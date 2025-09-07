Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
© commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:36

Maserati уходит в минус, Mercedes сокращает доходы — на очереди новые жертвы

Infiniti выпустит седан Q50 с ДВС вместо электроверсии в 2027 году

Ситуация в мировой автомобильной индустрии стремительно обостряется. Даже самые именитые марки фиксируют резкое падение прибыли и вынуждены пересматривать свои стратегии.

Tesla: рекордные убытки и спад продаж

Компания Илона Маска, несмотря на статус самого дорогого автопроизводителя в мире, переживает не лучшие времена. По итогам второго квартала 2025 года чистая прибыль Tesla упала на 16% — до $1,17 млрд, а выручка сократилась на 12%, составив $22,5 млрд.

Причиной стали сокращение налоговых льгот и падение продаж. Доход от углеродных квот снизился более чем в два раза и составил $439 млн. Осенью 2025 года ситуация ухудшится ещё больше — в США отменят льготу на $7,5 тыс., а также ряд субсидий и квот.

Европейский рынок для Tesla также стал испытанием. Продажи падают восьмой месяц подряд:

  • Франция — минус 47,3%,
  • Швеция — минус 84%,
  • Дания — минус 42%,
  • Нидерланды — минус 50%,
  • Италия — минус 4,4%.

Рост зафиксирован только в Норвегии (+21,3%), Испании (+161%) и Португалии (+28,7%). Но отсутствие новых моделей с 2020 года лишь усиливает кризис.

Infiniti: ставка на старое решение

Infiniti, как и её материнская компания Nissan, находится под давлением убытков. Производитель возлагает надежды на новое поколение седана Q50, но вопреки ожиданиям модель получит не электротягу, а традиционный ДВС. Запуск на рынок США намечен на 2027 год.

В Китае продажи QX50 и QX60 за 2024 год составили всего 2 268 автомобилей. А уже к декабрю 2025-го выпуск этих моделей будет остановлен.

Nissan: крупнейший убыток в истории

Nissan после разрыва с Renault так и не смог выстроить новые альянсы. Заводы в Ухане и Чанчжоу закрыты, производство моделей Ariya и X-Trail свёрнуто.

Финансовые итоги 2024 года оказались катастрофическими — убыток составил $5,3 млрд. В феврале 2025-го компанию покинул глава Макото Учида, его место занял Иван Эспиноса.

Согласно плану Re: Nissan, к 2035 году компания сократит число платформ с 13 до 7 и упростит архитектуру моделей на 70%. Но для этого придётся уволить около 9 тыс. сотрудников.

Maserati: падение без амортизатора

Maserati в составе Stellantis давно балансирует на грани убыточности. В 2024 году прибыль марки сократилась на 70%, а в первой половине 2025-го компания уже ушла в минус на €2,3 млрд.

Причина очевидна: отсутствие предложений в сегментах электромобилей и гибридов. Продажи Maserati упали на 32% — всего 4 328 машин за полгода.

Mercedes-Benz: кризис даже в премиуме

Даже флагман немецкого автопрома оказался уязвим. Mercedes-Benz Group AG признала критическую зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая.

"Ситуация имеет серьезные последствия. Мы надеемся, что обе стороны найдут решение в ближайшие недели. Это крайне необходимо", — заявил технический директор Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер.

Финансовые показатели тоже тревожат: во II квартале 2025 года прибыль снизилась на 69% и составила €957 млн. За первое полугодие продажи упали на 6%, до 900 тыс. машин. Компания рассматривает даже возможность закупки двигателей у BMW.

Глава концерна Ола Каллениус предупредил: если ЕС не изменит курс на отказ от ДВС к 2035 году, европейский автопром может не выжить. По его словам, индустрия идёт "на полной скорости в стену".

