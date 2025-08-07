Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:11

Европа и Азия капитулировали: как BYD за шесть месяцев переписала карту авторынка

BYD стала лидером продаж электромобилей и гибридов в семи странах за полгода 2025 года

Кто бы мог подумать, что китайский автопроизводитель сможет за полгода обойти признанных мировых лидеров на ключевых рынках? Однако именно это и сделала BYD, показав впечатляющий рост продаж в Азии, Европе и Южной Америке. Всего за первые шесть месяцев 2025 года компания стала номером один по реализации новых электромобилей и гибридов сразу в семи странах, а некоторые её показатели и вовсе бьют исторические рекорды.

Азиатский прорыв

В Гонконге BYD добилась абсолютного лидерства, продав 4 909 новых автомобилей за полгода. Сингапур тоже оказался покорён — 4 667 машин, и снова первое место.

Особенно заметен успех в Таиланде: рост продаж составил 64,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24 072 автомобилей. Это почти в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента MG. Здесь значительную роль играет завод BYD, открывшийся в июле 2024 года. Его мощность — 150 000 автомобилей в год, и он снабжает не только внутренний рынок, но и страны Юго-Восточной Азии.

В Индонезии компания продала 14 092 автомобиля, обойдя Chery. Дополнительный вклад внёс премиальный бренд Denza — 5 733 машин. В сумме по всей группе в стране реализовано 19 825 автомобилей за шесть месяцев.

Европейская экспансия

Хотя темпы в Европе более сдержанные, стратегия BYD здесь также приносит плоды. В Испании бренд возглавил продажи электромобилей и гибридов с результатом 10 196 машин, оставив Tesla на втором месте (7 166). На фоне растущей популярности рассматривается строительство третьего европейского завода — после предприятий в Венгрии и Турции.

В Италии BYD удалось опередить даже таких сильных игроков, как BMW и Tesla, реализовав 9 517 автомобилей за полгода. Это яркий сигнал, что китайский производитель уверенно закрепляется на рынке, который ещё недавно считался "неприступной крепостью" для азиатских брендов.

Южноамериканский рекорд и Центральная Азия

Настоящий рекорд компания установила в Бразилии — 47 107 проданных автомобилей за полгода. Это один из лучших показателей BYD на глобальном уровне.

В Узбекистане бренд стал лидером в сегменте электромобилей и гибридов, продав 9 708 машин. Здесь особенно популярна модель BYD Song Plus DM-i (Seal-U). Совместное предприятие BYD и UzAuto уже выпускает до 50 000 автомобилей в год, но планы куда амбициознее — увеличить производство до 500 000 машин для обеспечения всего региона.

Мировое лидерство и новые горизонты

В глобальном масштабе за первое полугодие 2025 года BYD реализовала 2 145 954 автомобиля. Для укрепления экспортных возможностей компания строит собственный флот из восьми судов-автовозов, каждое из которых способно перевозить от 7 000 до 9 200 машин за рейс.

Главная цель на будущее — довести долю зарубежных продаж до 50% от общего объёма. Если план будет реализован, конкуренция на мировом автомобильном рынке неизбежно обострится.

