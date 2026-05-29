Ежедневный стресс бьет по психике сильнее, чем кажется: вот что поможет вернуть спокойствие

Данные о резком росте в мире числа людей с психическими расстройствами субъективны, отметил психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. В беседе с NewsInfo он рассказал, с чем связана эта тенденция и можно ли минимизировать влияние агрессивной внешней среды на ментальное здоровье человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с психическими расстройствами растет — от душевных недугов страдают более одного миллиарда жителей Земли, сообщило ранее издание "Известия".

Ранее эксперты неоднократно подчеркивали, что осведомленность о психологическом состоянии напрямую влияет на качество жизни. В частности, граница между естественной обеспокоенностью и патологическим состоянием становится все более тонкой.

По мнению Федоровича, наблюдаемый тренд обусловлен не только реальным ухудшением самочувствия людей, но и особенностями формирования медицинской статистики. Организации, подобные ВОЗ, задают вектор обсуждения, фокусируясь на определенных проблемах, что неизбежно отражается на глобальной повестке. Кроме того, эксперт указывает на серьезные проблемы в области диагностики.

"Вопрос диагностики очень нестабильный. Разные страны, разные школы по-разному диагностируют, разные критерии диагностические. Разные диагностические системы по собственным видениям диагнозы устанавливают", — отметил психиатр.

Врач подчеркивает, что сегодня заниматься определением ментальных расстройств стали люди без должной квалификации, а сама постановка диагноза превратилась в модное явление среди молодежи. Параллельно с этим растет уровень стрессогенности среды. Постоянная экономическая нестабильность и социальные изменения создают эффект "миллиона мелких порезов", которые истощают ресурсы человеческой психики. Особое внимание стоит уделить тому факту, что постоянное цифровое напряжение существенно меняет восприятие реальности.

"Это то, что повышает уровень напряжения, что истощает организм. Общество нагнетает это все. Самые простые рекомендации — продвигать идею Digital Detox. Как можно меньше времени проводить у экранов телевизоров, у экранов девайсов, погружаться в средства массовой информации как можно меньше. Нужно заботиться о себе, противостоять стрессу", — пояснил специалист.

Он рекомендует ограничивать потребление цифрового контента и внимательно следить за качеством отдыха. Также необходимо выстраивать семейные связи, которые служат опорой в кризисные периоды. При этом важно помнить про трудовые риски, так как чрезмерная вовлеченность в работу нередко выступает способом ухода от реальности.

Важным фактором выживания в условиях хронического стресса является поддержание физического здоровья. Врач советует следить за питанием и исключить вредные привычки, включая современные системы потребления никотина, которые негативно сказываются на обменных процессах организма.

Читайте также