждые 75-120 тыс. км, но зависит от модели авто и условий эксплуатации.

Можно ли ездить с неисправными свечами летом?
Да, но запуск будет сложнее, а расход топлива вырастет.

Сколько стоит замена?
Цена зависит от марки авто, в среднем от 500 до 2000 рублей за свечу плюс работа.

Мифы и правда

  • Миф: свечи накаливания нужны только при запуске.

  • Правда: современные свечи работают и во время движения, стабилизируя температуру.

  • Миф: свечи накаливания не влияют на расход топлива.

  • Правда: при их неисправности топливо сгорает хуже, и расход растёт.

  • Миф: все свечи накаливания одинаковые.

  • Правда: есть саморегулирующиеся и низковольтные, они работают по-разному.

3 факта о свечах накаливания

  1. Первые свечи накала появились в 1920-х вместе с дизельными моторами.

  2. Современные керамические свечи нагреваются за 2 секунды.

  3. В некоторых авто блок управления регулирует работу свечей даже при скорости 100 км/ч.

Исторический контекст

  • 1920-е: первые свечи накаливания на дизельных грузовиках.

  • 1970-е: массовое внедрение саморегулирующихся свечей.

  • 2000-е: появление керамических моделей с рекордной скоростью нагрева.

