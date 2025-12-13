Глобальный рацион трещит по швам: эксперты указали на слабое место планетарной диеты

"Планетарная диета", разработанная международной группой экспертов, не должна восприниматься как универсальный кулинарный закон — об этом сообщает ИА PrimaMedia. По мнению российских специалистов, система питания требует обязательной адаптации под конкретные регионы, их климат, культуру и доступные продукты, особенно если речь идёт о Дальнем Востоке.

Что предлагает "Планетарная диета"

Международная комиссия EAT-Lancet в своём докладе о здоровых и устойчивых продовольственных системах указала, что современные пищевые привычки способствуют росту диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, одновременно нанося ущерб экологии. В ответ эксперты предложили модель питания, где основу рациона составляет растительная пища.

Диета предполагает ежедневное потребление не менее пяти порций овощей и фруктов, трёх-четырёх порций цельнозерновых продуктов, одной порции орехов, бобовых или молочных продуктов. Употребление яиц рекомендуется ограничить четырьмя порциями в неделю, курицы и рыбы — двумя, а красное мясо, сахар, насыщенные жиры и соль — свести к минимуму. При этом в докладе подчёркивается, что это не жёсткие правила, а ориентиры, подлежащие адаптации.

Дальневосточная специфика питания

Как считает заведующая базовой кафедры пищевой и клеточной инженерии Передовой инженерной школы ДВФУ, член РОСДНП Татьяна Ершова, для Дальнего Востока логично "приземлять" рекомендации за счёт местных ресурсов — рыбы, морепродуктов, водорослей и сезонных овощей. Такой подход позволяет сократить транспортные издержки и снизить экологическую нагрузку.

"Используйте сезонность. Планируйте рацион исходя из того, что доступно в данный сезон. Летом — максимум свежих овощей и ягод, зимой — заготовки, заморозка, корнеплоды. Если вы будете покупать продукты у местных фермеров, это поможет устойчивому развитию региона и снизит транспортный след", — советует Татьяна Ершова.

Эксперт подчёркивает, что переход к новой модели питания должен быть постепенным. Начать можно с замены красного мяса рыбой несколько раз в неделю и увеличения доли овощей в рационе.

Рыба, морепродукты и дикоросы

Ассистент Института профилактической медицины ТГМУ, врач-диетолог и член РОСДНП Дарья Яровая также рекомендует при адаптации диеты сделать акцент на тихоокеанских видах рыбы и морепродуктах. По её словам, лосось, минтай, треска, камбала, сельдь, а также крабы, креветки и гребешок являются ценными источниками белка и омега-3 жирных кислот.

"Морская капуста или ламинария — это ценный источник йода, витаминов и микроэлементов. Включите её в салаты, супы, гарниры. Используйте максимум местных овощей, корнеплодов и дикоросов", — отмечает Дарья Яровая.

Генетика и индивидуальный подход

Эксперты сходятся во мнении, что учитывать генетические и культурные особенности важно, но для общих рекомендаций решающим фактором остаётся доступность продуктов и пищевые традиции региона. Ершова подчёркивает, что термин "раса" не имеет строгого генетического основания, а рекомендации должны строиться на индивидуальной медицинской истории и анализах.

"Планетарная диета даёт только общие принципы. Она задаёт направление, но не диктует конкретные продукты", — подчёркивает Татьяна Ершова.

Потенциал для здоровья

По словам Яровой, у "Планетарной диеты" есть серьёзный потенциал для улучшения здоровья. Рекомендации могут способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и некоторых видов рака, а также улучшению состояния кишечника. При этом окончательные выводы о долгосрочном эффекте можно будет сделать только со временем.

Оба специалиста подчёркивают: "Планетарная диета" — это не жёсткое ограничение, а гибкая система, которую можно адаптировать под любые условия, делая её устойчивой для длительного соблюдения.