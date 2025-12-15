Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Конструкция кибербезопасности
Конструкция кибербезопасности
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Марина Левченко Опубликована сегодня в 14:52

Деньги текут рекой: серверный бум набрал такие обороты, что цифры пугают

Мировая выручка рынка серверов достигла 112,4 млрд долларов — IT Pro

Рынок серверного оборудования вошёл в фазу стремительного роста, и ключевым драйвером этого процесса стали инвестиции в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру. Производители и заказчики всё активнее делают ставку на высокопроизводительные системы, способные поддерживать сложные вычислительные нагрузки. Об этом сообщает издание IT Pro со ссылкой на данные аналитической компании IDC.

Рекордные показатели рынка

Согласно квартальному отчёту IDC, в третьем квартале 2025 года мировая выручка рынка серверов достигла 112,4 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 61 %, подтвердив устойчивую двузначную динамику отрасли.

За первые три квартала совокупная выручка рынка достигла 314,2 млрд долларов. В IDC отмечают, что за последние 18 месяцев объём рынка фактически удвоился по сравнению с показателями 2024 года, что подчёркивает масштаб текущего инвестиционного цикла.

Сдвиг в сторону GPU и альтернативных архитектур

Наибольшие изменения произошли в структуре спроса. Выручка от серверов архитектуры x86 выросла на 32,8 % и достигла 76,3 млрд долларов. При этом сегмент серверов, не относящихся к x86, показал взрывной рост — до 36,2 млрд долларов, что на 192,7 % больше, чем годом ранее.

Особое место заняли серверы со встроенными графическими процессорами. Их доля превысила половину общей выручки рынка, а годовой рост составил 49,4 %. Аналитики связывают это с масштабным развёртыванием ИИ-инфраструктуры, требующей высокой вычислительной плотности.

Роль гиперскейлеров и ИИ-проектов

IDC указывает, что основным фактором роста остаётся активность гиперскейлеров и крупных облачных провайдеров. Они увеличивают расходы на оборудование, чтобы соответствовать темпам внедрения ИИ в корпоративных и исследовательских проектах.

"По прогнозам IDC, внедрение ИИ будет продолжаться впечатляющими темпами, поскольку крупные поставщики продолжают сообщать о рекордных заказах и демонстрируют высокие показатели невыполненных заказов", — сказал директор Хуан Семинара по исследованиям Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers.

Он также отметил, что крупные развёртывания всё чаще связаны не только с коммерческими, но и с образовательными и научными инициативами в сфере ИИ, что создаёт дополнительный импульс для рынка.

Региональная картина и лидеры рынка

Рост рынка зафиксирован в большинстве регионов. В Китае объём продаж увеличился на 37,6 % в годовом исчислении, обеспечив почти пятую часть мирового квартального дохода. Регионы APeJC, EMEA и Япония также показали уверенный двузначный рост — 37,4 %, 31,0 % и 28,1 % соответственно, тогда как Латинская Америка прибавила лишь 4,1 %.

Среди производителей лидером по выручке остаётся Dell Technologies с долей 8,3 %, что IDC связывает с активными продажами ускоренных серверов. Supermicro занимает второе место с долей около 4 %, хотя её позиции за год ослабли на 13,2 %. Lenovo и IEIT Systems продолжают делить третью строчку рынка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг 12.12.2025 в 8:46
ИИ способен уничтожить нас как вид: последнее предупреждение гения, которое все проигнорировали

Хокинг видел угрозы не только в войне и климате: его тревожили ИИ и "сверхлюди". Почему он связывал выживание с космосом?

Читать полностью » Опрос показал недооценку сотрудниками вирусов и фишинга — ТАСС 12.12.2025 в 8:22
Киберопасности под сомнением: половина работников считает угрозы преувеличенными — и напрасно

Исследование показало, что сотрудники российских компаний недооценивают многие киберугрозы и нередко скептически относятся к рекомендациям специалистов по безопасности.

Читать полностью » Бумагу можно переработать до шести раз — эколог Пешков 08.12.2025 в 13:35
Пакет против пластика: какой пакет в магазине на самом деле стоит выбирать

Эколог Андрей Пешков пояснил NewsInfo, почему бумажные пакеты экологичнее пластиковых.

Читать полностью » Православный мессенджер Зосима выйдет в первой половине 2026 года — Агапов 06.12.2025 в 7:57
Секретный проект раскрыт: Зосима выйдет в 2026-м и обещает стать главным духовным каналом

Православный мессенджер "Зосима" готовят к публичному запуску в 2026-м: тест уже прошли тысячи пользователей, а дальше всё решит масштабирование.

Читать полностью » Конфликт приложений может замедлять работу гаджета — IT-эксперт Муртазин 05.12.2025 в 13:34
Когда телефон живет своей жизнью: из-за этих процессов гаджет начинает тормозить

Аналитик Эльдар Муртазин объяснил NewsInfo почему телефон может перегреваться и "тормозить".

Читать полностью » Pokemon TCG Pocket признана лучшей игрой для iPhone — App Store Awards 2025 05.12.2025 в 13:25
Игры и приложения года раскрыты: пользователи не ожидали такого расклада от Apple

Премия App Store Awards 2025 изменила расстановку сил между крупными студиями и независимыми разработчиками, показав неожиданные приоритеты индустрии.

Читать полностью » Модели телевизоров от Tuvio, TCL и Hisense названы лучшими до 17 тысяч рублей — Палач 05.12.2025 в 13:15
Бюджетные телевизоры поражают возможностями: не думал, что за такие деньги бывает такое

Подборка трёх доступных телевизоров до 17 тысяч рублей показывает, как бюджетный сегмент постепенно перенимает функции более дорогих моделей, сохраняя привлекательную цену.

Читать полностью » Теневые каналы в Telegram живут в среднем семь месяцев — Лаборатория Касперского 05.12.2025 в 9:36
Лаборатория Касперского раскрыла правду: почему даже крупные теневые каналы в Telegram живут недолго

Kaspersky изучила 800+ теневых Telegram-каналов: в среднем они живут около семи месяцев. Почему блокировки усилились и куда уходят крупные сообщества?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Исследование показало низкое качество добавок омега-3 в России и мире — СО РАН
Красота и здоровье
Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет
Красота и здоровье
В Лос-Анджелесе проведены уникальные роды при абдоминальной беременности — Седарс-Синай
Красота и здоровье
Врачи борются с мифами, полученными пациентами через чат-боты и соцсети — Доктор Питер
Красота и здоровье
Дэн Бюттнер утверждает, что общение с близкими не менее важно для здоровья, чем правильное питание
Наука
Римский бетон из Помпей показал способность к самовосстановлению — Daily Mail
Красота и здоровье
Овощной суп по утрам снижает чувство голода — диетолог Елена Соломатина
Удар по мосту в Затоке перекрыл кратчайший маршрут поставок из Румынии — Юрий Кнутов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet