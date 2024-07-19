В Якутии экипаж самолёта-зондировщика Ан-26 стал очевидцем глории, или "Света Будды". Кадры природного явления опубликованы в Телеграм-канале Службы спасения Якутии.

Глория имеет вид радужного круга. Увидеть этот удивительный природный феномен можно только из самолёта в полёте либо находясь высоко в горах. При этом источник света должен находиться за спиной наблюдающего. В Китае глорию называют "Светом Будды".

"В работу руководителя полётов входит не только учёт данных с приборов, но и визуальное наблюдение за теми процессами, которые происходят за бортом", — рассказал об обнаружении глории сотрудник Росгидромета Иван Ломакин.

По его словам, радужный ореол образуется благодаря солнечному свету, который под определенным углом создаёт тень самолёта на верхней границе облака.

Фото: commons. wikimedia. org/ThaliaTraianou (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).