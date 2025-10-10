Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оптоволокно — символ квантовой телепортации
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Глобальный интернет трещит по швам: гиперскейлеры строят свою сеть в обход всех

Африка стала лидером по росту интернет-соединений — CAGR 38% за 2021–2025 годы

Глобальная сеть продолжает расти — и не только в объёмах, но и в сложности инфраструктуры. По данным TeleGeography, в 2025 году суммарная пропускная способность международных интернет-соединений увеличилась на 23% и достигла впечатляющих 1835 Тбит/с. Несмотря на постепенное замедление темпов, за четыре года показатель фактически удвоился — результат, который отражает не только технологический прогресс, но и изменение самой архитектуры интернета.

Кто задаёт темп

Быстрее всех растёт Африка: совокупный годовой темп роста (CAGR) за период 2021–2025 годов составил 38%. На втором месте — Ближний Восток с 27%. Эти регионы активно наращивают сеть оптоволоконных линий, развивают дата-центры и внедряют спутниковые решения, позволяющие обеспечивать связью даже самые отдалённые населённые пункты.

Для Африки это особенно важно: здесь значительная часть населения впервые получает стабильный доступ к интернету благодаря дешевеющим смартфонам и развитию мобильных сетей 4G и 5G. Ближний Восток делает ставку на цифровую экономику, где интернет — базовая инфраструктура для финансовых технологий, облачных сервисов и "умных" городов.

Что толкает рост трафика

Основные драйверы увеличения трафика очевидны, но их взаимодействие создаёт эффект лавины. Всё больше устройств выходит в сеть: от бытовых датчиков до промышленных сенсоров и автомобилей с постоянным интернет-подключением. Широкополосный доступ на развивающихся рынках растёт, а вместе с ним — и требования пользователей к скорости.

Отдельно стоит влияние контентных платформ и приложений, требующих всё большей пропускной способности — стримингов, видеоконференций, игр с низкой задержкой и систем искусственного интеллекта.

"Развитие ИИ станет одним из ключевых факторов, влияющих на пропускную способность сетей", — отметил аналитик TeleGeography Майкл Хендерсон.

И это утверждение подтверждается практикой: генеративные модели и нейросетевые сервисы формируют гигантские объёмы обмена данными между дата-центрами и конечными пользователями.

Гиперскейлеры против публичного интернета

Крупнейшие облачные компании — Amazon (AWS), Google и Microsoft — уже давно строят собственные магистральные сети. Эти частные системы растут быстрее публичных: корпорации закладывают новые маршруты, расширяют пропускную способность и всё чаще предоставляют свои линии сторонним клиентам.

Результат — значительная часть мирового трафика уходит в обход традиционного интернета. По сути, создаётся параллельная инфраструктура, где данные перемещаются напрямую между узлами облачных провайдеров.

Гиперскейлеры контролируют уже большинство подводных кабелей планеты, и их влияние на международную связность только усиливается.

Почему замедляется международный трафик

На первый взгляд, увеличение пропускной способности должно вести к росту трансграничного обмена данными. Однако на деле происходит обратное: всё больше информации циркулирует внутри регионов. Контент-провайдеры развивают распределённые сети доставки (CDN) и размещают серверы прямо в сетях локальных операторов.

Это значит, что пользователи смотрят видео, играют и используют приложения, не выходя за пределы страны. Международный трафик растёт, но уже не такими темпами, как раньше.

Сравнение: публичные vs частные сети

Параметр Публичные магистрали Частные сети гиперскейлеров
Основное назначение Общедоступный обмен данными Внутренний корпоративный и партнёрский трафик
Рост в 2021–2025 гг. Умеренный Высокий
Контроль и безопасность Зависит от провайдеров Полный контроль владельца
Задержка (latency) Средняя Минимальная
Возможность аренды каналов Да Только по приглашению

Новая эпоха IP-транзита

Параллельно с ростом мощностей падают цены на IP-транзит. Масштабирование сетей, внедрение более энергоэффективных технологий и повышение пропускной способности оборудования делают трафик дешевле.

Если ещё недавно стандартом были каналы 10 Гбит/с, то теперь в ходу 100 Гбит/с, а в ближайшие два-три года на рынке массово появятся линии по 400 Гбит/с.

Такая модернизация снижает стоимость передачи данных и делает локализацию контента выгодной даже для развивающихся стран. Вместо зависимости от удалённых хабов, региональные провайдеры создают собственные узлы, где хранят и передают данные с минимальными затратами.

Советы для бизнеса

Чтобы эффективно работать в новых условиях, компаниям стоит:

  1. Рассмотреть возможность перехода на CDN или аренду узлов у облачных провайдеров.

  2. Оптимизировать маршрутизацию трафика, чтобы данные шли кратчайшим путём.

  3. Следить за снижением цен на IP-транзит и обновлять контракты по новым тарифам.

  4. Инвестировать в оборудование, поддерживающее 100 и 400 Гбит/с.

  5. Применять решения для сжатия и оптимизации данных, особенно в потоковом контенте и облачных играх.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на публичные каналы связи.
    Последствие: высокие задержки и риск перегрузки маршрутов.
    Альтернатива: использование гибридных решений с подключением к частным магистралям.

  • Ошибка: экономить на обновлении сетевого оборудования.
    Последствие: узкие места в передаче данных и невозможность использовать новые скорости.
    Альтернатива: поэтапное внедрение маршрутизаторов нового поколения и оптических модулей QSFP-DD.

  • Ошибка: игнорировать локализацию контента.
    Последствие: увеличение стоимости международного обмена и зависимость от внешних хабов.
    Альтернатива: использование локальных CDN и кэш-серверов.

А что если…

А что, если гиперскейлеры начнут не просто предоставлять свои сети сторонним клиентам, а превратят их в полноценный сервис? Это может изменить саму структуру рынка. Частные линии станут товаром, а международный интернет — лишь одним из вариантов маршрута.

Плюсы и минусы локализации контента

Плюсы Минусы
Снижение затрат на передачу данных Зависимость от региональной инфраструктуры
Меньшая задержка и выше качество сервиса Возможные сложности с обновлением контента
Повышенная безопасность и контроль Увеличение расходов на хранение данных

FAQ

Как изменится цена на интернет-трафик?
Стоимость IP-транзита продолжит снижаться из-за масштабирования сетей и роста конкуренции между операторами.

Что лучше для бизнеса — CDN или частная сеть?
Если вы работаете с глобальным контентом, CDN оптимальнее. Для крупных компаний с постоянным внутренним обменом выгоднее частная магистраль.

Сколько стоит переход на 400 Гбит/с?
Цена зависит от оборудования и региона, но с массовым внедрением стандарт подешевеет на 30-40% в течение трёх лет.

Мифы и правда

Миф: рост скорости автоматически увеличивает международный трафик.
Правда: большинство данных теперь передаётся локально через CDN.

Миф: частные сети доступны только гиперскейлерам.
Правда: многие уже открывают инфраструктуру партнёрам и крупным клиентам.

Миф: развивающимся странам не по силам строить мощные магистрали.
Правда: благодаря новым технологиям и консорциумным кабельным проектам они догоняют лидеров.

3 интересных факта

• В 2025 году на долю гиперскейлеров приходится более 70% новых подводных линий связи.
• Один только кабель Grace Hopper от Google соединяет США, Великобританию и Испанию, обеспечивая 350 Тбит/с.
• Африканский проект 2Africa от Meta обещает охватить более 30 стран и станет крупнейшей системой подводных кабелей в мире.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад магистральный интернет контролировали независимые телеком-компании. Ситуация изменилась, когда облачные гиганты начали строить собственные линии. Сначала это казалось побочным направлением, но теперь именно они определяют будущее глобальной сети — распределённой, умной и почти автономной.

