Нефть застряла между ростом и обвалом: действия США вокруг Венесуэлы раскачали рынок

Мировой нефтяной рынок оказался в зоне неопределённости из-за действий США вокруг Венесуэлы, и дальнейшая динамика цен может пойти в противоположных направлениях. Потенциальная остановка венесуэльского экспорта способна подтолкнуть котировки вверх, однако при ином сценарии вмешательства Вашингтона возможен и резкий спад. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Фактор США и венесуэльский экспорт

Как пояснил политолог-международник Геворг Мирзаян, ключевым остаётся вопрос формы и глубины вмешательства Соединённых Штатов в нефтяную отрасль Венесуэлы. Пока, по его словам, рынок реагирует в основном на заявления президента США Дональда Трампа, которые не подкреплены официальными комментариями венесуэльских властей. При этом уже сейчас наблюдается морская блокада страны, создающая прямые препятствия для вывоза нефти.

Он добавил, что ограничение экспорта фактически снижает предложение на рынке, а это традиционно поддерживает рост цен.

Риск роста цен и возможный разворот

На текущий момент, по оценке эксперта, преобладает тенденция к повышению мировых цен на нефть именно из-за остановки венесуэльского нефтяного экспорта. Выпадение поставок с одного из крупных производителей, даже при частичной блокаде, усиливает напряжённость и повышает чувствительность рынка к любым новостям.

Однако этот тренд не является устойчивым. Мирзаян подчёркивает, что ситуация может развернуться в противоположную сторону, если США удастся установить прямой контроль над венесуэльской нефтяной отраслью и экспортными потоками. В таком случае предложение на рынке может резко вырасти, что приведёт к снижению котировок.

Последствия для мирового и российского рынка

Эксперт отмечает, что в сценарии, при котором американские компании будут определять направления, объёмы и цены поставок венесуэльской нефти, мировые цены на "чёрное золото" способны пойти вниз. Это, в свою очередь, отразится и на стоимости российской нефти, поскольку глобальный рынок остаётся взаимосвязанным.

Дополнительным фактором является специфика венесуэльской нефти. Она относится к тяжёлым сортам, отличается высокой себестоимостью добычи и требует специализированных нефтеперерабатывающих мощностей. Эти особенности ограничивают круг покупателей и усиливают зависимость ценовой динамики от политических решений.