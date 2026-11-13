Миру предрекли масштабный сбой интернета 17 ноября: почему сценарий глобального сбоя вызывает вопросы

Вероятность проведения глобальной кибератаки 17 ноября, способной вывести из строя мировую сеть на длительный срок, практически исключена из-за децентрализованной структуры интернета, пояснил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. В комментарии для NewsInfo специалист подчеркнул, что подобные сообщения, распространяемые в социальных сетях, лишены технического обоснования и направлены исключительно на создание хайпа.

Ранее в сети получили распространение сообщения о якобы готовящейся на 17 ноября масштабной кибератаке, в результате которой банковские счета пользователей будут обнулены, а мировой интернет отключится на три месяца. Данные сведения не подкреплены достоверными доказательствами, а реализация подобного сценария маловероятна с технической точки зрения.

Курочкин назвал тиражируемую информацию о грядущем коллапсе "бредом", отметив, что полное отключение глобальной сети потребовало бы физического вывода из строя колоссального объема оборудования. По его словам, интернет не является единым дата-центром, который можно уничтожить одним ударом, а представляет собой разрозненную систему сегментов. Профессиональное сообщество отмечает, что в современных реалиях киберугрозы носят более точечный характер, и страны уже подготовили протоколы защиты на случай внешних угроз.

"Если пойдет атака, Россия и другие страны, тем более Китай, уже давно это все отрепетировали. Просто отключается внешний интернет. Все. Мы внутри своих ресурсов спокойненько сидим себе работаем", — отметил Курочкин.

Эксперт пояснил, что для защиты сетевой инфраструктуры применяются автоматизированные системы. В частности, речь идет о технологиях "анти-DDoS", которые позволяют серверам игнорировать вредоносный трафик. Государственное регулирование отрасли также направлено на повышение устойчивости связи. Например, новые требования к интернет-провайдерам способствуют усилению мониторинга и защиты абонентов от мошеннических действий.

"Как только на наш сервер начинается активная атака DDoS, сервер просто отключается от интернета и сидит дальше ждет. Дидос постучался еще несколько раз. Атака как бы видит, что сервер отвалился, думал, что он его поломал и ушел. Мы его включаем, он автоматически включается", — рассказал специалист.

Специалист добавил, что технологические компании постоянно совершенствуют методы борьбы с уязвимостями. Сейчас для защиты данных все чаще применяется искусственный интеллект, способный распознавать логику поведения хакеров. Несмотря на то, что локальные сбои теоретически возможны, они не способны привести к мировому хаосу. Безопасность крупных индустриальных объектов сегодня обеспечивают нейросетевые системы, осуществляющие раннее обнаружение вторжений.

Курочкин резюмировал, что рядовым пользователям не стоит поддаваться панике. Глобальные потрясения в цифровой среде маловероятны, а национальные сегменты сети обладают достаточным запасом прочности.

Стоит учитывать, что зарубежный интернет-трафик при необходимости может быть ограничен для сохранения работоспособности внутренних сервисов, что является стандартной мерой безопасности.

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