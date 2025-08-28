Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
8 миллиардов на карту: как Suzuki превращает Индию в центр мировой автоиндустрии

Suzuki инвестирует $8 млрд в Индию в ближайшие 6 лет — Ассоциация автопроизводителей

Восьмилетний рывок японского автогиганта: именно так эксперты называют амбициозные планы Suzuki в Индии. Компания собирается вложить в страну почти 8 миллиардов долларов за ближайшие пять-шесть лет. Такой шаг превращает Индию не просто в главный рынок бренда, а в стратегическую площадку мирового масштаба.

Почему именно Индия

Сегодня Индия — крупнейший рынок для Suzuki. Здесь работает дочерний бренд Maruti Suzuki, который удерживает лидерство по продажам в стране и формирует направление развития компании. Масштабные инвестиции позволят расширить линейку автомобилей и ускорить запуск новых моделей.

Эксперты отмечают, что рост спроса в Индии связан не только с численностью населения, но и с активной государственной политикой, стимулирующей локальное производство и развитие "зелёного" транспорта. По оценкам Ассоциации автопроизводителей Индии, к 2030 году на дорогах страны будет до 30% электромобилей, и Suzuki явно намерена занять ключевую долю в этом сегменте.

Гуджарат как мировой центр

Особая роль в стратегии отведена заводу Maruti Suzuki в штате Гуджарат. Компания заявляет: "Завод Maruti Suzuki в Гуджарате войдёт в число крупнейших автомобильных производственных комплексов мира с плановой мощностью в один миллион машин в год". Именно здесь стартует массовое производство электрокаров, которые будут поставляться более чем в 100 стран.

Электромобили и союзники

Важный элемент стратегии — развитие инфраструктуры для электрокаров. Партнёры Suzuki, компании Denso и Toshiba, запустили производство литий-ионных батарей для гибридных и электрических автомобилей. Это позволит создать замкнутый цикл: от проектирования машины до выпуска ключевых комплектующих в самой Индии.

