Открытый холодильник, полный здоровых продуктов
Открытый холодильник, полный здоровых продуктов
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:16

Ситуация близка к катастрофе: в шести странах мира люди находятся на грани выживания

Треть населения мира не может позволить себе здоровое питание — РАН

Проблема доступа к полноценному рациону остается одной из ключевых социальных угроз XXI века, несмотря на постепенное улучшение глобальной продовольственной ситуации. Даже при снижении общего числа нуждающихся миллиарды людей по-прежнему не могут позволить себе питание, отвечающее базовым требованиям здоровья. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на новое исследование Российской академии наук.

Масштабы недоступности здорового рациона

Согласно данным РАН, треть населения мира по-прежнему лишена возможности регулярно питаться здоровой и сбалансированной пищей. В исследовании отмечается, что за последние четыре года ситуация улучшилась как в абсолютных, так и в относительных показателях, однако проблема остается масштабной.

В начале 2025 года число людей, не способных позволить себе такой рацион, оценивалось в 2,6 млрд человек, что составляет почти 32% населения планеты.

"За последние четыре года число людей, которые не могут позволить себе такого рациона, сократилось абсолютно и относительно, и в начале 2025 года составляло 2,6 млрд человек — почти 32% населения мира", — говорится в исследовании, которое цитирует РИА Новости.

Рост числа голодающих

На фоне сокращения доли населения без доступа к здоровому питанию сохраняется тревожная тенденция роста числа людей, испытывающих голод. По данным исследования, количество голодающих на планете увеличилось до 673,2 млн человек, что соответствует 8,2% мирового населения.

Наибольшая доля голодающих приходится на страны Азии и Африки. В Азии сосредоточено 47% таких людей, в Африке — 45%. Еще 5% приходятся на государства Латинской Америки и Карибского бассейна. Эти регионы остаются наиболее уязвимыми к экономическим и климатическим факторам, влияющим на продовольственную безопасность.

Глобальная динамика и международные оценки

Несмотря на сохраняющиеся риски, в исследовании РАН отмечается, что глобальная продовольственная ситуация улучшается уже четвертый год подряд. Это указывает на эффективность отдельных международных и национальных программ, однако их темпы пока недостаточны для радикального изменения картины.

Ранее, 12 ноября прошлого года, ООН предупредила об угрозе нехватки продовольствия в 16 "очагах голода". В докладе организации зафиксирован рост продовольственного кризиса в 16 странах. В шести из них — Гаити, Мали, Палестине, Южном Судане, Судане и Йемене — ситуация была охарактеризована как близкая к катастрофической. Еще шесть государств, включая Афганистан, Сирию, Нигерию, Сомали, Мьянму и Демократическую Республику Конго, отнесены к категории "особо тревожных".

