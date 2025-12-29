Планета входит в зону турбулентности: 2026 год готовит сценарии, о которых пока говорят шёпотом

Мир вступает в новый год без ощущения устойчивости и предсказуемости. Конфликты, кризисы доверия между державами и технологические сдвиги формируют плотную повестку, в которой почти не остается "тихих зон". 2026 год обещает стать временем проверки старых договоренностей и появления новых линий разлома. Об этом сообщает издание "Российская газета" (rg.ru), обозначив ключевые международные темы, за развитием которых предстоит следить особенно внимательно.

Украинский конфликт и дипломатический тупик

Перспективы переговоров вокруг Украины в 2026 году остаются неопределенными. Мирные инициативы Дональда Трампа продолжают сталкиваться с сопротивлением со стороны европейских сторонников жесткой линии, тогда как Киев выдвигает требования, которые в Москве считают невыполнимыми. При этом ситуация на поле боя, по оценкам экспертов, развивается в пользу России.

На фоне военных неудач украинские позиции ослабевают и в дипломатической сфере. Экономическое положение страны ухудшается, а без стабильной финансовой поддержки со стороны Европы, по оценкам аналитиков, уже к апрелю возможен окончательный экономический коллапс.

Ближний Восток и риск новой эскалации

Хрупкое перемирие в секторе Газа станет одним из главных испытаний 2026 года. Миротворческие усилия администрации Трампа должны показать, возможен ли переход от временной стабилизации к устойчивому миру и восстановлению региона. Пока же вопросов больше, чем ответов, включая роль международных сил безопасности.

Дополнительную неопределенность создают выборы в Израиле, запланированные на конец октября. Эксперты не исключают политического паралича, а также риск того, что внутриполитическая борьба может подтолкнуть руководство страны к новым военным сценариям в регионе.

Стратегическая стабильность и ядерный фактор

5 февраля истекает срок действия Договора СНВ-3, после чего Россия и США останутся без механизма двустороннего контроля над стратегическими вооружениями. Москва не получала от Вашингтона сигналов о возможном новом соглашении.

"В части соглашения об ограничениях на противоракетные и ракетные ядерные потенциалы сторон, после февраля 2026 года останется в буквальном смысле выжженная земля", — указал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Президент Владимир Путин заявлял о готовности России добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ даже после его истечения. Вопросы стратегической стабильности приобретают особую остроту на фоне заявлений США о возможном возобновлении ядерных испытаний.

США, Китай и трансформация мирового порядка

2026 год пройдет для США под знаком 250-летия страны и промежуточных выборов в Конгресс. Внешняя политика Белого дома будет тесно связана с внутриполитическими задачами Дональда Трампа. Давление на Китай, по прогнозам аналитиков, усилится, хотя не исключаются попытки договориться о разделении сфер влияния.

Запланированные взаимные визиты лидеров США и КНР должны показать, смогут ли две державы избежать эскалации. Исход этих контактов повлияет не только на двусторонние отношения, но и на глобальный баланс сил.

Глобальный Юг и новые формы нестабильности

Роль стран Глобального Юга продолжает расти. Саммиты БРИКС в Индии и АТЭС в Китае станут площадками для обсуждения реформ международных институтов. Одновременно нарастает конфликтный потенциал — от Африки до Азии, где сохраняются социальные и политические противоречия.

Отдельным фактором риска остаются протесты поколения Z, которые уже привели к смене власти в ряде стран. Быстрое распространение таких движений через цифровые платформы делает 2026 год потенциально опасным для государств с неустойчивыми политическими системами.