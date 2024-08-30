Экономические преимущества глобального потепления для России превысят 1 трлн рублей

Согласно оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, повышение среднегодовой температуры на 1 градус Цельсия может увеличить годовой ВВП России более чем на 1 триллион рублей. Главными факторами этого роста станут сельское хозяйство и развитие Северного морского пути. Этот вывод содержится в докладе центра «Климатическая политика и экономика России», подготовленном при поддержке фонда Андрея Мельниченко и рассмотренном РБК. Экономический эффект от глобального изменения климата для России может составить прибавку в 1,2 триллиона рублей к годовому ВВП, что эквивалентно 0,7% от ВВП, зафиксированного Росстатом в 2023 году, без учета данных по четырем новым регионам.

Эта оценка основывается на сравнении количественных показателей возможных выгод и ущербов от потепления в различных секторах экономики, таких как сельское хозяйство и энергетика, которые были сделаны различными ведомствами и международными организациями, пояснил Александр Широв, директор ИНП РАН. Итоговая оценка в 1,2 триллиона рублей представляет собой чистый эффект, то есть совокупные выгоды за вычетом потерь. Поскольку за десять лет температура в России увеличивается примерно на 0,5 градуса, изменение на один градус может произойти через 20 лет, что приведет к увеличению годового ВВП на 1,2 триллиона рублей по сравнению с тем, каким он был бы без изменения температуры.

По докладу, с учетом текущих тенденций изменения климата, можно ожидать, что годовой ВВП России будет увеличиваться примерно на 0,6 триллиона рублей каждые десять лет.

Климат в России изменяется, что оказывает разное воздействие на различные отрасли, но в целом эффект от потепления будет положительным, считают эксперты ИНП РАН. Они считают, что это возможно при условии получения положительных эффектов от влияния потепления на экономику, проведения адаптационных мероприятий, снижающих ущерб от потепления, и получения экономической отдачи от этих мероприятий. Например, строительство станет одним из главных бенефициаров потепления благодаря адаптационным проектам. Потери от изменения климата в одних отраслях зачастую приводят к выгодам в других, особенно в строительстве, где реализуются адаптационные проекты, включающие технически простые инженерные решения, которые могут быть выполнены отечественными компаниями.

Изменения климата могут негативно влиять на здания и сооружения, вызывая повреждения от наводнений, таяния вечной мерзлоты и других природных явлений. Однако это также может привести к росту строительной отрасли и положительным последствиям для ВВП. Например, рост строительства за счет замены поврежденных зданий оценивается в 466 миллиардов рублей в год, а адаптация инфраструктуры для бизнеса - в 408 миллиардов рублей. По данным за 2023 год, на строительную отрасль приходится 5% российского ВВП.

Исследования выделяют страны, которые выиграют и проиграют от глобального потепления. В 2019 году Moody's прогнозировало, что Люксембург, Австрия, Словения, Швеция и Дания получат наибольшую выгоду благодаря улучшениям в аграрном секторе и других областях, тогда как Саудовская Аравия, Гонконг, Мальта, Малайзия и Алжир понесут наибольшие потери. Однако такие прогнозы имеют ограничения, так как не учитывают миграцию и геополитические последствия. Совокупная выгода для российской экономики при повышении температуры на 1 градус оценивается в 3,64 триллиона рублей, тогда как ущерб составляет 2,45 триллиона рублей.

Значительные выгоды прогнозируются в сельском и лесном хозяйствах, с ростом производственного потенциала на 567 миллиардов рублей. Основным фактором станет увеличение сбора зерна из-за более благоприятного климата, что принесет 414 миллиардов рублей, и дополнительная выручка от экспорта зерна на фоне роста мировых цен, что добавит 122 миллиарда рублей.

Северный морской путь также имеет большой потенциал. Таяние льдов увеличивает продолжительность навигации, что в итоге может принести 492 миллиарда рублей. Это включает в себя строительство флота и портов, развитие железнодорожной инфраструктуры и управление проектами для нужд СМП.

В электро- и теплоснабжении положительный эффект (83 миллиарда рублей) достигается за счет перенаправления товарных и финансовых потоков. С повышением температуры снижается выпуск теплоснабжения, но растет выпуск электроснабжения из-за потребности в кондиционировании, а также может увеличиться экспорт угля, сэкономленного за счет теплоснабжения и ГЭС. Рост потребления домохозяйств на фоне экономии на услугах ЖКХ также учитывается.

Экономический ущерб от наводнений и таяния многолетней мерзлоты компенсируется за счет доходов, формирующихся в строительстве и смежных отраслях через реализацию адаптационных мероприятий, что дает дополнительные 45 миллиардов рублей.

Наибольший негативный эффект (1,1 триллиона рублей) связан с увеличением смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных жарой. Однако положительные факторы в итоге компенсируют негативные, поскольку снижение смертности от холодов в зимний период немного превышает рост смертности от жары летом.

Россия может извлечь выгоду из роста ценности своих природных и экологических активов, таких как водные, почвенные и лесные ресурсы, на фоне глобального потепления и его последствий для мировой экономики. Это возможно благодаря улучшению перспектив развития ресурсной экономики и экспорта продукции, включая зерновые и металлы, а также "виртуальной воды" - товаров, для производства которых требуется много воды. Среди других положительных аспектов - рост продуктивности сельского хозяйства и увеличение продолжительности навигации по крупным рекам.

Выступая на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» 30 августа, Александр Широв отметил, что пять-шесть лет назад многие эксперты считали, что климатическая повестка принесет значительные потери для российской экономики. Однако расчеты показывают, что климатическая повестка может стать одним из векторов развития экономики.

С митигацией, то есть сокращением выбросов углекислого газа, ситуация стала более понятной - необходимо выбрать наиболее эффективные решения для снижения выбросов и получения дополнительного дохода. Однако адаптация к изменениям климата более сложная, так как ее прямые и косвенные эффекты пересекаются. По словам Широва, потенциал позитивного влияния адаптационных мер в сочетании с положительными эффектами потепления может быть значительным для экономики.

Финансирование проектов по митигации и адаптации неоднородно, отметил партнер Kept Владимир Лукин. Наибольшее количество средств идет в проекты, реализуемые в углеродоемких отраслях, таких как энергетика и ископаемые ресурсы. Проблемы с водными ресурсами финансируются, а остальные аспекты, такие как логистика и надежность энергообеспечения, получают меньше средств. Основная сложность заключается в оценке количественного результата и результативности мероприятий по адаптации, что создает барьер в их финансировании.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , Брокен Инаглори , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )