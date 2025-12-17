Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 9:56

Вот это сокровище: почему Россия — главная алмазная держава мира и что это нам даёт

Запасов алмазов хватит на 20 лет при текущей добыче — Тахиев

Тема "исчерпания природных ресурсов" снова звучит громко — на этот раз на примере алмазов. При текущих объёмах добычи мировые запасы рентабельных камней выглядят не бесконечными, но сценарии сильно зависят от того, как будет меняться производство в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами АЛРОСА Сергея Тахиева.

Сколько алмазов осталось и на сколько лет их хватит

По оценке АЛРОСА, мировые запасы экономически рентабельных алмазов сейчас составляют 1,8 млрд карат. При уровне добычи около 90 млн карат в год этого объёма хватит примерно на 20 лет, отметил Сергей Тахиев. Такой расчёт исходит из сохранения текущей динамики производства и спроса.

При этом топ-менеджер компании допускает и другой сценарий. Если добыча будет ежегодно сокращаться, запасов может хватить на 50-60 лет и больше. То есть речь идёт не о "крае завтра", а о горизонте, который меняется в зависимости от стратегии добычи и реального объёма извлечения.

Дефицита не ждут, но цены могут расти

Тахиев считает, что острого дефицита алмазов, вероятнее всего, не возникнет. Однако, по его словам, цены на камни будут постепенно повышаться. Логика здесь строится на том, что дефицит может быть не тотальным, а точечным — по отдельным категориям, где спрос растёт быстрее предложения.

"Мы уже сейчас видим нарастающий спрос по некоторым категориям алмазов, который повлечет рост цен, так что надеемся, что эта первая волна восстановления глобального рынка камней будет поддержана хорошим конечным спросом со стороны покупателей драгоценностей, в том числе в Штатах", — сказал представитель АЛРОСА Сергей Тахиев.

Компания увязывает перспективы цен с восстановлением глобального рынка и спросом на ювелирные изделия.

Где сосредоточены запасы и кто добывает больше всех

По словам Тахиева, более половины запасов экономически рентабельных алмазов находится в России. В материале также приводится оценка Минприроды: до 45% всех запасов алмазов в мире приходится на Россию. Остальные объёмы, как отмечается, в основном сосредоточены в странах Африки.

Россия, по данным Кимберлийского процесса, в 2024 году осталась крупнейшей добывающей страной: на неё пришлось 32% мировой добычи. На втором месте была Ботсвана с долей 24%. Крупнейшими импортёрами алмазов в прошлом году названы Индия и ОАЭ — 40% и 29% соответственно.

