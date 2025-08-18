Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:42

Скрижали и мантры: почему древние ритмы Угарита звучат как священные тексты Индии

Учёные расшифровали древний хурритский гимн Никкалу возрастом 3400 лет

Задумывались ли вы, как музыка могла соединять культуры, разделённые тысячами километров? Недавнее исследование показывает, что "Гимн Никкалу", одна из древнейших известных музыкальных партитур, имеет удивительное сходство с ритмами и мелодиями священных текстов Индии. Это открытие ставит под сомнение представления о музыкальной культуре бронзового века.

Удивительное открытие

Более трёх тысяч лет назад в Угарите, на восточном побережье Средиземного моря, был записан гимн в честь богини Никкал. Сегодня этот гимн считается древнейшим сохранившимся музыкальным произведением. Его находка подтверждает, что культуры бронзового века, от Индии до Средиземноморья, были связаны через музыку.

Исследование, проведённое Дэном С. Бачу, анализирует "Гимн Никкалу" и выявляет поразительное совпадение его ритмов с ритмами священных текстов Ригведы — собрания гимнов Древней Индии. Вероятность случайного совпадения этих закономерностей составляет менее одного на миллион.

Музыка как связующее звено

Гимн Никкалу был найден в руинах Угарита и написан на хурритском языке. Он сопровождался нотной записью, расшифрованной лишь в XX веке. Эта короткая песня исполнялась на двухголосных инструментах, таких как арфы и двойные флейты.

Исследование показывает, что ритмические паттерны гимна практически идентичны тем, что присутствуют в Ригведе. Бачу отмечает, что каждый пятый стих Ригведы заканчивается одним из двух основных ритмов гимна Никкалу.

Культурные мосты

Как может средиземноморская песня иметь общие ритмы с текстами из Индии? Ответ кроется в культуре царства Митанни, которое служило мостом между этими регионами. Это государство, населённое хурритами, имело связи с народами, говорившими на индоевропейских языках.

Митанни оставило нам два важных наследия: самое раннее свидетельство ведической культуры за пределами Индии и гимн, который демонстрирует, как музыка объединяла цивилизации.

Статистический анализ

Статистический анализ показал, что совпадения исчезают, если гимн сравнивать с случайно изменёнными версиями Ригведы. Бачу подчеркивает, что если бы авторы Ригведы не использовали эти ритмы намеренно, им пришлось бы создать более миллиона поддельных версий, чтобы случайно получить совпадения.

Слушая гимн, ощущается знакомство. Один из его ритмов напоминает биение сердца, что делает его универсальным. Другой ритм, более сложный, характерен для ведической традиции. Бачу отмечает, что композиторы гимна могли намеренно выбрать два наиболее характерных ритма Индии.

Исследование поднимает важный вопрос: существовала ли в бронзовом веке глобальная музыкальная культура? Музыка могла распространяться быстрее, чем войны и торговля.

"Хорошие идеи легко завоевывают мир", — пишет Бачу.

Хотя для окончательных выводов необходимы дополнительные доказательства, "Гимн Никкалу" предполагает, что культурные связи были глубже, чем считалось ранее. Музыка, как и в древности, продолжает объединять людей, заставляя их сердца биться в одном ритме.

