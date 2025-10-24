Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:41

Вода наступает — учёные в панике: уровень моря растёт с невероятной скоростью

Heute.at: уровень моря поднимается на 3,4–3,7 мм ежегодно

Учёные со всего мира фиксируют тревожную тенденцию: уровень Мирового океана поднимается быстрее, чем когда-либо за последние 12 тысяч лет. Исследователи из Ратгерского университета (США) заявляют, что нынешние темпы роста не имеют аналогов в истории. Главная причина — глобальное потепление, усиливающее таяние ледников и расширение океанических вод.

"Современный рост уровня моря выходит за рамки естественных колебаний последних тысячелетий", — отмечают авторы исследования.

Почему вода "растёт" быстрее

По данным портала heute.at, повышение уровня моря объясняется сочетанием нескольких процессов.

  1. Тепловое расширение воды. При нагревании молекулы воды занимают больше места — океаны буквально "раздуваются".

  2. Таяние ледников и ледяных щитов. Гренландия, Антарктида и горные ледники теряют массу с беспрецедентной скоростью.

  3. Проседание суши и тектонические сдвиги. На некоторых территориях эти факторы усиливают общий эффект, делая локальное повышение ещё заметнее.

Особенно уязвимы прибрежные города и низменные регионы, где миллионы людей живут всего в нескольких метрах над уровнем моря.

Что показали данные Ратгерского университета

Учёные собрали и проанализировали тысячи измерений уровня моря по всему миру, охватывающих период с конца последнего ледникового периода до наших дней.

Результаты впечатляют:

  • 12-8 тысяч лет назад уровень моря повышался в среднем на 1 см в год - в основном из-за таяния гигантских ледников после последнего оледенения.

  • Около 3 тысяч лет назад скорость роста снизилась до 0,4 мм в год - океаны стабилизировались.

  • С XIX века ситуация изменилась: индустриализация и сжигание топлива вызвали ускорение таяния льда и нагрев океанов.

Сегодня, по данным отдела гляциологии Института географии РАН, уровень океана растёт на 3,4-3,7 мм в год, а с 1880 года он поднялся уже на 20-24 см.

Сравнение: скорость роста уровня моря в разные эпохи

Период Средний темп подъёма Основные причины
12 000-8 000 лет назад 10 мм/год Конец ледникового периода, таяние материковых щитов
3 000 лет назад — XIX век 0,4 мм/год Климатическая стабилизация
XIX — XXI век 3,4-3,7 мм/год Глобальное потепление, индустриализация

Из таблицы видно: за последние 150 лет скорость роста в 8-9 раз выше, чем в стабильные эпохи прошлого.

Почему Гренландия играет ключевую роль

Ледниковый щит Гренландии тает в несколько раз быстрее, чем в XX веке. Наблюдения со спутников NASA показывают, что ежегодно остров теряет более 250 миллиардов тонн льда, которые превращаются в воду и попадают в Атлантику.

Этот процесс не только повышает уровень моря, но и меняет циркуляцию океанических течений, влияя на климат Европы.

Как изменение климата "двойным ударом" влияет на океаны

  • Тёплая вода расширяется. Даже без добавления нового объёма воды океан "распухает".

  • Тают ледники. В океан поступают гигантские массы пресной воды.

  • Меняется солёность и плотность воды. Это нарушает течение Гольфстрима и другие климатические системы.

Учёные предупреждают: даже если сейчас резко сократить выбросы парниковых газов, подъём уровня моря продолжится ещё десятилетиями из-за уже накопленного тепла в океанах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценивать вклад теплового расширения воды.
    Последствие: неверные прогнозы будущего повышения уровня моря.
    Альтернатива: учитывать как таяние льда, так и температурное воздействие на объём воды.

  • Ошибка: считать, что проблема касается только далёких островов.
    Последствие: отсутствие мер в прибрежных городах Европы и Азии.
    Альтернатива: адаптационные программы и берегозащитные проекты.

  • Ошибка: рассматривать процесс как обратимый.
    Последствие: промедление с климатическими решениями.
    Альтернатива: переход к "нулевым выбросам" и восстановлению экосистем, которые поглощают углерод.

А что если уровень моря продолжит расти?

Если нынешние темпы сохранятся, к 2100 году океан поднимется ещё на до 1 метра. Это может привести к затоплению дельт рек, утрате прибрежных городов и миграции десятков миллионов человек.

По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC):

  • при умеренном сценарии потепления — +45 см,

  • при экстремальном — до +110 см к концу века.

Плюсы и минусы анализа

Плюсы Минусы
Долгосрочные наблюдения (12 тыс. лет) Некоторые регионы плохо изучены
Учитывает тектонические и климатические факторы Нет единого прогноза для локальных зон
Подтверждает связь роста уровня моря с деятельностью человека Требует обновления данных каждые несколько лет

FAQ

Почему ледники реагируют быстрее других регионов?
Их масса и температура находятся на грани устойчивости. Даже незначительное потепление вызывает лавинообразное таяние.

Какие города в наибольшей опасности?
Майами, Джакарта, Шанхай, Санкт-Петербург и Амстердам входят в список наиболее уязвимых.

Можно ли остановить рост уровня моря?
Полностью — нет. Но сокращение выбросов CO₂ и переход на возобновляемые источники энергии замедлят процесс.

Мифы и правда

  • Миф: уровень моря всегда поднимался с одинаковой скоростью.
    Правда: нынешний темп — рекордный за 12 тысяч лет.

  • Миф: потепление — естественный цикл.
    Правда: современные изменения напрямую связаны с антропогенными выбросами.

  • Миф: подъем моря заметен только в тропиках.
    Правда: он влияет и на умеренные широты, включая Европу и Россию.

Исторический контекст

После окончания последнего ледникового периода человечество пережило тысячелетия стабильного уровня океанов, что позволило развиваться прибрежным цивилизациям. Однако с XIX века началась новая эпоха антропогенного потепления, вызванного промышленными выбросами. Впервые за историю человеческой цивилизации люди сами стали двигателем геологических процессов.

3 интересных факта

Если растает весь лёд Гренландии, уровень моря поднимется примерно на 7 метров.

Более 40% населения Земли живёт в прибрежных районах, уязвимых для затопления.

Некоторые островные государства (например, Тувалу) уже рассматривают переезд населения из-за надвигающегося повышения уровня океана.

