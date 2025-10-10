Глобальный интернет трещит по швам: гиперскейлеры строят свою сеть в обход всех
Глобальная сеть продолжает расти — и не только в объёмах, но и в сложности инфраструктуры. По данным TeleGeography, в 2025 году суммарная пропускная способность международных интернет-соединений увеличилась на 23% и достигла впечатляющих 1835 Тбит/с. Несмотря на постепенное замедление темпов, за четыре года показатель фактически удвоился — результат, который отражает не только технологический прогресс, но и изменение самой архитектуры интернета.
Кто задаёт темп
Быстрее всех растёт Африка: совокупный годовой темп роста (CAGR) за период 2021–2025 годов составил 38%. На втором месте — Ближний Восток с 27%. Эти регионы активно наращивают сеть оптоволоконных линий, развивают дата-центры и внедряют спутниковые решения, позволяющие обеспечивать связью даже самые отдалённые населённые пункты.
Для Африки это особенно важно: здесь значительная часть населения впервые получает стабильный доступ к интернету благодаря дешевеющим смартфонам и развитию мобильных сетей 4G и 5G. Ближний Восток делает ставку на цифровую экономику, где интернет — базовая инфраструктура для финансовых технологий, облачных сервисов и "умных" городов.
Что толкает рост трафика
Основные драйверы увеличения трафика очевидны, но их взаимодействие создаёт эффект лавины. Всё больше устройств выходит в сеть: от бытовых датчиков до промышленных сенсоров и автомобилей с постоянным интернет-подключением. Широкополосный доступ на развивающихся рынках растёт, а вместе с ним — и требования пользователей к скорости.
Отдельно стоит влияние контентных платформ и приложений, требующих всё большей пропускной способности — стримингов, видеоконференций, игр с низкой задержкой и систем искусственного интеллекта.
"Развитие ИИ станет одним из ключевых факторов, влияющих на пропускную способность сетей", — отметил аналитик TeleGeography Майкл Хендерсон.
И это утверждение подтверждается практикой: генеративные модели и нейросетевые сервисы формируют гигантские объёмы обмена данными между дата-центрами и конечными пользователями.
Гиперскейлеры против публичного интернета
Крупнейшие облачные компании — Amazon (AWS), Google и Microsoft — уже давно строят собственные магистральные сети. Эти частные системы растут быстрее публичных: корпорации закладывают новые маршруты, расширяют пропускную способность и всё чаще предоставляют свои линии сторонним клиентам.
Результат — значительная часть мирового трафика уходит в обход традиционного интернета. По сути, создаётся параллельная инфраструктура, где данные перемещаются напрямую между узлами облачных провайдеров.
Гиперскейлеры контролируют уже большинство подводных кабелей планеты, и их влияние на международную связность только усиливается.
Почему замедляется международный трафик
На первый взгляд, увеличение пропускной способности должно вести к росту трансграничного обмена данными. Однако на деле происходит обратное: всё больше информации циркулирует внутри регионов. Контент-провайдеры развивают распределённые сети доставки (CDN) и размещают серверы прямо в сетях локальных операторов.
Это значит, что пользователи смотрят видео, играют и используют приложения, не выходя за пределы страны. Международный трафик растёт, но уже не такими темпами, как раньше.
Сравнение: публичные vs частные сети
|Параметр
|Публичные магистрали
|Частные сети гиперскейлеров
|Основное назначение
|Общедоступный обмен данными
|Внутренний корпоративный и партнёрский трафик
|Рост в 2021–2025 гг.
|Умеренный
|Высокий
|Контроль и безопасность
|Зависит от провайдеров
|Полный контроль владельца
|Задержка (latency)
|Средняя
|Минимальная
|Возможность аренды каналов
|Да
|Только по приглашению
Новая эпоха IP-транзита
Параллельно с ростом мощностей падают цены на IP-транзит. Масштабирование сетей, внедрение более энергоэффективных технологий и повышение пропускной способности оборудования делают трафик дешевле.
Если ещё недавно стандартом были каналы 10 Гбит/с, то теперь в ходу 100 Гбит/с, а в ближайшие два-три года на рынке массово появятся линии по 400 Гбит/с.
Такая модернизация снижает стоимость передачи данных и делает локализацию контента выгодной даже для развивающихся стран. Вместо зависимости от удалённых хабов, региональные провайдеры создают собственные узлы, где хранят и передают данные с минимальными затратами.
Советы для бизнеса
Чтобы эффективно работать в новых условиях, компаниям стоит:
-
Рассмотреть возможность перехода на CDN или аренду узлов у облачных провайдеров.
-
Оптимизировать маршрутизацию трафика, чтобы данные шли кратчайшим путём.
-
Следить за снижением цен на IP-транзит и обновлять контракты по новым тарифам.
-
Инвестировать в оборудование, поддерживающее 100 и 400 Гбит/с.
-
Применять решения для сжатия и оптимизации данных, особенно в потоковом контенте и облачных играх.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на публичные каналы связи.
Последствие: высокие задержки и риск перегрузки маршрутов.
Альтернатива: использование гибридных решений с подключением к частным магистралям.
-
Ошибка: экономить на обновлении сетевого оборудования.
Последствие: узкие места в передаче данных и невозможность использовать новые скорости.
Альтернатива: поэтапное внедрение маршрутизаторов нового поколения и оптических модулей QSFP-DD.
-
Ошибка: игнорировать локализацию контента.
Последствие: увеличение стоимости международного обмена и зависимость от внешних хабов.
Альтернатива: использование локальных CDN и кэш-серверов.
А что если…
А что, если гиперскейлеры начнут не просто предоставлять свои сети сторонним клиентам, а превратят их в полноценный сервис? Это может изменить саму структуру рынка. Частные линии станут товаром, а международный интернет — лишь одним из вариантов маршрута.
Плюсы и минусы локализации контента
|Плюсы
|Минусы
|Снижение затрат на передачу данных
|Зависимость от региональной инфраструктуры
|Меньшая задержка и выше качество сервиса
|Возможные сложности с обновлением контента
|Повышенная безопасность и контроль
|Увеличение расходов на хранение данных
FAQ
Как изменится цена на интернет-трафик?
Стоимость IP-транзита продолжит снижаться из-за масштабирования сетей и роста конкуренции между операторами.
Что лучше для бизнеса — CDN или частная сеть?
Если вы работаете с глобальным контентом, CDN оптимальнее. Для крупных компаний с постоянным внутренним обменом выгоднее частная магистраль.
Сколько стоит переход на 400 Гбит/с?
Цена зависит от оборудования и региона, но с массовым внедрением стандарт подешевеет на 30-40% в течение трёх лет.
Мифы и правда
Миф: рост скорости автоматически увеличивает международный трафик.
Правда: большинство данных теперь передаётся локально через CDN.
Миф: частные сети доступны только гиперскейлерам.
Правда: многие уже открывают инфраструктуру партнёрам и крупным клиентам.
Миф: развивающимся странам не по силам строить мощные магистрали.
Правда: благодаря новым технологиям и консорциумным кабельным проектам они догоняют лидеров.
3 интересных факта
• В 2025 году на долю гиперскейлеров приходится более 70% новых подводных линий связи.
• Один только кабель Grace Hopper от Google соединяет США, Великобританию и Испанию, обеспечивая 350 Тбит/с.
• Африканский проект 2Africa от Meta обещает охватить более 30 стран и станет крупнейшей системой подводных кабелей в мире.
Исторический контекст
Ещё десять лет назад магистральный интернет контролировали независимые телеком-компании. Ситуация изменилась, когда облачные гиганты начали строить собственные линии. Сначала это казалось побочным направлением, но теперь именно они определяют будущее глобальной сети — распределённой, умной и почти автономной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru