Leapmotor
© commons.wikimedia.org by Quzhouliulian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:36

Новый электромобиль Leapmotor сбивает с толку ценой: в Китае дешевле в два раза

Китайский электромобиль Leapmotor B10 выйдет на рынки Европы по цене от 29 900 евро

Китайский автопроизводитель Leapmotor готовится громко заявить о себе в Европе. Уже 8 сентября, в день открытия автосалона в Монако, компания представит свой новый компактный электровнедорожник B10.

Глобальные амбиции

B10 стал первой моделью бренда, которую называют по-настоящему глобальной. Разработка велась с учётом разных климатических условий и особенностей дорог в 195 городах мира. Производитель предусмотрел всё: от особенностей дорожного покрытия до температурных перепадов.

После дебюта в Китае в апреле модель теперь выходит на международный рынок. Продажи охватят более 20 стран — от Европы до Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки.

Цена и поставки

Для европейских покупателей стартовая цена составит 29 900 евро. В Китае кроссовер стоит значительно дешевле — от 99 800 юаней (примерно 12 тысяч евро). Первые партии уже отправлены морем в европейские порты.

Технические особенности

B10 построен на современной платформе LEAP 3.5, которая также используется в старшей модели C10. Электромобиль будет доступен с двумя типами аккумуляторов:

  • 56,2 кВт⋅ч — запас хода до 510 км (по китайскому циклу CLTC);
  • 67,1 кВт⋅ч — до 600 км автономности.

Обе батареи выполнены на основе LFP-технологии. Зарядка с 30% до 80% занимает всего 19 минут.

Динамика и мощности

Кроссовер оснащается задним электродвигателем и задним приводом. Доступны два варианта мощности:

  • 180 л. с. и 175 Н·м — разгон до 100 км/ч за 9,3 секунды;
  • 218 л. с. и 240 Н·м — ускорение до "сотни" за 6,8 секунды.

