Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:00

Отдых дорожает, но люди всё равно летят: туристы нашли способ обходить рост цен

Туристические поездки по России выросли на 7% в 1 полугодии 2025

Мировой туризм продолжает расти, несмотря на колебания рынков и удорожание поездок. Об этом говорится в материале РБК, который проанализировал поведение путешественников в первой половине 2025 года.

Рост цен и ставка на раннее бронирование

Удорожание поездок стало одним из главных факторов, определяющих выбор туристов. Согласно отчету Commonwealth Partnership, средняя стоимость номеров в качественных отелях выросла на 10% по сравнению с 2024 годом, а в люксовом сегменте — почти на 17%. Внутренние авиаперелеты за то же время подорожали на 12%, а эксперты прогнозируют, что в среднем по итогам года цены на авиабилеты прибавят 20%.

Рост затрат затронул и другие виды транспорта. По данным Росстата, железнодорожные поездки также стали дороже на 20% год к году. Чтобы удержать бюджет, туристы всё чаще фиксируют цены заранее: среди пользователей Ozon Travel число тех, кто бронирует билеты, отели или туры заранее, стало в три раза больше, чем в 2024 году. Компания отмечает, что несколько десятков процентов от стоимости можно выиграть за 3-6 месяцев до поездки, а ранние бронирования уже открываются на лето 2026 года.

Поездки ради событий: фестивали как точка притяжения

Событийный туризм остаётся устойчивым трендом и продолжает набирать вес. Люди всё чаще выбирают направление не просто ради отдыха, а ради конкретного мероприятия — фестиваля, форума или тематического праздника. Дополнительный импульс даёт и административная поддержка: 59 из 85 регионов, получивших субсидии на развитие туризма в 2024 году, направили средства на проекты событийного характера.

По данным премии Russian Event Award, главными "магнитами" для путешественников остаются музыкальные фестивали. Одновременно растёт интерес к историческим, этнокультурным и гастрономическим событиям, а следом — к мероприятиям, связанным с наукой и техникой.

"Тихий" отдых, экотуризм и JOMO как новый запрос

Одновременно усиливается противоположный тренд — стремление уйти от перенасыщенных направлений. Overtourism, или "избыточный туризм", приводит к переполненным аэропортам, очередям и толпам: малоизвестные локации могут набрать критическую популярность всего за два-три сезона. В ответ растет спрос на "тихий" туризм — поездки в небольшие города и поселки, где меньше людей и ниже нагрузка на инфраструктуру.

Внутренние направления в России продолжают набирать популярность, но, как отмечает сервис, во многих регионах пока удается сохранять баланс благодаря инвестициям в инфраструктуру. На фоне этого укрепляются и связанные тенденции — экотуризм и цифровой детокс. Эксперты прогнозируют, что к концу десятилетия сегмент осознанных путешествий в природные зоны будет расти темпами до 15% в год. Дополняет картину JOMO-туризм — отдых без гаджетов и городской суеты: по данным сервиса, 85% путешественников интересуются поездками с отключением от сети, а российские туристы почти вдвое чаще стали выбирать такие сценарии в формате выходных.

