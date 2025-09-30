Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Hilux
Toyota Hilux
© commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:18

Горные дороги ведут к Porsche: удивительные фавориты автопокупателей по всему миру

Porsche 911 и Toyota Hilux возглавили мировые продажи автомобилей в 2024 году — данные аналитика Фелипе Муньоса

Мировой автомобильный рынок продолжает удивлять: в разных странах востребованы самые неожиданные модели. То, что кажется популярным в одной точке планеты, в другой может быть совершенно незнакомым. Аналитик Фелипе Муньос решил выяснить, какие автомобили стали настоящими хитами продаж в 2024 году, и результаты оказались весьма любопытными.

В маленькой Андорре, спрятанной среди Пиренеев, абсолютным лидером оказался Porsche 911 — за год местные жители купили 83 таких спорткара. Этот факт явно говорит о высоком уровне доходов населения и приверженности к премиальным автомобилям. Второе место занял Toyota GR Yaris, а замкнули пятёрку лидеров кроссоверы Porsche Cayenne и Macan. Даже в горной стране спрос на роскошные авто остаётся стабильным, что подтверждает особое отношение жителей к престижным маркам.

Локальные фавориты и их причины

Австралия и Аруба демонстрируют совершенно иные предпочтения. На Арубе наиболее востребован Kia Rio — компактный, экономичный и доступный для большинства населения. В Австралии покупатели чаще всего выбирают пикап Ford Ranger, который идеально подходит для работы и отдыха на местных просторах. Румыния остаётся верной своим традициям: Dacia Logan уверенно удерживает лидерство, сочетая невысокую цену с надёжностью.

Toyota Hilux стала настоящим мировым феноменом. Этот пикап возглавил рейтинги продаж в таких странах, как Боливия, Чили, Ирак и Гвинея. Универсальность, выносливость и относительная простота обслуживания сделали Hilux востребованным в разных климатических и дорожных условиях. Он стал символом практичности, который одинаково ценят фермеры, предприниматели и любители активного отдыха.

Электромобили на подъёме

Сектор электрических автомобилей продолжает набирать обороты. В Китае наибольшим спросом пользовался BYD Qin — среднеразмерный седан, который сочетает доступность с современными технологиями. В Дании и Норвегии уверенно лидирует Tesla Model Y, что объясняется государственной поддержкой электромобилей и развитой инфраструктурой зарядных станций. Электромобили постепенно перестают быть экзотикой и становятся полноценной частью мирового рынка.

Предпочтения для внедорожников и экзотических моделей

На Ближнем Востоке традиционно популярны большие внедорожники. Лидерами здесь стали Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser 300 — машины, способные уверенно чувствовать себя в пустынях и на пересечённой местности. Эти модели ценят за прочность, вместительность и долговечность.

Мир полон менее известных, но не менее успешных автомобилей. В Беларуси главным выбором стал Geely Coolray, в Анголе — Jetour X70, а в Малайзии — Perodua Bezza. В Иране предпочитают Sapia Quik, а на Берегу Слоновой Кости — Suzuki Dzire. Каждая страна формирует свои уникальные тренды, которые часто отличаются от привычных мировых рейтингов.

Сравнение моделей по категориям

Категория Лидеры продаж Основное преимущество
Спорткары Porsche 911, Toyota GR Yaris Престиж, динамика, статус
Пикапы Toyota Hilux, Ford Ranger Надёжность, универсальность
Электромобили BYD Qin, Tesla Model Y Экономия, современные технологии
Внедорожники Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser 300 Долговечность, проходимость
Бюджетные авто Kia Rio, Dacia Logan, Geely Coolray Цена, доступность, простота обслуживания

Советы для покупателей шаг за шагом

  1. Определите основное назначение машины — город, бездорожье, дальние поездки.

  2. Сравните лидеров в категории с точки зрения надёжности и стоимости обслуживания.

  3. Учтите доступность сервисов и запасных частей в вашей стране.

  4. Проверьте финансовую составляющую: кредит, лизинг, государственные субсидии для электромобилей.

  5. Сделайте тест-драйв — иногда эмоции важнее статистики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка премиального авто без учёта климата и дорог → Последствие: быстрый износ, высокие расходы → Альтернатива: более практичная версия той же марки.

  • Ошибка: выбор электромобиля без инфраструктуры зарядных станций → Последствие: неудобство в поездках → Альтернатива: гибридные модели или проверенные бензиновые.

  • Ошибка: слепое следование трендам → Последствие: неудовлетворение от покупки → Альтернатива: опора на личные потребности и условия эксплуатации.

А что если…

Если бы Toyota Hilux не была так универсальна, пикапы в развивающихся странах имели бы меньший спрос. BYD Qin и Tesla Model Y доказали, что электромобили могут конкурировать с традиционными моделями даже в странах с разными климатическими условиями.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы
Porsche 911 Престиж, динамика, статус Высокая цена, обслуживание
Toyota Hilux Надёжность, универсальность Сложнее парковка в городе
BYD Qin Экономичность, современные технологии Ограниченная зарядная сеть за пределами крупных городов
Tesla Model Y Автопилот, экологичность Цена, зависимость от инфраструктуры
Kia Rio Доступность, экономия топлива Меньше комфорта и динамики

FAQ

Как выбрать пикап для разных условий?
Определите ключевое назначение: город, грузоперевозки или активный отдых. Надёжность и простота обслуживания должны быть приоритетом.

Сколько стоит содержание электромобиля?
Электромобили дешевле в обслуживании по сравнению с бензиновыми, но нужно учитывать затраты на зарядку и амортизацию батареи.

Что лучше для долгих поездок: внедорожник или пикап?
Выбор зависит от условий маршрута: пикап удобнее для перевозки грузов, внедорожник — для бездорожья и комфорта пассажиров.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили не подходят для дальних поездок → Правда: с развитой инфраструктурой зарядных станций они удобны и безопасны.

  • Миф: пикапы нужны только фермерам → Правда: универсальные модели востребованы в городах и на стройках.

  • Миф: спорткары покупают исключительно ради скорости → Правда: престиж и имидж играют не меньшую роль.

Три интересных факта

  1. Porsche 911 продаётся даже в самых маленьких странах, где численность населения ограничена.

  2. Toyota Hilux остаётся популярным более 50 лет благодаря своей универсальности.

  3. Электромобили Tesla и BYD активно развивают новые рынки, где ранее доминировали бензиновые модели.

Исторический контекст

Пикапы, такие как Toyota Hilux, изначально создавались для сельскохозяйственных нужд, но со временем стали универсальными автомобилями для городов и развивающихся стран. Электромобили, начиная с 2010-х, постепенно завоёвывают рынок, прежде всего в странах с поддержкой правительства и развитой инфраструктурой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомеханик заявил, что масло в вариаторе стареет быстрее остальных жидкостей сегодня в 5:28

Не мотор, а коробка передач: деталь, которая ломается первой, если игнорировать регламент

Масло в коробке передач — не менее важно, чем моторное. Разбираем, зачем его менять, какие типы бывают и как избежать ошибок при обслуживании.

Читать полностью » В США более 80% полицейских департаментов используют дроны для распознавания номеров авто — Motorola сегодня в 4:51

Большой брат поднялся в небо: как воздушные беспилотники следят за миллионами машин в США

В США дроны с камерами фиксируют номера автомобилей с воздуха, вызывая дебаты о приватности и безопасности граждан.

Читать полностью » Автоэксперт Березин: езда на холодном моторе ускоряет износ деталей сегодня в 4:27

Сердце машины может остановиться внезапно: вот ошибки, что убивают мотор

Хотите, чтобы ваш двигатель служил дольше и не подводил в дороге? Несколько простых правил помогут избежать серьёзных поломок и лишних затрат.

Читать полностью » Владелец автопарка рассказал, почему московские такси переходят на китайские авто сегодня в 3:38

Таксопарк пересел на китайцев: почему владельцы выбирают Geely и Chery вместо Camry и Sonata

Китайские кроссоверы уверенно завоёвывают российские таксопарки, предлагая надёжность, сервис и экономичность, недоступные через параллельный импорт.

Читать полностью » Автоэксперт: в салоне машины запахи чаще всего исходят от обивки и ковриков сегодня в 3:33

Самый простой способ убрать запах из салона — работает даже без химии

Свежий аромат в машине может быстро смениться запахами еды, дыма или сырости. Узнайте, как эффективно вернуть салону приятную атмосферу.

Читать полностью » Эксперт Молокова назвала минимальный доход для автокредита сегодня в 2:41

Денежная петля затягивается: сколько нужно зарабатывать, чтобы банк дал кредит на машину

Эксперты объяснили, какой доход нужен для получения автокредита в 2025 году и чем отличаются условия на новые и подержанные машины.

Читать полностью » Автоэксперт заявил, что оставленные царапины на кузове ведут к коррозии сегодня в 2:31

Невидимый враг на трассе: как песок и гравий убивают машину

Узнайте, как правильно устранить царапины на кузове и стекле автомобиля, чтобы сохранить его внешний вид и защитить от коррозии.

Читать полностью » Эксперты сегодня в 1:57

Авто превращается в ловушку: пять хитрых схем, на которые ведутся даже опытные водители

Мошенники стали изобретательнее: как они обманывают россиян при продаже автомобилей и какие уловки используют, чтобы лишить покупателей денег.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Якиманская: кашель с болью в груди или одышкой требует срочной диагностики
ДФО

Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси
Наука

Тектиты возрастом 11 миллионов лет обнаружили в Южной Австралии — профессор Фред Журдан
Культура и шоу-бизнес

Российские исполнители вошли в международные чарты с 2022 по 2025 год — данные ИМИ
Авто и мото

Автоэксперт заявил, что оптимально заправляться при падении уровня до четверти бака
Туризм

Бархатный сезон 2025: лучшие страны для пляжного отдыха и экскурсий
Питомцы

Ветеринары: забирать щенка от матери безопаснее после трёх месяцев
Технологии

Тим Кук подтвердил личные инвестиции в Bitcoin и Ethereum — The New York Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet