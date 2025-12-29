Не конфликт и не кризис: где развернулось главное событие 2025 года

События 2025 года в мировой политике во многом формировались на фоне изменений в позиции США и их отношений с союзниками. Одним из наиболее заметных эпизодов стала публичная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также выступление американского вице-президента на международной площадке. Об этом пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Эпизоды, повлиявшие на трансатлантические отношения

В числе ключевых событий автор называет речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. По оценке Рахмана, выступление стало сигналом о серьёзных разногласиях внутри западного альянса и сопровождалось резкой критикой европейских стран со стороны Вашингтона.

Отдельное внимание в материале уделено встрече в Белом доме 28 февраля, где произошло транслировавшееся по телевидению столкновение между Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским.

"Речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля открыла глубокий раскол в западном альянсе… Вице-президент сыграл центральную роль в транслировавшемся по телевидению столкновении с… (Зеленским — ред.) в Овальном кабинете 28 февраля", — говорится в публикации Financial Times.

Последствия для политики США по Украине

Как отмечает обозреватель, несмотря на усилия европейских лидеров по восстановлению рабочих отношений между США и Украиной, курс администрации Дональда Трампа изменился. По его оценке, Вашингтон фактически прекратил прямую финансовую и военную поддержку Киева, что стало важным фактором в перераспределении ролей внутри западной коалиции.

Рахман подчёркивает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало определяющим элементом международной повестки 2025 года. Именно это, по его мнению, повлияло на тональность американской внешней политики и подходы к союзникам.

Другие ключевые события 2025 года

Помимо ситуации вокруг Украины, Financial Times относит к значимым событиям года публикацию новой стратегии национальной безопасности США и обнародование части документов по делу Джеффри Эпштейна. В список также вошли введение Вашингтоном торговых пошлин, обострение конфликта между Индией и Пакистаном, бомбардировка ядерных объектов Ирана и начало реализации мирного урегулирования в секторе Газа.