© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:58

Вулканы просыпаются из-за глобального потепления: раскрыт шокирующий механизм

Что происходит с вулканами, когда тает лед: раскрыта шокирующая правда

В результате глобального потепления и ускоренного таяния ледяных шапок и ледников по всему миру возрастает риск увеличения вулканической активности. Новые исследования показывают, что снижение давления на магматические камеры из-за исчезновения льда может спровоцировать более частые и мощные извержения.

Этот феномен уже наблюдается в Исландии и подтвержден чилийским научным коллективом, что вызывает тревогу у ученых по всему миру. В статье рассматриваются механизмы этого процесса, его возможные последствия для климата и необходимость дальнейших исследований в области вулканологии.

Таяние ледников и его влияние на вулканы

Глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, приводит к ускоренному исчезновению ледяных покровов на планете. Особенно опасным считается ситуация в западной Антарктиде, где под толстым слоем льда скрывается не менее 100 активных и потенциально активных вулканов.

По мере таяния льда давление на магматические камеры снижается, что способствует их пробуждению и увеличению частоты извержений. Исследования показывают, что подобные процессы уже происходили после последнего ледникового периода, что подтверждается данными из Чили.

Исследование в Чили и его результаты

Недавнее исследование, проведенное учеными из Висконсинского университета в Мадисоне под руководством Пабло Морено-Ягера, стало одним из первых, которое подробно объясняет механизм повышения вулканической активности после окончания последнего ледникового периода.

В рамках работы ученые изучали один из действующих вулканов — Мочо-Чошуэнко — с помощью радиоизотопного датирования пород. Анализ показал, что во время существования толстого ледяного щита (от 26 000 до 18 000 лет назад) давление на магматическую камеру было значительно выше, а объем извержений — минимальным.

Механизм повышения активности

После таяния льда примерно 13 000 лет назад давление на магматическую систему снизилось, что привело к расширению газов внутри расплавленных пород и возникновению взрывных извержений. Кроме того, изменение состава магмы сделало ее более вязкой и взрывоопасной.

Морено-Ягер отметил: "Мы обнаружили, что после дегляциации вулканы начинают извергаться чаще и с большей силой". Этот процесс не ограничивается Исландией; он может происходить в других регионах мира — в Северной Америке, Новой Зеландии и России.

Последствия для климата

Вулканические извержения оказывают двойственное влияние на климат: кратковременно охлаждают планету за счет выброса частиц в атмосферу, отражающих солнечный свет.

Однако продолжительные или мощные извержения могут привести к выбросу значительных объемов парниковых газов — углекислого газа и метана — что способствует дальнейшему глобальному потеплению. Такой порочный круг усугубляет проблему изменения климата и увеличивает вероятность новых катастрофических событий.

Интересные факты по теме

1. Таяние ледников может привести к увеличению вулканической активности даже в регионах с малой сейсмической активностью.
2. Вулканическая пыль, выбрасываемая при извержениях, может способствовать кратковременному охлаждению атмосферы на несколько лет.
3. Исследования показывают связь между периодами интенсивного таяния ледников и ростом числа крупных вулканических извержений в истории Земли.
4. В Антарктиде под слоем льда скрыто более 100 потенциально активных вулканов, большинство из которых еще не изучены полностью.

