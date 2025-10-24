Вода наступает — учёные в панике: уровень моря растёт с невероятной скоростью
Учёные со всего мира фиксируют тревожную тенденцию: уровень Мирового океана поднимается быстрее, чем когда-либо за последние 12 тысяч лет. Исследователи из Ратгерского университета (США) заявляют, что нынешние темпы роста не имеют аналогов в истории. Главная причина — глобальное потепление, усиливающее таяние ледников и расширение океанических вод.
"Современный рост уровня моря выходит за рамки естественных колебаний последних тысячелетий", — отмечают авторы исследования.
Почему вода "растёт" быстрее
По данным портала heute.at, повышение уровня моря объясняется сочетанием нескольких процессов.
-
Тепловое расширение воды. При нагревании молекулы воды занимают больше места — океаны буквально "раздуваются".
-
Таяние ледников и ледяных щитов. Гренландия, Антарктида и горные ледники теряют массу с беспрецедентной скоростью.
-
Проседание суши и тектонические сдвиги. На некоторых территориях эти факторы усиливают общий эффект, делая локальное повышение ещё заметнее.
Особенно уязвимы прибрежные города и низменные регионы, где миллионы людей живут всего в нескольких метрах над уровнем моря.
Что показали данные Ратгерского университета
Учёные собрали и проанализировали тысячи измерений уровня моря по всему миру, охватывающих период с конца последнего ледникового периода до наших дней.
Результаты впечатляют:
-
12-8 тысяч лет назад уровень моря повышался в среднем на 1 см в год - в основном из-за таяния гигантских ледников после последнего оледенения.
-
Около 3 тысяч лет назад скорость роста снизилась до 0,4 мм в год - океаны стабилизировались.
-
С XIX века ситуация изменилась: индустриализация и сжигание топлива вызвали ускорение таяния льда и нагрев океанов.
Сегодня, по данным отдела гляциологии Института географии РАН, уровень океана растёт на 3,4-3,7 мм в год, а с 1880 года он поднялся уже на 20-24 см.
Сравнение: скорость роста уровня моря в разные эпохи
|Период
|Средний темп подъёма
|Основные причины
|12 000-8 000 лет назад
|10 мм/год
|Конец ледникового периода, таяние материковых щитов
|3 000 лет назад — XIX век
|0,4 мм/год
|Климатическая стабилизация
|XIX — XXI век
|3,4-3,7 мм/год
|Глобальное потепление, индустриализация
Из таблицы видно: за последние 150 лет скорость роста в 8-9 раз выше, чем в стабильные эпохи прошлого.
Почему Гренландия играет ключевую роль
Ледниковый щит Гренландии тает в несколько раз быстрее, чем в XX веке. Наблюдения со спутников NASA показывают, что ежегодно остров теряет более 250 миллиардов тонн льда, которые превращаются в воду и попадают в Атлантику.
Этот процесс не только повышает уровень моря, но и меняет циркуляцию океанических течений, влияя на климат Европы.
Как изменение климата "двойным ударом" влияет на океаны
-
Тёплая вода расширяется. Даже без добавления нового объёма воды океан "распухает".
-
Тают ледники. В океан поступают гигантские массы пресной воды.
-
Меняется солёность и плотность воды. Это нарушает течение Гольфстрима и другие климатические системы.
Учёные предупреждают: даже если сейчас резко сократить выбросы парниковых газов, подъём уровня моря продолжится ещё десятилетиями из-за уже накопленного тепла в океанах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценивать вклад теплового расширения воды.
Последствие: неверные прогнозы будущего повышения уровня моря.
Альтернатива: учитывать как таяние льда, так и температурное воздействие на объём воды.
-
Ошибка: считать, что проблема касается только далёких островов.
Последствие: отсутствие мер в прибрежных городах Европы и Азии.
Альтернатива: адаптационные программы и берегозащитные проекты.
-
Ошибка: рассматривать процесс как обратимый.
Последствие: промедление с климатическими решениями.
Альтернатива: переход к "нулевым выбросам" и восстановлению экосистем, которые поглощают углерод.
А что если уровень моря продолжит расти?
Если нынешние темпы сохранятся, к 2100 году океан поднимется ещё на до 1 метра. Это может привести к затоплению дельт рек, утрате прибрежных городов и миграции десятков миллионов человек.
По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC):
-
при умеренном сценарии потепления — +45 см,
-
при экстремальном — до +110 см к концу века.
Плюсы и минусы анализа
|Плюсы
|Минусы
|Долгосрочные наблюдения (12 тыс. лет)
|Некоторые регионы плохо изучены
|Учитывает тектонические и климатические факторы
|Нет единого прогноза для локальных зон
|Подтверждает связь роста уровня моря с деятельностью человека
|Требует обновления данных каждые несколько лет
FAQ
Почему ледники реагируют быстрее других регионов?
Их масса и температура находятся на грани устойчивости. Даже незначительное потепление вызывает лавинообразное таяние.
Какие города в наибольшей опасности?
Майами, Джакарта, Шанхай, Санкт-Петербург и Амстердам входят в список наиболее уязвимых.
Можно ли остановить рост уровня моря?
Полностью — нет. Но сокращение выбросов CO₂ и переход на возобновляемые источники энергии замедлят процесс.
Мифы и правда
-
Миф: уровень моря всегда поднимался с одинаковой скоростью.
Правда: нынешний темп — рекордный за 12 тысяч лет.
-
Миф: потепление — естественный цикл.
Правда: современные изменения напрямую связаны с антропогенными выбросами.
-
Миф: подъем моря заметен только в тропиках.
Правда: он влияет и на умеренные широты, включая Европу и Россию.
Исторический контекст
После окончания последнего ледникового периода человечество пережило тысячелетия стабильного уровня океанов, что позволило развиваться прибрежным цивилизациям. Однако с XIX века началась новая эпоха антропогенного потепления, вызванного промышленными выбросами. Впервые за историю человеческой цивилизации люди сами стали двигателем геологических процессов.
3 интересных факта
Если растает весь лёд Гренландии, уровень моря поднимется примерно на 7 метров.
Более 40% населения Земли живёт в прибрежных районах, уязвимых для затопления.
Некоторые островные государства (например, Тувалу) уже рассматривают переезд населения из-за надвигающегося повышения уровня океана.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru