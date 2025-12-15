Деньги текут рекой: серверный бум набрал такие обороты, что цифры пугают

Рынок серверного оборудования вошёл в фазу стремительного роста, и ключевым драйвером этого процесса стали инвестиции в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру. Производители и заказчики всё активнее делают ставку на высокопроизводительные системы, способные поддерживать сложные вычислительные нагрузки. Об этом сообщает издание IT Pro со ссылкой на данные аналитической компании IDC.

Рекордные показатели рынка

Согласно квартальному отчёту IDC, в третьем квартале 2025 года мировая выручка рынка серверов достигла 112,4 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 61 %, подтвердив устойчивую двузначную динамику отрасли.

За первые три квартала совокупная выручка рынка достигла 314,2 млрд долларов. В IDC отмечают, что за последние 18 месяцев объём рынка фактически удвоился по сравнению с показателями 2024 года, что подчёркивает масштаб текущего инвестиционного цикла.

Сдвиг в сторону GPU и альтернативных архитектур

Наибольшие изменения произошли в структуре спроса. Выручка от серверов архитектуры x86 выросла на 32,8 % и достигла 76,3 млрд долларов. При этом сегмент серверов, не относящихся к x86, показал взрывной рост — до 36,2 млрд долларов, что на 192,7 % больше, чем годом ранее.

Особое место заняли серверы со встроенными графическими процессорами. Их доля превысила половину общей выручки рынка, а годовой рост составил 49,4 %. Аналитики связывают это с масштабным развёртыванием ИИ-инфраструктуры, требующей высокой вычислительной плотности.

Роль гиперскейлеров и ИИ-проектов

IDC указывает, что основным фактором роста остаётся активность гиперскейлеров и крупных облачных провайдеров. Они увеличивают расходы на оборудование, чтобы соответствовать темпам внедрения ИИ в корпоративных и исследовательских проектах.

"По прогнозам IDC, внедрение ИИ будет продолжаться впечатляющими темпами, поскольку крупные поставщики продолжают сообщать о рекордных заказах и демонстрируют высокие показатели невыполненных заказов", — сказал директор Хуан Семинара по исследованиям Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers.

Он также отметил, что крупные развёртывания всё чаще связаны не только с коммерческими, но и с образовательными и научными инициативами в сфере ИИ, что создаёт дополнительный импульс для рынка.

Региональная картина и лидеры рынка

Рост рынка зафиксирован в большинстве регионов. В Китае объём продаж увеличился на 37,6 % в годовом исчислении, обеспечив почти пятую часть мирового квартального дохода. Регионы APeJC, EMEA и Япония также показали уверенный двузначный рост — 37,4 %, 31,0 % и 28,1 % соответственно, тогда как Латинская Америка прибавила лишь 4,1 %.

Среди производителей лидером по выручке остаётся Dell Technologies с долей 8,3 %, что IDC связывает с активными продажами ускоренных серверов. Supermicro занимает второе место с долей около 4 %, хотя её позиции за год ослабли на 13,2 %. Lenovo и IEIT Systems продолжают делить третью строчку рынка.